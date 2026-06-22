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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 22 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Argentina x Áustria é o destaque da Copa do Mundo; França enfrenta o Iraque e a Noruega joga contra Senegal. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h29
dpatop - 17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Preliminary Round, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Lionel Messi: camisa 10 vai enfrentar a Inglaterra pela primeira vez (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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A segunda-feira, 22 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo 2026, com quatro partidas ao longo da tarde, da noite e da virada para terça-feira. O principal destaque fica para Argentina x Áustria, às 14h, enquanto a França também entra em campo diante do Iraque. No futebol brasileiro, a agenda reserva um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada começa às 14h, com Argentina x Áustria, a partida mais chamativa do dia. Às 18h, a França enfrenta o Iraque. O confronto coloca uma das seleções mais fortes do futebol mundial diante de um adversário que busca compensar a diferença técnica com disciplina tática, concentração defensiva e velocidade nas transições.

Mais tarde, às 21h, Noruega x Senegal aparece como um dos jogos mais equilibrados do dia. A seleção europeia aposta em força ofensiva e jogo vertical, enquanto Senegal leva ao campo intensidade física, velocidade e experiência em grandes competições. À meia-noite, já na virada para terça-feira no horário de Brasília, Jordânia x Argélia encerra a programação da Copa.

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No calendário nacional, a Série B terá Ponte Preta x Novorizontino, às 20h. O duelo paulista vale pontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.

Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 22 de junho, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 20h00 – Ponte Preta x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+
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Copa do Mundo 2026
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