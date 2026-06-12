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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 12 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Canadá x Bósnia e Estados Unidos x Paraguai são as partidas da Copa do Mundo 2026 de hoje, 12. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 16h54
Vista aérea de um estádio de futebol moderno com arquibancadas escuras vazias e um gramado verde listrado. Um telão oval gigante e escuro está suspenso sobre o campo, e estruturas brancas de palco estão sendo montadas em um dos lados do campo
Estádio de Los Angeles será o palco da partida entre Estados Unidos e Paraguai nesta sexta, 12 (Scott Strazzante/Getty Images)
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Nesta sexta-feira, 12 de junho, o destaque é a Copa do Mundo da FIFA 2026, com dois jogos ao longo do dia, enquanto o futebol brasileiro terá compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A agenda internacional começa às 16h, com Canadá x Bósnia e Herzegovina, pela Copa do Mundo. O duelo coloca em campo uma das seleções anfitriãs do torneio diante de uma equipe europeia conhecida pela força física e pela competitividade.

Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai, também pela Copa do Mundo. A partida marca a estreia dos estadunidenses em casa contra a seleção sul-americana que volta a disputar um Mundial depois de 16 anos.

Siga

No futebol nacional, a Série B aparece no início da noite, às 19h, com Atlético-GO x CRB.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 12 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

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Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h00 – Atlético-GO x CRB – ESPN, X Sports, Sportynet e Disney+
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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