Jogos de hoje, segunda-feira, 11 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos desta segunda-feira, 10, será mais enxuta, com o grande destaque sendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam às 19h30, no Estádio OBA, em Goiânia. Mais tarde, às 21 horas, Coritiba e Santos jogam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. No mesmo horário, Paysandu e Brusque entram em campo em Belém, no Pará.

Pelo Campeonato Argentino duas partidas terão transmissões por streaming no dia de hoje. Lanús e Platense se enfrentam às 18h45, no Estádio Ciudad de Lanus, enquanto Argentinos Juniors e Banfield jogam no Estádio Diego Armando Maradona, às 21 horas.

Agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 11 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Série B:

18h30 – Vila Nova x Ponte Preta – Sportv e Premiere

21h00 – Coritiba x Santos – Sportv e Premiere

21h00 – Paysandu x Brusque – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Campeonato Argentino:

18h45 – Lanús x Platense – Disney+ (Streaming)

21h00 – Argentinos Juniors x Banfield – Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Coritiba e Santos hoje?

Coritiba e Santos vão se enfrentar pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite de hoje, às 21 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere

Como assistir ao jogo entre Vila Nova e Ponte Preta hoje?

Vila Nova e Ponte Preta jogam hoje pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio OBA, em Goiânia, às 19h30. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir Paysandu e Brusque hoje?

Paysandu e Brusque se enfrentam pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite de hoje, às 21 horas, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão da TV Brasil, do Canal GOAT no Youtube e do Premiere.

Como assistir Argentinos Juniors e Banfield hoje?

Argentinos Juniors e Banfield vão jogar pela rodada 22 do Campeonato Argentino, no Estádio Diego Armando Maradona, às 21 horas. O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+ por streaming.