Jogos de hoje, segunda-feira, 9 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 9 de novembro de 2026, reserva emoções com dois grandes confrontos. Pela Copa da Inglaterra, Plymouth Parkway e Berkhamsted buscam vaga na próxima fase. No Brasil, o clássico Corinthians x Palmeiras decide uma vaga na final do Campeonato Paulista Feminino Sub-20, com o Timão em vantagem na disputa.

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A segunda-feira, 9 de novembro de 2026, terá dois confrontos em destaque no futebol brasileiro e internacional.

Na Inglaterra, Plymouth Parkway x Berkhamsted se enfrentam às 16h30, no Bolitho Park, pela primeira rodada da Copa da Inglaterra. O confronto reúne duas equipes das divisões inferiores e coloca em disputa uma vaga na próxima fase de uma das competições mais tradicionais do futebol mundial.

No Brasil, Corinthians x Palmeiras acontece às 21h, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino Sub-20. O clássico paulista promete intensidade na disputa por uma vaga na decisão estadual.

O Corinthians venceu o primeiro confronto por 3 a 2, na Arena Barueri, e joga pelo empate para avançar à final. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, enquanto uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Confira os principais jogos desta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Inglaterra – FA Cup

16h30 – Plymouth Parkway x Berkhamsted – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

21h00 – Corinthians x Palmeiras – TV Brasil e Paulistão (YouTube)