Jogos de hoje, sexta, 11 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Clássico Atletiba agita o Brasileirão; Italiano, Francês e Saudita também movimentam o dia
A sexta-feira, 11, abre mais um fim de semana de futebol com jogos importantes no Brasil e no exterior. O principal destaque nacional é o clássico Coritiba x Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Fora do país, o dia tem partidas pelos campeonatos Saudita, Turco, Holandês, Alemão, Italiano, Francês, Espanhol, além da Championship e do Campeonato Argentino.
O Campeonato Saudita abre a programação internacional com três partidas. Al-Qadsiah x Al-Ettifaq, às 12h25, inicia a rodada, seguido por Al-Faisaly x Al-Ittihad, às 12h45. Mais tarde, às 15h, Al-Ahli x Al-Hazem fecha os jogos do dia na liga saudita.
Na Turquia, Besiktas e Erzurumspor se enfrentam às 14h, enquanto o Campeonato Holandês coloca AZ Alkmaar x Willem II, às 15h. Na Alemanha, Union Berlin x Schalke 04, às 15h30, aparece como uma das principais atrações da tarde europeia.
O Campeonato Italiano tem Venezia x Fiorentina, às 15h45, em duelo que dá sequência à rodada da Serie A. No mesmo horário, Rennes x Olympique de Marseille movimenta a Ligue 1.
Na Espanha, Sevilla e Valencia se enfrentam às 16h, por La Liga. No futebol inglês, West Ham x Wrexham, também às 16h, movimenta a Championship.
No Brasil, todas as atenções se voltam para o clássico paranaense. Coritiba e Athletico-PR se enfrentam às 21h, no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A programação termina na Argentina, onde Boca Juniors x Central Córdoba, às 21h30, fecha a noite pelo Campeonato Argentino, na Bombonera.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 11 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 12h25 – Al-Qadsiah x Al-Ettifaq – Canal GOAT
- 12h45 – Al-Faisaly x Al-Ittihad – Canal GOAT e BandSports
- 15h00 – Al-Ahli x Al-Hazem – Canal GOAT
Campeonato Turco
- 14h00 – Besiktas x Erzurumspor – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Holandês
- 15h00 – AZ Alkmaar x Willem II – Disney+
Campeonato Alemão
- 15h30 – Union Berlin x Schalke 04 – SporTV e OneFootball
Campeonato Italiano
- 15h45 – Venezia x Fiorentina – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 – Rennes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Sevilla x Valencia – CazéTV
Championship
- 16h00 – West Ham x Wrexham – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
- 21h30 – Boca Juniors x Central Córdoba – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 21h00 – Coritiba x Athletico-PR – SporTV e Premiere