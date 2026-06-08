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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 8 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Jogos de Holanda, França e Espanha são os destaques durante a tarde; Rodada dupla da Série B agita a noite. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 8 jun 2026, 18h21
LILLE, FRANCE - NOVEMBER 24: General view inside the stadium prior to the Ligue 1 match between Lille OSC and Stade Rennais FC 1901 at Stade Pierre Mauroy on November 24, 2024 in Lille, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)
Decathlon Arena, em Lille (Franco Arland/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda, 8 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A segunda-feira, 8 de junho, terá uma programação enxuta, mas com nomes fortes do futebol internacional. A agenda do dia será puxada pelos amistosos de seleções, com Holanda, França e Espanha em campo, enquanto o calendário nacional reserva dois duelos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No cenário internacional, a bola começa a rolar às 15h45, com Holanda x Uzbequistão. Pouco depois, às 16h10, a França enfrenta a Irlanda do Norte. À noite, às 23h, a Espanha encara o Peru, fechando a programação internacional da segunda-feira.

No futebol brasileiro, a Série B terá rodada dupla às 20h. O América-MG recebe o Atlético-GO. No mesmo horário, Vila Nova x Botafogo-SP completa a agenda.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 8 de junho de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de Seleções

  • 15h45 – Holanda x Uzbequistão – ESPN e Disney+
  • 16h10 – França x Irlanda do Norte – Sportv e ge tv
  • 23h00 – Espanha x Peru – Sportv

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Série B

  • 20h00 – América-MG x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
  • 20h00 – Vila Nova x Botafogo-SP – Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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