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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 7 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Atlético-MG x Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, é o destaque do dia; Real, Bayern, Arsenal e City jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 06h00
BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 10: Aerial view of Arena MRV Stadium before the Copa Do Brasil Final Second Leg match between Atletico Mineiro and Flamengo on November 10, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte, será o palco da semifinal da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Grêmio hoje (Pedro Vilela/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 7 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O sábado, 7 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Atlético-MG x Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, é a principal atração nacional. Na Europa, Valencia x Real Madrid, Mainz x Bayern de Munique, Arsenal x Hull City e Nottingham Forest x Manchester City estão entre os principais confrontos do dia.

A programação internacional começa às 9h30, com Leeds United x Tottenham, pela Premier League. Às 12h, Arsenal x Hull City e Fulham x Newcastle movimentam o Campeonato Inglês. Mais tarde, às 14h30, Nottingham Forest x Manchester City encerra os jogos da competição, em um confronto importante na disputa pelas primeiras posições.

Na Alemanha, a Bundesliga apresenta quatro partidas simultâneas às 11h30, incluindo Mainz x Bayern de Munique e Borussia Dortmund x Elversberg. Às 14h30, Stuttgart x Werder Bremen completa a programação alemã, com as equipes buscando pontos importantes na classificação.

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Na Espanha, Málaga x Racing Santander abre a programação da LaLiga às 10h, seguido de Espanyol x Deportivo La Coruña, às 12h15, e Osasuna x Athletic Bilbao, às 14h30. O grande destaque acontece às 17h, com Valencia x Real Madrid, no Mestalla, em um confronto importante para as pretensões dos madrilenhos na competição.

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Na Itália, Cagliari x Frosinone e Torino x Lecce entram em campo às 11h, enquanto Parma x Bologna acontece às 14h. Mais tarde, às 16h45, Roma x Sassuolo encerra a programação da Serie A. Na França, Auxerre x Paris FC, às 15h, e Paris Saint-Germain x Troyes, às 17h05, movimentam a Ligue 1.

O Campeonato Português também terá três confrontos. Nacional da Madeira x Académico de Viseu abre a programação às 12h30, seguido de Alverca x Casa Pia, às 15h. Mais tarde, às 17h30, Sporting x Moreirense é o principal destaque da Liga Portugal. Na Turquia, Galatasaray x Amedspor acontece às 13h.

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No futebol brasileiro, a Série B terá cinco partidas pela 37ª rodada. Avaí x São Bernardo, às 16h, e Novorizontino x Fortaleza, às 16h10, abrem a programação. Às 20h, Cuiabá x Juventude e Vila Nova x Criciúma entram em campo, enquanto Náutico x CRB, às 21h30, encerra os confrontos da segunda divisão.

Pela semifinal da Copa do Brasil, Atlético-MG x Grêmio se enfrentam às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0. 

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O futebol feminino também ganha destaque com Flamengo x Bahia, às 21h30, pela semifinal da Copa do Brasil Feminina.

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Confira os principais jogos deste sábado, 7 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Premier League

  • 09h30 – Leeds United x Tottenham – ESPN e Disney+
  • 12h00 – Arsenal x Hull City – ESPN e Disney+
  • 12h00 – Fulham x Newcastle – ESPN 3 e Disney+
  • 14h30 – Nottingham Forest x Manchester City – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • 09h30 – Wrexham x Wolverhampton – Disney+
  • 12h00 – Birmingham City x Swansea – Disney+
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Campeonato Inglês Feminino

  • 09h45 – Manchester City x West Ham – Xsports

Campeonato Espanhol

  • 10h00 – Málaga x Racing Santander – CazéTV
  • 12h15 – Espanyol x Deportivo La Coruña – CazéTV
  • 14h30 – Osasuna x Athletic Bilbao – CazéTV
  • 17h00 – Valencia x Real Madrid – CazéTV

Campeonato Italiano

  • 11h00 – Cagliari x Frosinone – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 11h00 – Torino x Lecce – Disney+
  • 14h00 – Parma x Bologna – Disney+
  • 16h45 – Roma x Sassuolo – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  • 11h30 – Al Ettifaq x Al Hilal – BandSports
  • 14h30 – Al Ahli x Al Taawoun – Band e Canal GOAT

Campeonato Alemão

  • 11h30 – Borussia Dortmund x Elversberg – SportyNet e OneFootball
  • 11h30 – Mainz x Bayern de Munique – Sportv, SportyNet, Jovem Pan Esportes, CazéTV e OneFootball
  • 11h30 – Paderborn x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 – RB Leipzig x Augsburg – Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 – Stuttgart x Werder Bremen – Xsports e OneFootball

Campeonato Turco

  • 13h00 – Galatasaray x Amedspor – Disney+

Campeonato Francês – Ligue 1

  • 15h00 – Auxerre x Paris FC – CazéTV
  • 17h05 – Paris Saint-Germain x Troyes – Xsports e CazéTV

Campeonato Escocês

  • 17h00 – St. Mirren x Rangers – Canal GOAT

Campeonato Português

  • 17h30 – Sporting x Moreirense – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

          Campeonato Mexicano

          • 22h00 – Toluca x Monterrey – SportyNet (TV e YouTube)

          CAMPEONATOS NACIONAIS

          Campeonato Brasileiro – Série B

          • 16h00 – Avaí x São Bernardo – ESPN e Disney+
          • 16h10 – Novorizontino x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN 4 e Disney+
          • 20h00 – Cuiabá x Juventude – Disney+
          • 20h00 – Vila Nova x Criciúma – Disney+
          • 21h30 – Náutico x CRB – ge tv, SporTV e Premiere

          Copa do Brasil – Semifinal (jogo de volta)

          • 18h00 – Atlético-MG x Grêmio – SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

          Copa do Brasil Feminina – Semifinal

          • 21h30 – Flamengo x Bahia – SporTV
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          TAGS:
          Atlético MG
          Copa do Brasil
          Futebol: onde assistir
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