Jogos de hoje, segunda-feira, 16 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A segunda-feira, 16 de novembro, terá uma programação concentrada no futebol internacional, com destaque para a UEFA Nations League. Alemanha x Holanda, Grécia x Sérvia e Suíça x Escócia são os principais confrontos do dia, pela sexta e última rodada da fase de grupos. As partidas serão decisivas para a definição das posições e dos classificados à próxima etapa da competição.

A programação internacional começa às 12h, com Ilhas Faroé x Moldávia e Cazaquistão x Eslováquia, pela Liga C da Liga das Nações. Às 14h, Estônia x Bulgária, Islândia x Luxemburgo e Lituânia x Liechtenstein movimentam a competição.

O principal confronto acontece às 16h45, com Alemanha x Holanda, no Estádio Olímpico de Berlim. O clássico reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e pode influenciar diretamente a definição da liderança do Grupo A2. Os alemães apostam no mando de campo, enquanto os holandeses tentam conquistar um resultado importante fora de casa.

No mesmo horário, Grécia x Sérvia completa a programação da Liga A.

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Pela Liga B, Suíça x Escócia e Macedônia do Norte x Eslovênia entram em campo às 16h45. Gibraltar x Malta, pela Liga D, completa os jogos da Liga das Nações nesta segunda-feira.

A programação internacional ainda terá Andorra x Azerbaijão, às 15h, em amistoso entre seleções. Mais tarde, às 22h, Canadá x Guatemala movimenta as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, encerrando a agenda dos principais confrontos do dia.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

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FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Nations League

12h00 – Ilhas Faroé x Moldávia – SporTV 2

12h00 – Cazaquistão x Eslováquia – ESPN 4 e Disney+

14h00 – Estônia x Bulgária – SporTV 2

14h00 – Islândia x Luxemburgo – ESPN 4 e Disney+

14h00 – Lituânia x Liechtenstein – Disney+

16h45 – Alemanha x Holanda – ESPN e Disney+

16h45 – Grécia x Sérvia – SporTV

16h45 – Suíça x Escócia – ESPN 4 e Disney+

16h45 – Macedônia do Norte x Eslovênia – Disney+

16h45 – Gibraltar x Malta – Disney+

Amistoso Internacional

15h00 – Andorra x Azerbaijão – SporTV 3

Liga das Nações da Concacaf – Quartas de final

22h00 – Canadá x Guatemala – Canal GOAT (YouTube)