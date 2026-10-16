Jogos de hoje, sexta, 16 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Mirassol x Internacional é o destaque do Brasileirão
A sexta-feira, 16 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Mirassol x Internacional, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o principal destaque nacional.
A programação começa às 10h15, com Al Qadsiah x Abha, pelo Campeonato Saudita. Às 12h, Al Riyadh x Al Hilal movimenta a competição, enquanto Al Ittihad x Al Shabab, às 15h, completa a agenda do futebol saudita nesta sexta-feira.
Na Europa, Eintracht Frankfurt x Colônia, às 15h30, abre a programação dos principais campeonatos nacionais, pela Bundesliga. Às 15h45, Frosinone x Sassuolo, pelo Campeonato Italiano, e Le Mans x Toulouse, pelo Francês, entram em campo. Pouco depois, às 16h, Deportivo La Coruña x Levante movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto Burnley x Wolverhampton acontece pela segunda divisão inglesa.
No futebol brasileiro, a Série B terá dois confrontos. Às 19h30, Ponte Preta recebe o Atlético-GO, enquanto Sport x Fortaleza, às 20h30, coloca frente a frente dois clubes tradicionais do Nordeste.
Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol x Internacional se enfrentam às 20h, no interior paulista. O confronto abre a programação da rodada e coloca em jogo três pontos importantes na reta final da Série A.
O futebol feminino também terá destaque. Às 19h, Bahia x São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina. Mais tarde, às 21h, Cruzeiro x LDU movimenta a Libertadores Feminina. Na Argentina, Boca Juniors x Talleres, às 21h30, encerra a programação dos principais jogos da sexta-feira.
Confira os principais jogos desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 10h15 – Al Qadsiah x Abha – Canal GOAT
- 12h00 – Al Riyadh x Al Hilal – BandSports
- 15h00 – Al Ittihad x Al Shabab – SporTV 2
Campeonato Alemão
- 15h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia – Canal GOAT, SporTV e OneFootball
Campeonato Italiano
- 15h45 – Frosinone x Sassuolo – Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 – Le Mans x Toulouse – Xsports e CazéTV
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Deportivo La Coruña x Levante – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 16h00 – Burnley x Wolverhampton – ESPN e Disney+
Copa Libertadores Feminina
- 21h00 – Cruzeiro x LDU – Xsports, SporTV 3 e CazéTV
Campeonato Argentino
- 21h30 – Boca Juniors x Talleres – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Feminina
- 19h00 – Bahia x São Paulo – SporTV 2
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Ponte Preta x Atlético-GO – Disney+
- 20h30 – Sport x Fortaleza – Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Mirassol x Internacional – SporTV e Premiere