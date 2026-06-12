Jogos de hoje, sexta, 12 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Canadá x Bósnia e Estados Unidos x Paraguai são as partidas da Copa do Mundo 2026 de hoje, 12. Saiba como assistir ao vivo
Nesta sexta-feira, 12 de junho, o destaque é a Copa do Mundo da FIFA 2026, com dois jogos ao longo do dia, enquanto o futebol brasileiro terá compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro.
A agenda internacional começa às 16h, com Canadá x Bósnia e Herzegovina, pela Copa do Mundo. O duelo coloca em campo uma das seleções anfitriãs do torneio diante de uma equipe europeia conhecida pela força física e pela competitividade.
Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai, também pela Copa do Mundo. A partida marca a estreia dos estadunidenses em casa contra a seleção sul-americana que volta a disputar um Mundial depois de 16 anos.
No futebol nacional, a Série B aparece no início da noite, às 19h, com Atlético-GO x CRB.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 12 de junho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 16h00 – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV
- 22h00 – Estados Unidos x Paraguai – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
Campeonato Brasileiro Série B
- 19h00 – Atlético-GO x CRB – ESPN, X Sports, Sportynet e Disney+