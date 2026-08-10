Jogos de hoje, segunda, 10 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Série B, clássico carioca feminino e partidas em Portugal, Argentina e Inglaterra são os destaques do dia
A segunda-feira, 10 de agosto, mantém o futebol em alta com uma programação enxuta, mas distribuída entre competições nacionais e internacionais.
No Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino concentra dois dos principais jogos da noite, com Botafogo x Fluminense e América-MG x Flamengo, enquanto Goiás e Londrina se enfrentam pela Série B.
No exterior, o dia reserva partidas pela Copa da Liga Inglesa, pelo Campeonato Português e pelo Campeonato Argentino.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 9 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Liga Inglesa
- 16h00 – Plymouth Argyle x Exeter City – Disney+
Campeonato Português
- 16h15 – Santa Clara x Nacional – Disney+
Campeonato Argentino
- 21h15 – Unión de Santa Fe x Central Córdoba – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Feminino
- 18h00 – Botafogo x Fluminense – Sportv
- 21h00 – América-MG x Flamengo – TV Brasil
Campeonato Brasileiro — Série B
- 19h30 – Goiás x Londrina – ESPN e Disney+