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Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 9 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Corinthians x Palmeiras, pelo Paulistão Feminino Sub-20, é o destaque do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 06h00
Controle remoto, televisão e futebol
 (ThinkStock/VEJA)
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A segunda-feira, 9 de novembro de 2026, terá dois confrontos em destaque no futebol brasileiro e internacional. 

Na Inglaterra, Plymouth Parkway x Berkhamsted se enfrentam às 16h30, no Bolitho Park, pela primeira rodada da Copa da Inglaterra. O confronto reúne duas equipes das divisões inferiores e coloca em disputa uma vaga na próxima fase de uma das competições mais tradicionais do futebol mundial.

No Brasil, Corinthians x Palmeiras acontece às 21h, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino Sub-20. O clássico paulista promete intensidade na disputa por uma vaga na decisão estadual.

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O Corinthians venceu o primeiro confronto por 3 a 2, na Arena Barueri, e joga pelo empate para avançar à final. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, enquanto uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Confira os principais jogos desta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Inglaterra – FA Cup

  • 16h30 – Plymouth Parkway x Berkhamsted – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

  • 21h00 – Corinthians x Palmeiras – TV Brasil e Paulistão (YouTube)
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Futebol: onde assistir
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