Jogos de hoje, segunda, 17 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Internacional x Remo fecha a rodada do Brasileirão; Benfica entra em campo em Portugal. Saiba como assistir
A segunda-feira, 17 de agosto, tem uma agenda mais enxuta depois de um fim de semana movimentado, mas ainda reserva partidas importantes no Brasil e na Europa. O Internacional recebe o Remo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto a Série C coloca Ferroviária, Paysandu, Guarani e Ypiranga-RS em campo. No exterior, os destaques ficam para Deportivo La Coruña x Elche, pelo Campeonato Espanhol, e Casa Pia x Benfica, pelo Campeonato Português.
No Brasileirão, Internacional e Remo se enfrentam às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada. O confronto é o único compromisso da Série A nesta segunda-feira e encerra a rodada do campeonato nacional.
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Série C do Campeonato Brasileiro também terá dois jogos às 20h. A Ferroviária recebe o Paysandu, na Fonte Luminosa, em Araraquara, enquanto Guarani e Ypiranga-RS medem forças no Brinco de Ouro, em Campinas. Os confrontos são válidos pela 17ª rodada da competição.
Na Itália, a Copa da Itália ocupa boa parte da programação da tarde. Pisa x Empoli, às 13h, abre os jogos do dia, seguido por Sassuolo x Cesena, às 13h30. Mais tarde, Cremonese x Sampdoria, às 15h45, e Palermo x Lecce, às 16h15, completam a rodada desta segunda-feira.
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Campeonato Espanhol fecha a primeira rodada da temporada com Deportivo La Coruña x Elche, às 16h, no estádio Riazor. O duelo encerra a programação inicial de La Liga antes da sequência de jogos que ainda serão disputados ao longo da semana.
Em Portugal, Casa Pia e Benfica se enfrentam às 16h15, pela segunda rodada do Campeonato Português. O Benfica chega ao compromisso depois de também dividir suas atenções com as competições europeias neste início de temporada.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Itália
- 13h00 – Pisa x Empoli – SportyNet (YouTube)
- 13h30 – Sassuolo x Cesena – SportyNet (TV e YouTube)
- 15h45 – Cremonese x Sampdoria – SportyNet (TV e YouTube)
- 16h15 – Palermo x Lecce – SportyNet (YouTube)
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Deportivo La Coruña x Elche – CazéTV
Campeonato Português
- 16h15 – Casa Pia x Benfica – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Internacional x Remo – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série C
- 20h00 – Ferroviária x Paysandu – SportyNet
- 20h00 – Guarani x Ypiranga-RS – SportyNet e Canal do Benja