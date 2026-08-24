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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 24 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Botafogo e Athletico-PR jogam pelo Brasileirão; Fulham x Chelsea fecha a rodada da Premier League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda, 24 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A segunda-feira, 24 de agosto, encerra a rodada de um fim de semana movimentado com jogos importantes no Brasil e na Europa. O principal destaque internacional é Fulham x Chelsea, clássico londrino que fecha a primeira rodada da Premier League. Campeonato Italiano, Espanhol, Copa da Alemanha e Campeonato Saudita também movimentam a programação. No Brasil, Botafogo x Athletico-PR encerra a 24ª rodada do Brasileirão, enquanto duas partidas completam a rodada da Série B.

Na Premier League, Fulham e Chelsea se enfrentam às 16h, em Craven Cottage. O clássico encerra a rodada inaugural do Campeonato Inglês e marca a estreia dos times na temporada 2026/27.

O Campeonato Italiano reserva dois confrontos nesta segunda. Bologna x Lazio, às 13h30, abre a programação da Serie A, enquanto Roma x Fiorentina, às 15h45, fecha a primeira rodada no Estádio Olímpico. 

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Na Espanha, Osasuna x Levante, às 14h30, e Málaga x Deportivo La Coruña, às 16h30, dão sequência à primeira rodada da La Liga. Hallescher e Schalke 04 se enfrentam pela Copa da Alemanha às 15h45.

O Campeonato Saudita abre sua terceira rodada nesta segunda-feira. Neom SC x Al-Qadsiah começa às 13h40, enquanto Al-Ittihad x Al-Hazm, às 15h, coloca em campo uma das principais equipes da liga saudita.

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No Brasil, o Botafogo recebe o Athletico-PR às 20h, no estádio Nilton Santos, no confronto que encerra a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, às 19h30, Sport x América-MG e Athletic Club x Novorizontino movimentam a Série B.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 24 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Alemanha

  • 15h45 – Hallescher x Schalke 04 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 13h30 – Bologna x Lazio – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Roma x Fiorentina – CazéTV e Disney+
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Campeonato Saudita

  • 13h40 – Neom SC x Al-Qadsiah – Canal GOAT
  • 15h00 – Al-Ittihad x Al-Hazm – Canal GOAT

Campeonato Espanhol

  • 14h30 – Osasuna x Levante – CazéTV
  • 16h30 – Málaga x Deportivo La Coruña – CazéTV

    Premier League

    • 16h00 – Fulham x Chelsea – ESPN e Disney+
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      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro – Série B

      • 19h30 – Athletic Club x Novorizontino – Disney+
      • 19h30 – Sport x América-MG – Disney+

      Campeonato Brasileiro

      • 20h00 – Botafogo x Athletico-PR – Sportv e Premiere
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      TAGS:
      Campeonato Brasileiro
      Campeonato Inglês
      Futebol: onde assistir
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