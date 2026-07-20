Jogos de hoje, segunda-feira, 20 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Após a Copa do Mundo, a segunda-feira, 20 de julho, tem como grande destaque a Copa do Brasil Feminina, iniciando as oitavas de final. O confronto imperdível é entre Ferroviária e Corinthians, prometendo um duelo de gigantes. Além disso, Coritiba x Internacional e Flamengo x Instituto 3B agitam o dia, com um amistoso internacional completando a rodada.

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Com o fim da Copa do Mundo, o futebol nesta segunda-feira, 20 de julho, tem uma programação mais enxuta. O principal destaque está na Copa do Brasil feminina, que abre sua fase de oitavas de final com equipes tradicionais e candidatas ao título entrando em campo.

Na Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Corinthians protagonizam o duelo mais aguardado da noite. Duas das principais forças do futebol feminino brasileiro, as equipes se enfrentam às 20 horas. O confronto coloca frente a frente clubes acostumados a decisões nacionais e continentais, em uma eliminatória que promete equilíbrio e intensidade.

Mais cedo, o Coritiba recebe o Internacional, às 16 horas, no Couto Pereira. Na sequência, Flamengo e Instituto 3B, do Amazonas, duelam às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro. No cenário internacional, Sporting e Strasbourg disputam um amistoso de pré-temporada às 16h45.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Feminina (Oitavas de final)

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16h00 – Coritiba x Internacional – N Sports

19h00 – Flamengo x Instituto 3B – N Sports

20h00 – Ferroviária x Corinthians – SporTV

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistoso de clubes

16h45 – Sporting x Strasbourg – SportyNet