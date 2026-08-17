Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Esporte

Jogos de hoje, segunda, 17 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Internacional x Remo fecha a rodada do Brasileirão; Benfica entra em campo em Portugal. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 15h37
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, segunda, 17 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A segunda-feira, 17 de agosto, tem uma agenda mais enxuta depois de um fim de semana movimentado, mas ainda reserva partidas importantes no Brasil e na Europa. O Internacional recebe o Remo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto a Série C coloca Ferroviária, Paysandu, Guarani e Ypiranga-RS em campo. No exterior, os destaques ficam para Deportivo La Coruña x Elche, pelo Campeonato Espanhol, e Casa Pia x Benfica, pelo Campeonato Português.

No Brasileirão, Internacional e Remo se enfrentam às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada. O confronto é o único compromisso da Série A nesta segunda-feira e encerra a rodada do campeonato nacional.

A

Siga
Continua após a publicidade

Série C do Campeonato Brasileiro também terá dois jogos às 20h. A Ferroviária recebe o Paysandu, na Fonte Luminosa, em Araraquara, enquanto Guarani e Ypiranga-RS medem forças no Brinco de Ouro, em Campinas. Os confrontos são válidos pela 17ª rodada da competição.

Na Itália, a Copa da Itália ocupa boa parte da programação da tarde. Pisa x Empoli, às 13h, abre os jogos do dia, seguido por Sassuolo x Cesena, às 13h30. Mais tarde, Cremonese x Sampdoria, às 15h45, e Palermo x Lecce, às 16h15, completam a rodada desta segunda-feira.

O

Continua após a publicidade

Campeonato Espanhol fecha a primeira rodada da temporada com Deportivo La Coruña x Elche, às 16h, no estádio Riazor. O duelo encerra a programação inicial de La Liga antes da sequência de jogos que ainda serão disputados ao longo da semana.

Em Portugal, Casa Pia e Benfica se enfrentam às 16h15, pela segunda rodada do Campeonato Português. O Benfica chega ao compromisso depois de também dividir suas atenções com as competições europeias neste início de temporada.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026, com horários e canais: 

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Itália

  • 13h00 – Pisa x Empoli – SportyNet (YouTube)
  • 13h30 – Sassuolo x Cesena – SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h45 – Cremonese x Sampdoria – SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h15 – Palermo x Lecce – SportyNet (YouTube)

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Deportivo La Coruña x Elche – CazéTV
Continua após a publicidade

Campeonato Português

  • 16h15 – Casa Pia x Benfica – ESPN e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

  • 20h00 – Internacional x Remo – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série C

  • 20h00 – Ferroviária x Paysandu – SportyNet
  • 20h00 – Guarani x Ypiranga-RS – SportyNet e Canal do Benja
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).