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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 26 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo x Atlético-MG, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; Coritiba x Grêmio e Galatasaray x Fenerbahçe também movimentam o futebol

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 06h00
Flamengo
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida entre Flamengo e Atlético-MG hoje (Buda Mendes/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda-feira, 26 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A segunda-feira, 26 de outubro de 2026, terá confrontos importantes no futebol brasileiro e internacional. Flamengo x Atlético-MG, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração do dia. Coritiba x Grêmio completa a programação da Série A, enquanto Galatasaray x Fenerbahçe, pelo Campeonato Turco, e Sevilla x Osasuna, pelo Espanhol, são os destaques na Europa.

A programação internacional começa às 10h45, com Neftchi Fergana x Al Ittihad, pela Champions League da Ásia. Às 13h, Mais tarde, às 15h15, Al Nassr x Al Wasl e Al Qadsiah x Al Sadd estão entre os principais confrontos continentais.

Na Turquia, Besiktas x Istanbul Basaksehir e Rizespor x Trabzonspor entram em campo às 13h. O grande destaque acontece às 15h30, com Galatasaray x Fenerbahçe, clássico que reúne dois dos clubes mais tradicionais do futebol turco e pode influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições.

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Na Espanha, Sevilla x Osasuna encerra a décima rodada da LaLiga às 17h, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

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No futebol brasileiro, a Série B terá dois confrontos pela 35ª rodada. Às 19h30, América-MG recebe o Cuiabá, enquanto Juventude x Náutico, às 20h30, completa a programação da segunda divisão. 

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba x Grêmio se enfrentam às 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba. 

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O principal confronto da noite acontece às 20h, com Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro. 

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Confira os principais jogos desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League da Ásia

  • 10h45 – Neftchi Fergana x Al Ittihad – Disney+
  • 15h15 – Al Nassr x Al Wasl – ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 – Al Qadsiah x Al Sadd – Disney+

Campeonato Turco

  • 13h00 – Besiktas x Istanbul Basaksehir – Disney+
  • 13h00 – Rizespor x Trabzonspor – ESPN 4 e Disney+
  • 15h30 – Galatasaray x Fenerbahçe – ESPN e Disney+
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    Campeonato Espanhol

    • 17h00 – Sevilla x Osasuna – CazéTV

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro

    • 19h30 – Coritiba x Grêmio – Premiere
    • 20h00 – Flamengo x Atlético-MG – SporTV e Premiere
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    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 19h30 – América-MG x Cuiabá – Disney+
    • 20h30 – Juventude x Náutico – Disney+
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      TAGS:
      Futebol: onde assistir
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