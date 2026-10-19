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Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 19 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Corinthians x Vitória movimenta o Brasileirão; Tottenham x Coventry jogam na Inglaterra

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda-feira, 19 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A segunda-feira, 19 de outubro, terá uma programação de futebol no Brasil e no exterior. Corinthians x Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o principal destaque nacional. Na Europa, Tottenham x Coventry City, pela Premier League, e os confrontos Monza x Cagliari e Parma x Torino, pelo Campeonato Italiano, estão entre as principais atrações.

A programação internacional começa às 12h05, com Al Fayha x Al Ahli, pelo Campeonato Saudita. Às 13h30, Monza x Cagliari abre os jogos do Campeonato Italiano. Pouco depois, às 14h, Trabzonspor x Besiktas movimenta o Campeonato Turco, enquanto Al Hilal x Al Hazem acontece às 15h, pelo futebol saudita.

Na Itália, Parma x Torino, às 15h45, encerra a sétima rodada da Serie A. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam melhorar suas posições na classificação e ganhar regularidade neste início de campeonato.

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Na Inglaterra, Tottenham x Coventry City, às 16h, fecha a sétima rodada da Premier League. No mesmo horário, Getafe x Rayo Vallecano movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto Braga x Gil Vicente entra em campo às 16h15, pelo Campeonato Português.

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O futebol feminino também terá destaque. Às 17h, Cruzeiro x Bolívar se enfrentam pela Copa Libertadores Feminina, em mais um compromisso importante da competição continental.

No Brasil, a Série B terá Goiás x Náutico, às 19h30, pela 34ª rodada. O confronto coloca em jogo pontos importantes na reta final do campeonato, com as equipes tentando melhorar suas posições na tabela.

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Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians x Vitória encerra a programação nacional às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento e marca a estreia de Clarence Seedorf no comando do Corinthians. O Vitória, por sua vez, busca um resultado positivo fora de casa para se afastar das últimas posições.

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Confira os principais jogos desta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 12h05 – Al Fayha x Al Ahli – Canal GOAT e SporTV
  • 15h00 – Al Hilal x Al Hazem – Canal GOAT e Xsports

Campeonato Italiano

  • 13h30 – Monza x Cagliari – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 15h45 – Parma x Torino – ESPN 2 e Disney+
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Campeonato Turco

  • 14h00 – Trabzonspor x Besiktas – ESPN 4 e Disney+

Premier League

  • 16h00 – Tottenham x Coventry City – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Getafe x Rayo Vallecano – CazéTV
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Campeonato Português

  • 16h15 – Braga x Gil Vicente – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Copa Libertadores Feminina

  • 17h00 – Cruzeiro x Bolívar – Xsports, SporTV e CazéTV

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Goiás x Náutico – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 20h00 – Corinthians x Vitória – SporTV e Premiere
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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