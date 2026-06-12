Jogos de hoje, sexta, 12 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A sexta-feira, 12 de junho de 2026, promete grandes emoções no futebol! A Copa do Mundo da FIFA terá dois confrontos imperdíveis: Canadá x Bósnia e Herzegovina e a estreia dos EUA contra o Paraguai. No Brasil, a Série B agita a noite com Atlético-GO x CRB. Confira a agenda completa e onde assistir!

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Nesta sexta-feira, 12 de junho, o destaque é a Copa do Mundo da FIFA 2026, com dois jogos ao longo do dia, enquanto o futebol brasileiro terá compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A agenda internacional começa às 16h, com Canadá x Bósnia e Herzegovina, pela Copa do Mundo. O duelo coloca em campo uma das seleções anfitriãs do torneio diante de uma equipe europeia conhecida pela força física e pela competitividade.

Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai, também pela Copa do Mundo. A partida marca a estreia dos estadunidenses em casa contra a seleção sul-americana que volta a disputar um Mundial depois de 16 anos.

No futebol nacional, a Série B aparece no início da noite, às 19h, com Atlético-GO x CRB.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 12 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

16h00 – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

– CazéTV 22h00 – Estados Unidos x Paraguai – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

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Campeonato Brasileiro Série B

19h00 – Atlético-GO x CRB – ESPN, X Sports, Sportynet e Disney+