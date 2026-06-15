Jogos de hoje, segunda, 15 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 15 de junho, promete um dia intenso no futebol! A Copa do Mundo FIFA 2026 apresenta quatro partidas importantes, com Espanha, Bélgica e Uruguai em campo. Além disso, a Série B do Campeonato Brasileiro fecha a noite com dois confrontos decisivos. Descubra os horários e onde assistir a tudo!

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A segunda-feira, 15 de junho, terá uma programação importante pela Copa do Mundo da FIFA 2026, com quatro partidas ao longo do dia. A agenda começa no início da tarde e se estende até a noite, reunindo seleções tradicionais, equipes emergentes e confrontos que podem ser importantes para a definição dos grupos. No futebol brasileiro, a Série B fecha a programação com dois jogos às 21h.

O primeiro compromisso do Mundial será às 13h, com Espanha x Cabo Verde. A seleção espanhola entra em campo como favorita, enquanto Cabo Verde busca competir com organização e tentar surpreender em um cenário de alta exigência.

Mais tarde, às 16h, Bélgica x Egito aparece como um dos jogos mais interessantes do dia. Às 19h, Arábia Saudita x Uruguai promete um duelo de estilos bem distintos. De um lado, a seleção saudita tenta crescer no cenário internacional; do outro, o Uruguai leva ao campo sua tradição competitiva, intensidade e histórico de protagonismo em Copas do Mundo. A rodada se encerra às 22h, com Irã x Nova Zelândia, confronto importante para duas seleções que buscam afirmação no torneio.

No calendário nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro terá dois jogos simultâneos às 21h. O Criciúma recebe o Ceará, enquanto Londrina x Avaí completa a noite.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 15 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

13h00 – Espanha x Cabo Verde – CazéTV

16h00 – Bélgica x Egito – TV Globo, Sportv, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

19h00 – Arábia Saudita x Uruguai – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

22h00 – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

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Campeonato Brasileiro Série B

21h00 – Criciúma x Ceará – Disney+

21h00 – Londrina x Avaí – Disney+