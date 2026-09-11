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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 11 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Clássico Atletiba agita o Brasileirão; Italiano, Francês e Saudita também movimentam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 06h00
CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (Heuler Andrey/Getty Images)
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A sexta-feira, 11, abre mais um fim de semana de futebol com jogos importantes no Brasil e no exterior. O principal destaque nacional é o clássico Coritiba x Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Fora do país, o dia tem partidas pelos campeonatos Saudita, Turco, Holandês, Alemão, Italiano, Francês, Espanhol, além da Championship e do Campeonato Argentino.

O Campeonato Saudita abre a programação internacional com três partidas. Al-Qadsiah x Al-Ettifaq, às 12h25, inicia a rodada, seguido por Al-Faisaly x Al-Ittihad, às 12h45. Mais tarde, às 15h, Al-Ahli x Al-Hazem fecha os jogos do dia na liga saudita.

Na Turquia, Besiktas e Erzurumspor se enfrentam às 14h, enquanto o Campeonato Holandês coloca AZ Alkmaar x Willem II, às 15h. Na Alemanha, Union Berlin x Schalke 04, às 15h30, aparece como uma das principais atrações da tarde europeia.

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O Campeonato Italiano tem Venezia x Fiorentina, às 15h45, em duelo que dá sequência à rodada da Serie A. No mesmo horário, Rennes x Olympique de Marseille movimenta a Ligue 1.

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Na Espanha, Sevilla e Valencia se enfrentam às 16h, por La Liga. No futebol inglês, West Ham x Wrexham, também às 16h, movimenta a Championship. 

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No Brasil, todas as atenções se voltam para o clássico paranaense. Coritiba e Athletico-PR se enfrentam às 21h, no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

A programação termina na Argentina, onde Boca Juniors x Central Córdoba, às 21h30, fecha a noite pelo Campeonato Argentino, na Bombonera.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 11 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 12h25 – Al-Qadsiah x Al-Ettifaq – Canal GOAT
  • 12h45 – Al-Faisaly x Al-Ittihad – Canal GOAT e BandSports
  • 15h00 – Al-Ahli x Al-Hazem – Canal GOAT
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Campeonato Turco

  • 14h00 – Besiktas x Erzurumspor – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Holandês

  • 15h00 – AZ Alkmaar x Willem II – Disney+

Campeonato Alemão

  • 15h30 – Union Berlin x Schalke 04 – SporTV e OneFootball
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Campeonato Italiano

  • 15h45 – Venezia x Fiorentina – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Francês

  • 15h45 – Rennes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Sevilla x Valencia – CazéTV

Championship

  • 16h00 – West Ham x Wrexham – ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

  • 21h30 – Boca Juniors x Central Córdoba – ESPN e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

  • 21h00 – Coritiba x Athletico-PR – SporTV e Premiere
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
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