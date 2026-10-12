Jogos de hoje, segunda-feira, 12 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Botafogo x Coritiba, Bragantino x Cruzeiro e Chapecoense x Athletico-PR movimentam o Brasileirão
A segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta três confrontos importantes: Coritiba x Botafogo, Chapecoense x Athletico-PR e Red Bull Bragantino x Cruzeiro. A Série B também entra em campo, com quatro partidas que podem influenciar a disputa pelo acesso e a luta contra o rebaixamento.
O primeiro compromisso da elite nacional acontece às 16h, com Coritiba x Botafogo, no Couto Pereira, em Curitiba. Às 19h30, Chapecoense x Athletico-PR movimenta a Arena Condá, em Chapecó. Mais tarde, às 21h, Red Bull Bragantino x Cruzeiro encerra a programação da Série A.
A Série B também apresenta confrontos decisivos. Fortaleza x CRB abre a programação às 16h, na Arena Castelão. Às 19h, Novorizontino recebe a Ponte Preta, enquanto Criciúma x América-MG acontece às 19h30. O último compromisso será Botafogo-SP x Ceará, às 21h. Com a competição entrando em sua reta final, cada ponto pode alterar o cenário da briga pelo acesso à primeira divisão.
Na Europa, a Premier League tem como atração Coventry City x Newcastle United, às 16h, pelo horário de Brasília. O encontro coloca duas equipes inglesas frente a frente na sequência do calendário nacional.
O Campeonato Italiano apresenta dois jogos. Às 13h30, Atalanta x Venezia abre a programação, enquanto Torino x Udinese entra em campo às 15h45. Os confrontos movimentam a Serie A em um momento de disputa por posições na tabela.
Na Espanha, Levante x Sevilla, às 16h, se enfrentam pela La Liga. Já a Champions League da Ásia reúne seis partidas, com destaque para Al Nassr x Neftchi Fergana, às 15h15.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 12 de outubro de 2026:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Italiano
- 13h30 – Atalanta x Venezia – Disney+
- 15h45 – Torino x Udinese – Sportynet (TV e Youtube) e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Levante x Sevilla – CazéTV
Premier League
- 16h00 – Coventry City x Newcastle United – ESPN e Disney+
Champions League da Ásia
- 10h45 – Pakhtakor x Al Qadsiah – Disney+
- 13h00 – Al Wasl x Al Ahli – Disney+
- 15h15 – Al Nassr x Neftchi Fergana – ESPN4 e Disney+
Campeonato Argentino
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16h00 – Lanús x Vélez Sarsfield – ESPN2 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 16h00 – Coritiba x Botafogo – Amazon Prime Video
- 19h30 – Chapecoense x Athletico-PR – Premiere
- 21h00 – Red Bull Bragantino x Cruzeiro – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Fortaleza x CRB – Disney+
- 19h00 – Novorizontino x Ponte Preta – Disney+
- 19h30 – Criciúma x América-MG – Disney+
- 21h00 – Botafogo-SP x Ceará – ESPN, Canal GOAT, Xsports e Disney+