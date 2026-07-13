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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 13 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Dia terá duas partidas importantes pela Série B

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 06h00
Arena Independência, a casa do América-MG, em Belo Horizonte
Arena Independência, em Belo Horizonte, vai ser o palco da partida entre América-MG e Londrina (//Divulgação)
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Jogos de hoje, segunda, 13 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A segunda-feira, 13 de julho, terá dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando mais uma rodada de uma competição marcada pelo equilíbrio. 

A programação começa às 19h, com América-MG x Londrina. O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Coelho é o lanterna da competição com somente 6 pontos conquistados e precisa desesperadamente da vitória para tentar reverter esse cenário. Do outro lado, o Londrina é o primeiro clube fora do Z-4 e busca somar pontos para ter um respiro na tabela. 

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Mais tarde, às 20h30, Ceará x Athletic Club encerra a agenda do dia. O Vozão é o primeiro clube do Z-4 e precisa da vitória para sair do grupo dos quatro últimos da competição. Já o Athletic está no meio da tabela e busca somar pontos para sonhar com a parte de cima da tabela.

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Os dois confrontos têm importância direta na classificação. Em uma competição longa e disputada ponto a ponto, uma vitória pode representar um avanço importante na tabela, enquanto um tropeço aumenta a pressão para as rodadas seguintes.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h00 – América-MG x Londrina – Disney+
  • 20h30 – Ceará x Athletic Club – ESPN e Disney+
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TAGS:
Brasileiro Série B
Futebol: onde assistir
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