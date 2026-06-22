Jogos de hoje, segunda, 22 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Argentina x Áustria é o destaque da Copa do Mundo; França enfrenta o Iraque e a Noruega joga contra Senegal. Saiba como assistir ao vivo
A segunda-feira, 22 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo 2026, com quatro partidas ao longo da tarde, da noite e da virada para terça-feira. O principal destaque fica para Argentina x Áustria, às 14h, enquanto a França também entra em campo diante do Iraque. No futebol brasileiro, a agenda reserva um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro.
A rodada começa às 14h, com Argentina x Áustria, a partida mais chamativa do dia. Às 18h, a França enfrenta o Iraque. O confronto coloca uma das seleções mais fortes do futebol mundial diante de um adversário que busca compensar a diferença técnica com disciplina tática, concentração defensiva e velocidade nas transições.
Mais tarde, às 21h, Noruega x Senegal aparece como um dos jogos mais equilibrados do dia. A seleção europeia aposta em força ofensiva e jogo vertical, enquanto Senegal leva ao campo intensidade física, velocidade e experiência em grandes competições. À meia-noite, já na virada para terça-feira no horário de Brasília, Jordânia x Argélia encerra a programação da Copa.
No calendário nacional, a Série B terá Ponte Preta x Novorizontino, às 20h. O duelo paulista vale pontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 22 de junho, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026
- 14h00 – Argentina x Áustria – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 18h00 – França x Iraque – CazéTV
- 21h00 – Noruega x Senegal – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 00h00 – Jordânia x Argélia – CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h00 – Ponte Preta x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+