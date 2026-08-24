Jogos de hoje, segunda, 24 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Botafogo e Athletico-PR jogam pelo Brasileirão; Fulham x Chelsea fecha a rodada da Premier League
A segunda-feira, 24 de agosto, encerra a rodada de um fim de semana movimentado com jogos importantes no Brasil e na Europa. O principal destaque internacional é Fulham x Chelsea, clássico londrino que fecha a primeira rodada da Premier League. Campeonato Italiano, Espanhol, Copa da Alemanha e Campeonato Saudita também movimentam a programação. No Brasil, Botafogo x Athletico-PR encerra a 24ª rodada do Brasileirão, enquanto duas partidas completam a rodada da Série B.
Na Premier League, Fulham e Chelsea se enfrentam às 16h, em Craven Cottage. O clássico encerra a rodada inaugural do Campeonato Inglês e marca a estreia dos times na temporada 2026/27.
O Campeonato Italiano reserva dois confrontos nesta segunda. Bologna x Lazio, às 13h30, abre a programação da Serie A, enquanto Roma x Fiorentina, às 15h45, fecha a primeira rodada no Estádio Olímpico.
Na Espanha, Osasuna x Levante, às 14h30, e Málaga x Deportivo La Coruña, às 16h30, dão sequência à primeira rodada da La Liga. Hallescher e Schalke 04 se enfrentam pela Copa da Alemanha às 15h45.
O Campeonato Saudita abre sua terceira rodada nesta segunda-feira. Neom SC x Al-Qadsiah começa às 13h40, enquanto Al-Ittihad x Al-Hazm, às 15h, coloca em campo uma das principais equipes da liga saudita.
No Brasil, o Botafogo recebe o Athletico-PR às 20h, no estádio Nilton Santos, no confronto que encerra a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, às 19h30, Sport x América-MG e Athletic Club x Novorizontino movimentam a Série B.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 24 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Alemanha
- 15h45 – Hallescher x Schalke 04 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 13h30 – Bologna x Lazio – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Roma x Fiorentina – CazéTV e Disney+
Campeonato Saudita
- 13h40 – Neom SC x Al-Qadsiah – Canal GOAT
- 15h00 – Al-Ittihad x Al-Hazm – Canal GOAT
Campeonato Espanhol
- 14h30 – Osasuna x Levante – CazéTV
- 16h30 – Málaga x Deportivo La Coruña – CazéTV
Premier League
- 16h00 – Fulham x Chelsea – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Athletic Club x Novorizontino – Disney+
- 19h30 – Sport x América-MG – Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Botafogo x Athletico-PR – Sportv e Premiere