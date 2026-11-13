Jogos de hoje, sexta, 13 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A sexta-feira, 13 de novembro, promete emoção com uma agenda recheada de futebol! A UEFA Nations League se destaca com confrontos como Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia. No Brasil, Santos x Palmeiras duelam pela semifinal do Paulista Sub-20 e a seleção brasileira Sub-20 joga um amistoso. Não perca os detalhes!

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A sexta-feira, 13 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol internacional, com destaque para a UEFA Nations League. Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia são os principais confrontos europeus do dia. No Brasil, Santos x Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, e Brasil x Peru, em amistoso da categoria, também movimentam a agenda.

A programação internacional começa às 14h, com Moldávia x Cazaquistão, pela quinta rodada da Liga das Nações. O confronto abre mais um dia de disputas entre seleções europeias, que buscam pontos importantes para definir suas posições nos grupos e as possibilidades de acesso ou rebaixamento entre as divisões.

Às 16h45, Sérvia x Alemanha é um dos principais destaques da rodada. O confronto acontece em Belgrado e coloca frente a frente duas seleções que buscam fortalecer suas campanhas na Liga A. No mesmo horário, Holanda x Grécia movimenta a competição, em outro duelo importante na disputa pelas primeiras posições.

A rodada europeia ainda terá Escócia x Macedônia do Norte e Eslovênia x Suíça, também às 16h45. Bulgária x Islândia, Eslováquia x Ilhas Faroé, Luxemburgo x Estônia, Andorra x Gibraltar e Liechtenstein x Azerbaijão completam a programação da Liga das Nações.

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No futebol brasileiro, Santos x Palmeiras se enfrentam às 15h, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. O clássico coloca em disputa uma vaga na decisão estadual e reúne duas das principais categorias de base do país.

Na Espanha, Salamanca x Celta de Vigo, às 17h, movimenta a Copa do Rei. Mais tarde, às 19h, Colo-Colo x Racing acontece em amistoso internacional de clubes, enquanto o confronto entre Brasil x Peru, às 20h, será uma das principais atrações da programação de seleções de base.

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A agenda também terá confrontos da Liga das Nações da Concacaf, com destaque para Guatemala x Canadá, às 23h.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Nations League

14h00 – Moldávia x Cazaquistão – ESPN 4 e Disney+

16h45 – Sérvia x Alemanha – SporTV e ge tv

16h45 – Holanda x Grécia – ESPN e Disney+

16h45 – Escócia x Macedônia do Norte – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h45 – Eslovênia x Suíça – ESPN 4 e Disney+

16h45 – Bulgária x Islândia – Disney+

16h45 – Eslováquia x Ilhas Faroé – Disney+

16h45 – Luxemburgo x Estônia – Disney+

16h45 – Andorra x Gibraltar – Disney+

16h45 – Liechtenstein x Azerbaijão – Disney+

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Copa do Rei da Espanha

17h00 – Salamanca x Celta de Vigo – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Uruguaio

17h00 – Montevideo City Torque x Racing Montevideo – Disney+

Amistoso Internacional de Clubes

19h00 – Colo-Colo x Racing – Disney+

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Liga das Nações da Concacaf

16h00 – Bermudas x Santa Lúcia – Concacaf (YouTube)

16h00 – Porto Rico x Dominica – Concacaf (YouTube)

17h00 – Granada x São Cristóvão e Névis – Concacaf (YouTube)

20h00 – Saint Martin x El Salvador – Concacaf (YouTube)

21h00 – Montserrat x Nicarágua – Concacaf (YouTube)

23h00 – Guatemala x Canadá – Canal GOAT

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Paulista Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

15h00 – Santos x Palmeiras – TNT Sports Brasil (YouTube)

Seleção Brasileira Sub-20 – Amistoso Internacional

20h00 – Brasil x Peru – TNT Sports Brasil (YouTube)