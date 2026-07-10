Jogos de hoje, sexta, 10 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Confira a agenda de futebol desta sexta, 10 de julho de 2026! A Copa do Mundo 2026 tem um jogaço nas quartas de final: Espanha e Bélgica buscam vaga na semi. Pela Série B do Brasileirão, Juventude e Sport entram em campo em confrontos cruciais pelo G-4 e contra o rebaixamento. Não perca os detalhes e onde assistir!

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A agenda de futebol desta sexta-feira, 10 de julho, volta seus holofotes para a Copa do Mundo de 2026. Em Los Angeles, as seleções da Espanha e da Bélgica medem forças em um duelo que promete fortes emoções. A partida vale uma vaga na semifinal do torneio.

A seleção espanhola chega às quartas de final após uma vitória suada por 1 a 0 sobre Portugal. Já a talentosa geração belga aplicou uma goleada por 4 a 1 contra os Estados Unidos.

No Brasil, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a noite reserva dois confrontos importantes na luta pelo G-4 e contra o rebaixamento. O Juventude recebe o Vila Nova em Caxias do Sul, e o Sport mede forças com o Botafogo-SP na Ilha do Retiro.

Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 10 de julho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)

16h00 – Espanha x Bélgica – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

Brasileirão Série B

19h00 – Juventude x Vila Nova – Disney+

20h00 – Sport x Botafogo-SP – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+

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