Jogos de hoje, segunda, 13 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dia terá duas partidas importantes pela Série B
A segunda-feira, 13 de julho, terá dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando mais uma rodada de uma competição marcada pelo equilíbrio.
A programação começa às 19h, com América-MG x Londrina. O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Coelho é o lanterna da competição com somente 6 pontos conquistados e precisa desesperadamente da vitória para tentar reverter esse cenário. Do outro lado, o Londrina é o primeiro clube fora do Z-4 e busca somar pontos para ter um respiro na tabela.
Mais tarde, às 20h30, Ceará x Athletic Club encerra a agenda do dia. O Vozão é o primeiro clube do Z-4 e precisa da vitória para sair do grupo dos quatro últimos da competição. Já o Athletic está no meio da tabela e busca somar pontos para sonhar com a parte de cima da tabela.
Os dois confrontos têm importância direta na classificação. Em uma competição longa e disputada ponto a ponto, uma vitória pode representar um avanço importante na tabela, enquanto um tropeço aumenta a pressão para as rodadas seguintes.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, com horários e canais:
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h00 – América-MG x Londrina – Disney+
- 20h30 – Ceará x Athletic Club – ESPN e Disney+