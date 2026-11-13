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Jogos de hoje, sexta, 13 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia agitam a Liga das Nações; Santos x Palmeiras é destaque no Paulista Sub-20

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 06h00
BELGRADE, SERBIA - SEPTEMBER 09: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Serbia and England at Rajko Mitic Stadium on September 09, 2025 in Belgrade, Serbia. (Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)
Estádio Rajko Mitic, em Belgrado (Eddie Keogh - The FA/The FA/Getty Images)
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A sexta-feira, 13 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol internacional, com destaque para a UEFA Nations League. Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia são os principais confrontos europeus do dia. No Brasil, Santos x Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, e Brasil x Peru, em amistoso da categoria, também movimentam a agenda.

A programação internacional começa às 14h, com Moldávia x Cazaquistão, pela quinta rodada da Liga das Nações. O confronto abre mais um dia de disputas entre seleções europeias, que buscam pontos importantes para definir suas posições nos grupos e as possibilidades de acesso ou rebaixamento entre as divisões.

Às 16h45, Sérvia x Alemanha é um dos principais destaques da rodada. O confronto acontece em Belgrado e coloca frente a frente duas seleções que buscam fortalecer suas campanhas na Liga A. No mesmo horário, Holanda x Grécia movimenta a competição, em outro duelo importante na disputa pelas primeiras posições.

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A rodada europeia ainda terá Escócia x Macedônia do Norte e Eslovênia x Suíça, também às 16h45. Bulgária x Islândia, Eslováquia x Ilhas Faroé, Luxemburgo x Estônia, Andorra x Gibraltar e Liechtenstein x Azerbaijão completam a programação da Liga das Nações.

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No futebol brasileiro, Santos x Palmeiras se enfrentam às 15h, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. O clássico coloca em disputa uma vaga na decisão estadual e reúne duas das principais categorias de base do país.

Na Espanha, Salamanca x Celta de Vigo, às 17h, movimenta a Copa do Rei. Mais tarde, às 19h, Colo-Colo x Racing acontece em amistoso internacional de clubes, enquanto o confronto entre Brasil x Peru, às 20h, será uma das principais atrações da programação de seleções de base.

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A agenda também terá confrontos da Liga das Nações da Concacaf, com destaque para Guatemala x Canadá, às 23h

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Nations League

  • 14h00 – Moldávia x Cazaquistão – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Sérvia x Alemanha – SporTV e ge tv
  • 16h45 – Holanda x Grécia – ESPN e Disney+
  • 16h45 – Escócia x Macedônia do Norte – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h45 – Eslovênia x Suíça – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Bulgária x Islândia – Disney+
  • 16h45 – Eslováquia x Ilhas Faroé – Disney+
  • 16h45 – Luxemburgo x Estônia – Disney+
  • 16h45 – Andorra x Gibraltar – Disney+
  • 16h45 – Liechtenstein x Azerbaijão – Disney+
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Copa do Rei da Espanha

  • 17h00 – Salamanca x Celta de Vigo – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 17h00 – Montevideo City Torque x Racing Montevideo – Disney+

Amistoso Internacional de Clubes

  • 19h00 – Colo-Colo x Racing – Disney+
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Liga das Nações da Concacaf

  • 16h00 – Bermudas x Santa Lúcia – Concacaf (YouTube)
  • 16h00 – Porto Rico x Dominica – Concacaf (YouTube)
  • 17h00 – Granada x São Cristóvão e Névis – Concacaf (YouTube)
  • 20h00 – Saint Martin x El Salvador – Concacaf (YouTube)
  • 21h00 – Montserrat x Nicarágua – Concacaf (YouTube)
  • 23h00 – Guatemala x Canadá – Canal GOAT

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Paulista Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

  • 15h00 – Santos x Palmeiras – TNT Sports Brasil (YouTube)

Seleção Brasileira Sub-20 – Amistoso Internacional

  • 20h00 – Brasil x Peru – TNT Sports Brasil (YouTube)
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