Jogos de hoje, sexta, 10 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Copa do Mundo domina a agenda com o duelo entre Espanha e Bélgica valendo vaga na semifinal. Saiba como assistir ao vivo
A agenda de futebol desta sexta-feira, 10 de julho, volta seus holofotes para a Copa do Mundo de 2026. Em Los Angeles, as seleções da Espanha e da Bélgica medem forças em um duelo que promete fortes emoções. A partida vale uma vaga na semifinal do torneio.
A seleção espanhola chega às quartas de final após uma vitória suada por 1 a 0 sobre Portugal. Já a talentosa geração belga aplicou uma goleada por 4 a 1 contra os Estados Unidos.
No Brasil, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a noite reserva dois confrontos importantes na luta pelo G-4 e contra o rebaixamento. O Juventude recebe o Vila Nova em Caxias do Sul, e o Sport mede forças com o Botafogo-SP na Ilha do Retiro.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 10 de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)
- 16h00 – Espanha x Bélgica – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
Brasileirão Série B
- 19h00 – Juventude x Vila Nova – Disney+
- 20h00 – Sport x Botafogo-SP – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
EM UM SÓ LUGAR