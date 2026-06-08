Jogos de hoje, segunda, 8 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Jogos de Holanda, França e Espanha são os destaques durante a tarde; Rodada dupla da Série B agita a noite. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do jogo
A segunda-feira, 8 de junho, terá uma programação enxuta, mas com nomes fortes do futebol internacional. A agenda do dia será puxada pelos amistosos de seleções, com Holanda, França e Espanha em campo, enquanto o calendário nacional reserva dois duelos pela Série B do Campeonato Brasileiro.
No cenário internacional, a bola começa a rolar às 15h45, com Holanda x Uzbequistão. Pouco depois, às 16h10, a França enfrenta a Irlanda do Norte. À noite, às 23h, a Espanha encara o Peru, fechando a programação internacional da segunda-feira.
No futebol brasileiro, a Série B terá rodada dupla às 20h. O América-MG recebe o Atlético-GO. No mesmo horário, Vila Nova x Botafogo-SP completa a agenda.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 8 de junho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de Seleções
- 15h45 – Holanda x Uzbequistão – ESPN e Disney+
- 16h10 – França x Irlanda do Norte – Sportv e ge tv
- 23h00 – Espanha x Peru – Sportv
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Série B
- 20h00 – América-MG x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
- 20h00 – Vila Nova x Botafogo-SP – Disney+