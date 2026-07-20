Jogos de hoje, segunda-feira, 20 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Copa do Brasil feminina e um amistoso internacional são os destaques de hoje, 20
Com o fim da Copa do Mundo, o futebol nesta segunda-feira, 20 de julho, tem uma programação mais enxuta. O principal destaque está na Copa do Brasil feminina, que abre sua fase de oitavas de final com equipes tradicionais e candidatas ao título entrando em campo.
Na Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Corinthians protagonizam o duelo mais aguardado da noite. Duas das principais forças do futebol feminino brasileiro, as equipes se enfrentam às 20 horas. O confronto coloca frente a frente clubes acostumados a decisões nacionais e continentais, em uma eliminatória que promete equilíbrio e intensidade.
Mais cedo, o Coritiba recebe o Internacional, às 16 horas, no Couto Pereira. Na sequência, Flamengo e Instituto 3B, do Amazonas, duelam às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro. No cenário internacional, Sporting e Strasbourg disputam um amistoso de pré-temporada às 16h45.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Feminina (Oitavas de final)
- 16h00 – Coritiba x Internacional – N Sports
- 19h00 – Flamengo x Instituto 3B – N Sports
- 20h00 – Ferroviária x Corinthians – SporTV
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistoso de clubes
- 16h45 – Sporting x Strasbourg – SportyNet