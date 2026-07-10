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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 10 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Copa do Mundo domina a agenda com o duelo entre Espanha e Bélgica valendo vaga na semifinal. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h58
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Taça da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A agenda de futebol desta sexta-feira, 10 de julho, volta seus holofotes para a Copa do Mundo de 2026. Em Los Angeles, as seleções da Espanha e da Bélgica medem forças em um duelo que promete fortes emoções. A partida vale uma vaga na semifinal do torneio.

A seleção espanhola chega às quartas de final após uma vitória suada por 1 a 0 sobre Portugal. Já a talentosa geração belga aplicou uma goleada por 4 a 1 contra os Estados Unidos.

No Brasil, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a noite reserva dois confrontos importantes na luta pelo G-4 e contra o rebaixamento. O Juventude recebe o Vila Nova em Caxias do Sul, e o Sport mede forças com o Botafogo-SP na Ilha do Retiro.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 10 de julho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)

  • 16h00 – Espanha x Bélgica – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

Brasileirão Série B

  • 19h00 – Juventude x Vila Nova – Disney+
  • 20h00 – Sport x Botafogo-SP – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
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Copa do Mundo 2026
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