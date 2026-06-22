Jogos de hoje, segunda, 22 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Prepare-se para uma segunda-feira de muito futebol! A agenda de 22 de junho está recheada com quatro jogos da Copa do Mundo 2026, com destaque para Argentina x Áustria e França x Iraque. O Campeonato Brasileiro Série B também movimenta a noite com um clássico paulista. Não perca nenhum detalhe da programação!

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A segunda-feira, 22 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo 2026, com quatro partidas ao longo da tarde, da noite e da virada para terça-feira. O principal destaque fica para Argentina x Áustria, às 14h, enquanto a França também entra em campo diante do Iraque. No futebol brasileiro, a agenda reserva um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada começa às 14h, com Argentina x Áustria, a partida mais chamativa do dia. Às 18h, a França enfrenta o Iraque. O confronto coloca uma das seleções mais fortes do futebol mundial diante de um adversário que busca compensar a diferença técnica com disciplina tática, concentração defensiva e velocidade nas transições.

Mais tarde, às 21h, Noruega x Senegal aparece como um dos jogos mais equilibrados do dia. A seleção europeia aposta em força ofensiva e jogo vertical, enquanto Senegal leva ao campo intensidade física, velocidade e experiência em grandes competições. À meia-noite, já na virada para terça-feira no horário de Brasília, Jordânia x Argélia encerra a programação da Copa.

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No calendário nacional, a Série B terá Ponte Preta x Novorizontino, às 20h. O duelo paulista vale pontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.

Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 22 de junho, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026

Campeonato Brasileiro – Série B

20h00 – Ponte Preta x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+