Jogos de hoje, sábado, 9 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda do dia está recheada de jogos neste sábado, 9, da manhã até a parte de noite.

As transmissões do dia começam na La Liga, com um jogão entre Real Madrid e Osasuna, às 10 horas. Villareal e Alavés entram em campo às 12h15.

Pela Bundesliga, Mainz 05 x Borussia Dortmund e St. Pauli x Bayern de Munique jogam às 11h30. Um pouco mais tarde, às 14h30, RB Leipzig e Borussia M’gladbach entram em campo.

West Ham x Everton e Wolverhampton x Southampton se enfrentam às 12 horas, pela Premier League. Ainda pelo Campeonato Inglês, Brighton e Manchester City entram em campo às 14h30 e o Liverpool enfrenta o Aston Villa às 17 horas.

Na Ligue 1, Strasbourg e Mônaco jogam às 13 horas, enquanto o Angers enfrenta o PSG às 17 horas.

Pelo Campeonato Italiano, Cagliari e Milan jogam às 14 horas. Um pouco mais tarde, às 16h45, Juventus e Torino entram em campo.

Sete jogos vão complementar a rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Às 16h30, Botafogo e Cuiabá e Vitória e Corinthians se enfrentam. Às 19 horas, os seguintes jogos vão acontecer simultaneamente: Atlético Goianiense x RB Bragantino, Cruzeiro x Criciúma, Fortaleza x Vasco e Juventude x Bahia. Um pouco mais tarde, às 21 horas, São Paulo e Athletico se enfrentam.

Na Série B os três jogos do dia vão acontecer no mesmo horário, às 17 horas, são eles: Avaí x Mirassol, CRB x Goiás e Novorizontino x Operário.

Agenda dos principais jogos deste sábado, 9 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

La Liga:

10h00 – Real Madrid x Osasuna – ESPN e Disney+ (Streaming)

12h15 – Villareal x Alavés – Disney+ (Streaming)

Bundesliga:

11h30 – Mainz 05 x Borussia Dortmund – CazéTV

11h30 – St. Pauli x Bayern – Sportv e CazéTV

14h30 – RB Leipzig x Borussia M’gladbach – CazéTV

Premier League:

12h00 – West Ham x Everton – ESPN e Disney+ (Streaming)

12h00 – Wolverhampton x Southampton – Disney+ (Streaming)

14h30 – Brighton x Manchester City – ESPN e Disney+ (Streaming)

17h00 – Liverpool x Aston Villa – Disney+ (Streaming)

Ligue 1:

13h00 – Strasbourg x Mônaco – CazéTV

17h00 – Angers x PSG – CazéTV

Campeonato Italiano:

14h00 – Cagliari e Milan – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Juventus x Torino – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

16h30 – Botafogo x Cuiabá – Globo e Premiere

16h30 – Vitória x Corinthians – Globo e Premiere

19h00 – Atlético Goianiense x RB Bragantino – Premiere

19h00 – Cruzeiro x Criciúma – Premiere

19h00 – Fortaleza x Vasco da Gama – Premiere

19h00 – Juventude x Bahia – Premiere

21h00 – São Paulo x Athletico – Sportv e Premiere

Série B:

17h00 – Avaí x Mirassol – Canal GOAT (Youtube)

17h00 – CRB x Goiás – Canal GOAT (Youtube)

17h00 – Novorizontino x Operário – Canal GOAT (Youtube)

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Cuiabá hoje?

Botafogo e Cuiabá se enfrentam hoje, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser transmitida pela Globo e pelo Premiere.

Como assistir ao jogo entre Vitória e Corinthians hoje?

Vitória e Corinthians vão jogar no Estádio Barradão, em Salvador, às 16h30, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Como assistir Real Madrid e Osasuna hoje?

Real Madrid e Osasuna se enfrentam pela rodada 13 da La Liga em Madri, às 10h00. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir Brighton e Manchester City hoje?

Brighton e Manchester City se encaram pela rodada 11 da Premier League, às 14h30. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.