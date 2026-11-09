Jogos de hoje, segunda-feira, 9 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Corinthians x Palmeiras, pelo Paulistão Feminino Sub-20, é o destaque do dia
A segunda-feira, 9 de novembro de 2026, terá dois confrontos em destaque no futebol brasileiro e internacional.
Na Inglaterra, Plymouth Parkway x Berkhamsted se enfrentam às 16h30, no Bolitho Park, pela primeira rodada da Copa da Inglaterra. O confronto reúne duas equipes das divisões inferiores e coloca em disputa uma vaga na próxima fase de uma das competições mais tradicionais do futebol mundial.
No Brasil, Corinthians x Palmeiras acontece às 21h, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino Sub-20. O clássico paulista promete intensidade na disputa por uma vaga na decisão estadual.
O Corinthians venceu o primeiro confronto por 3 a 2, na Arena Barueri, e joga pelo empate para avançar à final. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, enquanto uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.
Confira os principais jogos desta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Inglaterra – FA Cup
- 16h30 – Plymouth Parkway x Berkhamsted – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Paulista Feminino Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)
- 21h00 – Corinthians x Palmeiras – TV Brasil e Paulistão (YouTube)