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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Copa do Mundo terá três partidas eliminatórias, com destaque para Brasil x Japão. Saiba como assistir às transmissões ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 13h49
HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: General view inside Houston Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Houston, nos Estados Unidos, vai ser o palco da partida entre Canadá e Marrocos neste sábado, 4 (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A segunda-feira, 29 de junho, terá três confrontos importantes pela Copa do Mundo da FIFA 2026. O dia começa com Brasil x Japão, às 14h, partida decisiva para a permanência da seleção brasileira no torneio.

Às 17h30, Alemanha x Paraguai coloca frente a frente uma potência europeia e uma seleção sul-americana buscando fazer história. Mais tarde, às 22h, Holanda x Marrocos fecha a programação em outro duelo valendo vaga na próxima fase.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 29 de junho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

  • 14h00 – Brasil x Japão – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no globoplay) e CazéTV
  • 17h30 – Alemanha x Paraguai – TV Globo, Sportv, ge tv (no globoplay) e CazéTV
  • 22h00 – Holanda x Marrocos – CazéTV
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    TAGS:
    Copa do Mundo 2026
    Futebol: onde assistir
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