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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 4 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Duas partidas da Copa do Mundo são os destaques de hoje, 4

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 4 jul 2026, 11h47
PERSEGUIDOR - Mbappé: artilheiro marcou quatro vezes em dois jogos nos Estados Unidos e está na cola de Messi
Mbappé entra em campo com a França  (Sathire Kelpa/Eurasia Sport/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 4 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O sábado, 4 de julho, terá dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e uma rodada movimentada da Série B do Campeonato Brasileiro. A programação começa às 14h, com Canadá x Marrocos, em confronto decisivo por uma vaga nas quartas de final.

Às 18h, França x Paraguai aparece como o principal duelo do dia no Mundial. A seleção francesa tenta confirmar seu favoritismo diante de uma equipe paraguaia tradicionalmente competitiva em jogos eliminatórios.

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Pela Série B, três partidas serão disputadas às 16h: Criciúma x Sport, Novorizontino x Atlético-GO e Londrina x CRB. Mais tarde, às 20h, Goiás x Ceará encerra a programação nacional, com pontos importantes em disputa na 16ª rodada.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 4 de julho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)

  • 14h00 – Canadá x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 18h00 – França x Paraguai – CazéTV
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Brasileirão Série B (16ª Rodada)

  • 16h00 – Criciúma x Sport – Disney+
  • 16h00 – Novorizontino x Atlético-GO – Disney+
  • 16h00 – Londrina x CRB – Rede TV, SportyNet e Disney+
  • 20h00 – Goiás x Ceará – GOAT, X Sports, ESPN 4 e Disney+
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