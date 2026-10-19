Jogos de hoje, segunda-feira, 19 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Corinthians x Vitória movimenta o Brasileirão; Tottenham x Coventry jogam na Inglaterra
A segunda-feira, 19 de outubro, terá uma programação de futebol no Brasil e no exterior. Corinthians x Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o principal destaque nacional. Na Europa, Tottenham x Coventry City, pela Premier League, e os confrontos Monza x Cagliari e Parma x Torino, pelo Campeonato Italiano, estão entre as principais atrações.
A programação internacional começa às 12h05, com Al Fayha x Al Ahli, pelo Campeonato Saudita. Às 13h30, Monza x Cagliari abre os jogos do Campeonato Italiano. Pouco depois, às 14h, Trabzonspor x Besiktas movimenta o Campeonato Turco, enquanto Al Hilal x Al Hazem acontece às 15h, pelo futebol saudita.
Na Itália, Parma x Torino, às 15h45, encerra a sétima rodada da Serie A. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam melhorar suas posições na classificação e ganhar regularidade neste início de campeonato.
Na Inglaterra, Tottenham x Coventry City, às 16h, fecha a sétima rodada da Premier League. No mesmo horário, Getafe x Rayo Vallecano movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto Braga x Gil Vicente entra em campo às 16h15, pelo Campeonato Português.
O futebol feminino também terá destaque. Às 17h, Cruzeiro x Bolívar se enfrentam pela Copa Libertadores Feminina, em mais um compromisso importante da competição continental.
No Brasil, a Série B terá Goiás x Náutico, às 19h30, pela 34ª rodada. O confronto coloca em jogo pontos importantes na reta final do campeonato, com as equipes tentando melhorar suas posições na tabela.
Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians x Vitória encerra a programação nacional às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento e marca a estreia de Clarence Seedorf no comando do Corinthians. O Vitória, por sua vez, busca um resultado positivo fora de casa para se afastar das últimas posições.
Confira os principais jogos desta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 12h05 – Al Fayha x Al Ahli – Canal GOAT e SporTV
- 15h00 – Al Hilal x Al Hazem – Canal GOAT e Xsports
Campeonato Italiano
- 13h30 – Monza x Cagliari – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 15h45 – Parma x Torino – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Turco
- 14h00 – Trabzonspor x Besiktas – ESPN 4 e Disney+
Premier League
- 16h00 – Tottenham x Coventry City – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Getafe x Rayo Vallecano – CazéTV
Campeonato Português
- 16h15 – Braga x Gil Vicente – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Copa Libertadores Feminina
- 17h00 – Cruzeiro x Bolívar – Xsports, SporTV e CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Goiás x Náutico – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Corinthians x Vitória – SporTV e Premiere