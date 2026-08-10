Jogos de hoje, segunda, 10 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 10 de agosto, promete emoções no futebol com uma agenda recheada de jogos importantes. No Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino e a Série B agitam a noite, enquanto no exterior, a Copa da Liga Inglesa, o Campeonato Português e o Campeonato Argentino garantem a bola rolando. Não perca os destaques!

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A segunda-feira, 10 de agosto, mantém o futebol em alta com uma programação enxuta, mas distribuída entre competições nacionais e internacionais.

No Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino concentra dois dos principais jogos da noite, com Botafogo x Fluminense e América-MG x Flamengo, enquanto Goiás e Londrina se enfrentam pela Série B.

No exterior, o dia reserva partidas pela Copa da Liga Inglesa, pelo Campeonato Português e pelo Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 9 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Liga Inglesa

16h00 – Plymouth Argyle x Exeter City – Disney+

Campeonato Português

16h15 – Santa Clara x Nacional – Disney+

Campeonato Argentino

21h15 – Unión de Santa Fe x Central Córdoba – Disney+

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino

18h00 – Botafogo x Fluminense – Sportv

21h00 – América-MG x Flamengo – TV Brasil

Campeonato Brasileiro — Série B

19h30 – Goiás x Londrina – ESPN e Disney+