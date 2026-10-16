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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 16 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Mirassol x Internacional é o destaque do Brasileirão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 06h00
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, vai ser o palco da partida entre Mirassol e Internacional hoje (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
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Jogos de hoje, sexta, 16 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A sexta-feira, 16 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Mirassol x Internacional, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o principal destaque nacional. 

A programação começa às 10h15, com Al Qadsiah x Abha, pelo Campeonato Saudita. Às 12h, Al Riyadh x Al Hilal movimenta a competição, enquanto Al Ittihad x Al Shabab, às 15h, completa a agenda do futebol saudita nesta sexta-feira.

Na Europa, Eintracht Frankfurt x Colônia, às 15h30, abre a programação dos principais campeonatos nacionais, pela Bundesliga. Às 15h45, Frosinone x Sassuolo, pelo Campeonato Italiano, e Le Mans x Toulouse, pelo Francês, entram em campo. Pouco depois, às 16h, Deportivo La Coruña x Levante movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto Burnley x Wolverhampton acontece pela segunda divisão inglesa.

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No futebol brasileiro, a Série B terá dois confrontos. Às 19h30, Ponte Preta recebe o Atlético-GO, enquanto Sport x Fortaleza, às 20h30, coloca frente a frente dois clubes tradicionais do Nordeste. 

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Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol x Internacional se enfrentam às 20h, no interior paulista. O confronto abre a programação da rodada e coloca em jogo três pontos importantes na reta final da Série A. 

O futebol feminino também terá destaque. Às 19h, Bahia x São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina. Mais tarde, às 21h, Cruzeiro x LDU movimenta a Libertadores Feminina. Na Argentina, Boca Juniors x Talleres, às 21h30, encerra a programação dos principais jogos da sexta-feira.

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Confira os principais jogos desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 10h15 – Al Qadsiah x Abha – Canal GOAT
  • 12h00 – Al Riyadh x Al Hilal – BandSports
  • 15h00 – Al Ittihad x Al Shabab – SporTV 2
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Campeonato Alemão

  • 15h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia – Canal GOAT, SporTV e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 15h45 – Frosinone x Sassuolo – Disney+

Campeonato Francês

  • 15h45 – Le Mans x Toulouse – Xsports e CazéTV
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Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Deportivo La Coruña x Levante – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • 16h00 – Burnley x Wolverhampton – ESPN e Disney+

Copa Libertadores Feminina

  • 21h00 – Cruzeiro x LDU – Xsports, SporTV 3 e CazéTV
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Campeonato Argentino

  • 21h30 – Boca Juniors x Talleres – ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Feminina

  • 19h00 – Bahia x São Paulo – SporTV 2

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Ponte Preta x Atlético-GO – Disney+
  • 20h30 – Sport x Fortaleza – Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 20h00 – Mirassol x Internacional – SporTV e Premiere
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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