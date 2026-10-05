Jogos de hoje, segunda, 5 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 5 de outubro, tem uma agenda imperdível para os amantes do futebol. A UEFA Nations League reserva confrontos decisivos como França x Bélgica e Itália x Turquia, enquanto o Campeonato Argentino e Uruguaio também entram em campo. Prepare a pipoca e confira os jogos do dia para não perder nada!

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A segunda-feira, 5 de outubro, tem o futebol de seleções como grande atração. A quarta rodada da UEFA Nations League reserva oito partidas, com França x Bélgica e Itália x Turquia concentrando as atenções na Liga A. Ucrânia, Hungria, Polônia, Suécia e outras seleções também entram em campo, enquanto Estudiantes x Gimnasia de Mendoza movimenta o Campeonato Argentino à noite.

A rodada europeia começa às 13h com Chipre x Letônia, pela Liga C. As duas seleções voltam a se enfrentar depois do empate no primeiro confronto desta edição e buscam pontos importantes na disputa do Grupo C2.

A faixa das 15h45 concentra os principais jogos. França x Bélgica coloca frente a frente duas potências do continente em mais um capítulo de um dos grupos mais fortes da competição. A França venceu o primeiro encontro entre as equipes e tenta repetir o resultado em casa.

No mesmo horário, Itália x Turquia movimenta o outro confronto da Liga A. Os italianos tentam aproveitar o mando de campo para permanecer na disputa pelas primeiras posições.

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A Liga B também reserva três partidas às 15h45. Bósnia e Herzegovina x Polônia, Romênia x Suécia e Ucrânia x Hungria movimentam grupos equilibrados e podem ter impacto direto na luta pelo acesso e pela classificação à próxima fase. Irlanda do Norte x Geórgia completa a programação da segunda divisão da Nations League.

Pela Liga C, Montenegro x Armênia, também às 15h45, fecha os oito jogos da competição nesta segunda-feira.

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Na América do Sul, Estudiantes x Gimnasia de Mendoza, às 19h, movimenta o Campeonato Argentino. O Estudiantes entra em campo poucos dias depois do confronto eliminatório pela Copa Argentina e segue uma sequência apertada antes de voltar suas atenções aos torneios continentais.

O futebol uruguaio também aparece na programação com Nacional x Montevideo City Torque, às 20h, pelo Torneio Clausura, completando os jogos desta segunda-feira.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 5 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

13h00 – Chipre x Letônia – ESPN 4 e Disney+

15h45 – França x Bélgica – Disney+

15h45 – Itália x Turquia – ge tv e SporTV

15h45 – Bósnia e Herzegovina x Polônia – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Romênia x Suécia – ESPN e Disney+

15h45 – Ucrânia x Hungria – SporTV 2

15h45 – Irlanda do Norte x Geórgia – Disney+

15h45 – Montenegro x Armênia – Disney+

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Campeonato Argentino

19h00 – Estudiantes x Gimnasia de Mendoza – ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

20h00 – Nacional x Montevideo City Torque – Disney+