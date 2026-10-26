Jogos de hoje, segunda-feira, 26 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo x Atlético-MG, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; Coritiba x Grêmio e Galatasaray x Fenerbahçe também movimentam o futebol
A segunda-feira, 26 de outubro de 2026, terá confrontos importantes no futebol brasileiro e internacional. Flamengo x Atlético-MG, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração do dia. Coritiba x Grêmio completa a programação da Série A, enquanto Galatasaray x Fenerbahçe, pelo Campeonato Turco, e Sevilla x Osasuna, pelo Espanhol, são os destaques na Europa.
A programação internacional começa às 10h45, com Neftchi Fergana x Al Ittihad, pela Champions League da Ásia. Às 13h, Mais tarde, às 15h15, Al Nassr x Al Wasl e Al Qadsiah x Al Sadd estão entre os principais confrontos continentais.
Na Turquia, Besiktas x Istanbul Basaksehir e Rizespor x Trabzonspor entram em campo às 13h. O grande destaque acontece às 15h30, com Galatasaray x Fenerbahçe, clássico que reúne dois dos clubes mais tradicionais do futebol turco e pode influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições.
Na Espanha, Sevilla x Osasuna encerra a décima rodada da LaLiga às 17h, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.
No futebol brasileiro, a Série B terá dois confrontos pela 35ª rodada. Às 19h30, América-MG recebe o Cuiabá, enquanto Juventude x Náutico, às 20h30, completa a programação da segunda divisão.
Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba x Grêmio se enfrentam às 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba.
O principal confronto da noite acontece às 20h, com Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Confira os principais jogos desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 10h45 – Neftchi Fergana x Al Ittihad – Disney+
- 15h15 – Al Nassr x Al Wasl – ESPN 4 e Disney+
- 15h15 – Al Qadsiah x Al Sadd – Disney+
Campeonato Turco
- 13h00 – Besiktas x Istanbul Basaksehir – Disney+
- 13h00 – Rizespor x Trabzonspor – ESPN 4 e Disney+
- 15h30 – Galatasaray x Fenerbahçe – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h00 – Sevilla x Osasuna – CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Coritiba x Grêmio – Premiere
- 20h00 – Flamengo x Atlético-MG – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – América-MG x Cuiabá – Disney+
- 20h30 – Juventude x Náutico – Disney+