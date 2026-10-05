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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 5 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

França x Bélgica e Itália x Turquia agitam a Nations League; futebol argentino completa o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 06h00
PARIS, FRANCE - MARCH 23: General view inside the stadium prior to the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Croatia and France at Stade de France on March 23, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Stade de France, em Saint-Denis (Franco Arland - UEFA/UEFA/Getty Images)
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A segunda-feira, 5 de outubro, tem o futebol de seleções como grande atração. A quarta rodada da UEFA Nations League reserva oito partidas, com França x Bélgica e Itália x Turquia concentrando as atenções na Liga A. Ucrânia, Hungria, Polônia, Suécia e outras seleções também entram em campo, enquanto Estudiantes x Gimnasia de Mendoza movimenta o Campeonato Argentino à noite.

A rodada europeia começa às 13h com Chipre x Letônia, pela Liga C. As duas seleções voltam a se enfrentar depois do empate no primeiro confronto desta edição e buscam pontos importantes na disputa do Grupo C2.

A faixa das 15h45 concentra os principais jogos. França x Bélgica coloca frente a frente duas potências do continente em mais um capítulo de um dos grupos mais fortes da competição. A França venceu o primeiro encontro entre as equipes e tenta repetir o resultado em casa.

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No mesmo horário, Itália x Turquia movimenta o outro confronto da Liga A. Os italianos tentam aproveitar o mando de campo para permanecer na disputa pelas primeiras posições.

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A Liga B também reserva três partidas às 15h45. Bósnia e Herzegovina x Polônia, Romênia x Suécia e Ucrânia x Hungria movimentam grupos equilibrados e podem ter impacto direto na luta pelo acesso e pela classificação à próxima fase. Irlanda do Norte x Geórgia completa a programação da segunda divisão da Nations League.

Pela Liga C, Montenegro x Armênia, também às 15h45, fecha os oito jogos da competição nesta segunda-feira. 

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Na América do Sul, Estudiantes x Gimnasia de Mendoza, às 19h, movimenta o Campeonato Argentino. O Estudiantes entra em campo poucos dias depois do confronto eliminatório pela Copa Argentina e segue uma sequência apertada antes de voltar suas atenções aos torneios continentais.

O futebol uruguaio também aparece na programação com Nacional x Montevideo City Torque, às 20h, pelo Torneio Clausura, completando os jogos desta segunda-feira.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 5 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

  • 13h00 – Chipre x Letônia – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – França x Bélgica – Disney+
  • 15h45 – Itália x Turquia – ge tv e SporTV
  • 15h45 – Bósnia e Herzegovina x Polônia – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Romênia x Suécia – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Ucrânia x Hungria – SporTV 2
  • 15h45 – Irlanda do Norte x Geórgia – Disney+
  • 15h45 – Montenegro x Armênia – Disney+
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Campeonato Argentino

  • 19h00 – Estudiantes x Gimnasia de Mendoza – ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 20h00 – Nacional x Montevideo City Torque – Disney+
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Futebol: onde assistir
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