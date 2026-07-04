Jogos de hoje, sábado, 4 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Duas partidas da Copa do Mundo são os destaques de hoje, 4
O sábado, 4 de julho, terá dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e uma rodada movimentada da Série B do Campeonato Brasileiro. A programação começa às 14h, com Canadá x Marrocos, em confronto decisivo por uma vaga nas quartas de final.
Às 18h, França x Paraguai aparece como o principal duelo do dia no Mundial. A seleção francesa tenta confirmar seu favoritismo diante de uma equipe paraguaia tradicionalmente competitiva em jogos eliminatórios.
Pela Série B, três partidas serão disputadas às 16h: Criciúma x Sport, Novorizontino x Atlético-GO e Londrina x CRB. Mais tarde, às 20h, Goiás x Ceará encerra a programação nacional, com pontos importantes em disputa na 16ª rodada.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 4 de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)
- 14h00 – Canadá x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 18h00 – França x Paraguai – CazéTV
Brasileirão Série B (16ª Rodada)
- 16h00 – Criciúma x Sport – Disney+
- 16h00 – Novorizontino x Atlético-GO – Disney+
- 16h00 – Londrina x CRB – Rede TV, SportyNet e Disney+
- 20h00 – Goiás x Ceará – GOAT, X Sports, ESPN 4 e Disney+