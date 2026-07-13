Jogos de hoje, segunda, 13 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A Série B do Brasileirão encerra a rodada nesta segunda-feira (13/julho) com dois confrontos cruciais. América-MG e Londrina se enfrentam em duelo contra o rebaixamento, enquanto Ceará e Athletic Club buscam posições melhores na tabela. Entenda a importância de cada ponto.

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A segunda-feira, 13 de julho, terá dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando mais uma rodada de uma competição marcada pelo equilíbrio.

A programação começa às 19h, com América-MG x Londrina. O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Coelho é o lanterna da competição com somente 6 pontos conquistados e precisa desesperadamente da vitória para tentar reverter esse cenário. Do outro lado, o Londrina é o primeiro clube fora do Z-4 e busca somar pontos para ter um respiro na tabela.

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Mais tarde, às 20h30, Ceará x Athletic Club encerra a agenda do dia. O Vozão é o primeiro clube do Z-4 e precisa da vitória para sair do grupo dos quatro últimos da competição. Já o Athletic está no meio da tabela e busca somar pontos para sonhar com a parte de cima da tabela.

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Os dois confrontos têm importância direta na classificação. Em uma competição longa e disputada ponto a ponto, uma vitória pode representar um avanço importante na tabela, enquanto um tropeço aumenta a pressão para as rodadas seguintes.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

19h00 – América-MG x Londrina – Disney+

20h30 – Ceará x Athletic Club – ESPN e Disney+