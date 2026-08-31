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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 31 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Arsenal, Barcelona e Benfica são os destaques do dia; partida isolada fecha a rodada do Brasileirão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 06h00
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: General view inside the stadium prior to the Copa del Rey semi-final second leg match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Camp Nou on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Camp Nou, em Barcelona (Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
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A segunda-feira, 31 de agosto, encerra rodadas importantes dos principais campeonatos europeus e também reserva partidas no futebol brasileiro. Aston Villa x Arsenal fecha a segunda rodada da Premier League, enquanto o Barcelona recebe o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. Roma, Atalanta, Benfica e Braga também entram em campo. No Brasil, Remo x Coritiba movimenta o Brasileirão, e Fortaleza x Operário-PR completa a programação pela Série B.

Na Premier League, Aston Villa e Arsenal se enfrentam às 16h, no Villa Park, em Birmingham. O Arsenal tenta manter o bom início de campeonato depois da vitória na estreia, enquanto o Aston Villa busca seus primeiros pontos. O confronto encerra a segunda rodada do Campeonato Inglês.

Na Espanha, a rodada de La Liga termina com duas partidas. Osasuna x Getafe abre a tarde às 14h30, no El Sadar, enquanto Barcelona x Rayo Vallecano, às 16h30, aparece como uma das grandes atrações internacionais da segunda-feira. O time catalão joga em casa buscando se manter entre os primeiros colocados neste início de temporada.

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O Campeonato Italiano também reserva dois confrontos. Lecce x Roma, às 13h30, abre a programação da Serie A, e Atalanta x Bologna, às 15h45, encerra os jogos da competição no dia. Roma e Atalanta chegam à rodada depois de começarem o campeonato com vitória.

Em Portugal, dois dos principais clubes do país entram em campo às 16h15. Benfica recebe o Estoril, no Estádio da Luz, enquanto Braga x Vitória de Guimarães faz um dos confrontos tradicionais do futebol português. Na Turquia, Besiktas x Çorum, às 15h30, também aparece na programação internacional.

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No Brasil, Remo e Coritiba se enfrentam às 20h, em Belém, no jogo que encerra a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, Fortaleza x Operário-PR, às 19h30, coloca frente a frente duas equipes que iniciam a rodada na primeira metade da tabela.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 31 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 13h30 – Lecce x Roma – CazéTV e Disney+
  • 15h45 – Atalanta x Bologna – SportyNet e Disney+ 

Campeonato Espanhol

  • 14h30 – Osasuna x Getafe – CazéTV
  • 16h30 – Barcelona x Rayo Vallecano – CazéTV
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Campeonato Turco

  • 15h30 – Amedspor x Trabzonspor – ESPN 3 e Disney+
  • 15h30 – Besiktas x Çorum – Disney+

Premier League

  • 16h00 – Aston Villa x Arsenal – ESPN e Disney+

Campeonato Português

  • 16h15 – Benfica x Estoril – ESPN 4 e Disney+ 
  • 16h15 – Braga x Vitória de Guimarães – Disney+
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Fortaleza x Operário-PR – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 20h00 – Remo x Coritiba – Premiere
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Futebol: onde assistir
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