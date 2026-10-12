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Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 12 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Botafogo x Coritiba, Bragantino x Cruzeiro e Chapecoense x Athletico-PR movimentam o Brasileirão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 06h00
CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira, em Curitiba, vai ser o palco da partida entre Coritiba e Botafogo hoje (Heuler Andrey/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda-feira, 12 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta três confrontos importantes: Coritiba x Botafogo, Chapecoense x Athletico-PR e Red Bull Bragantino x Cruzeiro. A Série B também entra em campo, com quatro partidas que podem influenciar a disputa pelo acesso e a luta contra o rebaixamento.

O primeiro compromisso da elite nacional acontece às 16h, com Coritiba x Botafogo, no Couto Pereira, em Curitiba. Às 19h30, Chapecoense x Athletico-PR movimenta a Arena Condá, em Chapecó. Mais tarde, às 21h, Red Bull Bragantino x Cruzeiro encerra a programação da Série A.

A Série B também apresenta confrontos decisivos. Fortaleza x CRB abre a programação às 16h, na Arena Castelão. Às 19h, Novorizontino recebe a Ponte Preta, enquanto Criciúma x América-MG acontece às 19h30. O último compromisso será Botafogo-SP x Ceará, às 21h. Com a competição entrando em sua reta final, cada ponto pode alterar o cenário da briga pelo acesso à primeira divisão.

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Na Europa, a Premier League tem como atração Coventry City x Newcastle United, às 16h, pelo horário de Brasília. O encontro coloca duas equipes inglesas frente a frente na sequência do calendário nacional. 

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O Campeonato Italiano apresenta dois jogos. Às 13h30, Atalanta x Venezia abre a programação, enquanto Torino x Udinese entra em campo às 15h45. Os confrontos movimentam a Serie A em um momento de disputa por posições na tabela.

Na Espanha, Levante x Sevilla, às 16h, se enfrentam pela La Liga. Já a Champions League da Ásia reúne seis partidas, com destaque para Al Nassr x Neftchi Fergana, às 15h15.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 12 de outubro de 2026:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 13h30 Atalanta x Venezia – Disney+
  • 15h45 – Torino x Udinese – Sportynet (TV e Youtube) e Disney+
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Campeonato Espanhol

  • 16h00 Levante x Sevilla – CazéTV

Premier League

  • 16h00 Coventry City x Newcastle United – ESPN e Disney+
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Champions League da Ásia

  • 10h45 Pakhtakor x Al Qadsiah – Disney+
  • 13h00 – Al Wasl x Al Ahli – Disney+
  • 15h15 – Al Nassr x Neftchi Fergana – ESPN4 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 16h00 Lanús x Vélez Sarsfield – ESPN2 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

  • 16h00 Coritiba x Botafogo Amazon Prime Video
  • 19h30 – Chapecoense x Athletico-PR – Premiere
  • 21h00 – Red Bull Bragantino x Cruzeiro – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h00 Fortaleza x CRB Disney+
  • 19h00 – Novorizontino x Ponte Preta – Disney+
  • 19h30 – Criciúma x América-MG – Disney+
  • 21h00 – Botafogo-SP x Ceará – ESPN, Canal GOAT, Xsports e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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