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O sábado, 6 de junho, promete um dia repleto de futebol! Destaque para os amistosos de seleções em preparação para a Copa, incluindo o duelo Brasil x Egito. A agenda ainda traz a final da Copa do Nordeste, jogos da Série B e a Copa Báltica. Não perca os confrontos de grandes potências!

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O sábado, 6 de junho, terá uma das agendas mais cheias da semana no futebol, com destaque para os amistosos de seleções em clima de preparação para a Copa do Mundo. A programação ainda inclui jogos da Copa Báltica, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa do Nordeste. O duelo entre Brasil x Egito, às 19h, aparece como o principal atrativo do dia, em mais um teste da seleção brasileira antes do Mundial.

No bloco internacional, a manhã começa com a Copa Báltica, com Lituânia x Letônia, às 10h, e Estônia x Ilhas Faroé, às 12h. No mesmo período, os amistosos também ganham espaço: Bélgica x Tunísia, às 10h, abre uma sequência extensa de partidas entre seleções de diferentes continentes.

A tarde concentra alguns dos jogos mais interessantes da rodada. Às 14h45, Portugal x Chile coloca em campo uma seleção europeia de peso contra uma equipe sul-americana tradicional. No mesmo horário, Romênia x País de Gales também movimenta a programação. Depois, Estados Unidos x Alemanha, às 15h30, surge como um dos confrontos mais fortes do dia, enquanto Suíça x Austrália, Bolívia x Escócia e Turquia x Venezuela completam uma faixa de amistosos marcada por estilos bem distintos.

À noite, os holofotes se voltam para duas potências sul-americanas. Às 19h, o Brasil encara o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos, no último compromisso antes da estreia brasileira na Copa do Mundo. Mais tarde, às 21h, Argentina x Honduras fecha a agenda internacional com o peso da atual campeã mundial em campo.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 6 de junho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa Báltica

10h00 – Lituânia x Letônia – Disney+

12h00 – Estônia x Ilhas Faroé – Disney+

Amistosos de Seleções

10h00 – Bélgica x Tunísia – Sportv

11h00 – Armênia x Cazaquistão – Disney+

14h00 – Gibraltar x Ilhas Cayman – Disney+

14h45 – Portugal x Chile – ESPN e Disney+

14h45 – Romênia x País de Gales – Disney+

15h00 – Albânia x Luxemburgo – Disney+

15h30 – Estados Unidos x Alemanha – ESPN 4 e Disney+

16h00 – Suíça x Austrália – Disney+

17h00 – Bolívia x Escócia – ESPN e Disney+

19h00 – Brasil x Egito – TV Globo, Sportv e ge tv

19h00 – Turquia x Venezuela – ESPN e Disney+

21h00 – Argentina x Honduras – CazéTV, X Sports e Disney+

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Série B

11h00 – Criciúma x Londrina – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+

Copa do Nordeste

16h00 – Vitória x Fortaleza – SBT Nordeste, Sportynet e Canal do Benja