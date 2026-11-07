Jogos de hoje, sábado, 7 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Atlético-MG x Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, é o destaque do dia; Real, Bayern, Arsenal e City jogam na Europa
O sábado, 7 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Atlético-MG x Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, é a principal atração nacional. Na Europa, Valencia x Real Madrid, Mainz x Bayern de Munique, Arsenal x Hull City e Nottingham Forest x Manchester City estão entre os principais confrontos do dia.
A programação internacional começa às 9h30, com Leeds United x Tottenham, pela Premier League. Às 12h, Arsenal x Hull City e Fulham x Newcastle movimentam o Campeonato Inglês. Mais tarde, às 14h30, Nottingham Forest x Manchester City encerra os jogos da competição, em um confronto importante na disputa pelas primeiras posições.
Na Alemanha, a Bundesliga apresenta quatro partidas simultâneas às 11h30, incluindo Mainz x Bayern de Munique e Borussia Dortmund x Elversberg. Às 14h30, Stuttgart x Werder Bremen completa a programação alemã, com as equipes buscando pontos importantes na classificação.
Na Espanha, Málaga x Racing Santander abre a programação da LaLiga às 10h, seguido de Espanyol x Deportivo La Coruña, às 12h15, e Osasuna x Athletic Bilbao, às 14h30. O grande destaque acontece às 17h, com Valencia x Real Madrid, no Mestalla, em um confronto importante para as pretensões dos madrilenhos na competição.
Na Itália, Cagliari x Frosinone e Torino x Lecce entram em campo às 11h, enquanto Parma x Bologna acontece às 14h. Mais tarde, às 16h45, Roma x Sassuolo encerra a programação da Serie A. Na França, Auxerre x Paris FC, às 15h, e Paris Saint-Germain x Troyes, às 17h05, movimentam a Ligue 1.
O Campeonato Português também terá três confrontos. Nacional da Madeira x Académico de Viseu abre a programação às 12h30, seguido de Alverca x Casa Pia, às 15h. Mais tarde, às 17h30, Sporting x Moreirense é o principal destaque da Liga Portugal. Na Turquia, Galatasaray x Amedspor acontece às 13h.
No futebol brasileiro, a Série B terá cinco partidas pela 37ª rodada. Avaí x São Bernardo, às 16h, e Novorizontino x Fortaleza, às 16h10, abrem a programação. Às 20h, Cuiabá x Juventude e Vila Nova x Criciúma entram em campo, enquanto Náutico x CRB, às 21h30, encerra os confrontos da segunda divisão.
Pela semifinal da Copa do Brasil, Atlético-MG x Grêmio se enfrentam às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0.
O futebol feminino também ganha destaque com Flamengo x Bahia, às 21h30, pela semifinal da Copa do Brasil Feminina.
Confira os principais jogos deste sábado, 7 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Premier League
- 09h30 – Leeds United x Tottenham – ESPN e Disney+
- 12h00 – Arsenal x Hull City – ESPN e Disney+
- 12h00 – Fulham x Newcastle – ESPN 3 e Disney+
- 14h30 – Nottingham Forest x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 09h30 – Wrexham x Wolverhampton – Disney+
- 12h00 – Birmingham City x Swansea – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 09h45 – Manchester City x West Ham – Xsports
Campeonato Espanhol
- 10h00 – Málaga x Racing Santander – CazéTV
- 12h15 – Espanyol x Deportivo La Coruña – CazéTV
- 14h30 – Osasuna x Athletic Bilbao – CazéTV
- 17h00 – Valencia x Real Madrid – CazéTV
Campeonato Italiano
- 11h00 – Cagliari x Frosinone – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 11h00 – Torino x Lecce – Disney+
- 14h00 – Parma x Bologna – Disney+
- 16h45 – Roma x Sassuolo – ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
- 11h30 – Al Ettifaq x Al Hilal – BandSports
- 14h30 – Al Ahli x Al Taawoun – Band e Canal GOAT
Campeonato Alemão
- 11h30 – Borussia Dortmund x Elversberg – SportyNet e OneFootball
- 11h30 – Mainz x Bayern de Munique – Sportv, SportyNet, Jovem Pan Esportes, CazéTV e OneFootball
- 11h30 – Paderborn x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 – RB Leipzig x Augsburg – Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 – Stuttgart x Werder Bremen – Xsports e OneFootball
Campeonato Turco
- 13h00 – Galatasaray x Amedspor – Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 15h00 – Auxerre x Paris FC – CazéTV
- 17h05 – Paris Saint-Germain x Troyes – Xsports e CazéTV
Campeonato Escocês
- 17h00 – St. Mirren x Rangers – Canal GOAT
Campeonato Português
- 17h30 – Sporting x Moreirense – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Mexicano
- 22h00 – Toluca x Monterrey – SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Avaí x São Bernardo – ESPN e Disney+
- 16h10 – Novorizontino x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN 4 e Disney+
- 20h00 – Cuiabá x Juventude – Disney+
- 20h00 – Vila Nova x Criciúma – Disney+
- 21h30 – Náutico x CRB – ge tv, SporTV e Premiere
Copa do Brasil – Semifinal (jogo de volta)
- 18h00 – Atlético-MG x Grêmio – SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
Copa do Brasil Feminina – Semifinal
- 21h30 – Flamengo x Bahia – SporTV