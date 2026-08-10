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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 10 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Série B, clássico carioca feminino e partidas em Portugal, Argentina e Inglaterra são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 06h00
Controle remoto, televisão e futebol
 (ThinkStock/VEJA)
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Jogos de hoje, segunda, 10 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A segunda-feira, 10 de agosto, mantém o futebol em alta com uma programação enxuta, mas distribuída entre competições nacionais e internacionais.

No Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino concentra dois dos principais jogos da noite, com Botafogo x Fluminense e América-MG x Flamengo, enquanto Goiás e Londrina se enfrentam pela Série B.

No exterior, o dia reserva partidas pela Copa da Liga Inglesa, pelo Campeonato Português e pelo Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 9 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

    Copa da Liga Inglesa

    • 16h00 – Plymouth Argyle x Exeter City – Disney+

    Campeonato Português

    • 16h15 – Santa Clara x Nacional – Disney+

      Campeonato Argentino

      • 21h15 – Unión de Santa Fe x Central Córdoba – Disney+
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      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro Feminino

      • 18h00 – Botafogo x Fluminense – Sportv
      • 21h00 – América-MG x Flamengo – TV Brasil

      Campeonato Brasileiro — Série B

      • 19h30 – Goiás x Londrina – ESPN e Disney+
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        Futebol: onde assistir
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