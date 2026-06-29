Jogos de hoje, segunda, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Copa do Mundo terá três partidas eliminatórias, com destaque para Brasil x Japão. Saiba como assistir às transmissões ao vivo
A segunda-feira, 29 de junho, terá três confrontos importantes pela Copa do Mundo da FIFA 2026. O dia começa com Brasil x Japão, às 14h, partida decisiva para a permanência da seleção brasileira no torneio.
Às 17h30, Alemanha x Paraguai coloca frente a frente uma potência europeia e uma seleção sul-americana buscando fazer história. Mais tarde, às 22h, Holanda x Marrocos fecha a programação em outro duelo valendo vaga na próxima fase.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 29 de junho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 14h00 – Brasil x Japão – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no globoplay) e CazéTV
- 17h30 – Alemanha x Paraguai – TV Globo, Sportv, ge tv (no globoplay) e CazéTV
- 22h00 – Holanda x Marrocos – CazéTV
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