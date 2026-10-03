Jogos de hoje, sábado, 3 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Amistoso entre Brasil x Índia, São Paulo x Corinthians na final do Brasileirão Feminino e Atlético-MG x Bragantino pela Série A são os destaques do dia
O sábado, 3 de outubro, reúne futebol de seleções, decisão nacional e jogos importantes da Série B. O Brasil enfrenta a Índia em amistoso internacional, enquanto a UEFA Nations League tem oito partidas, com destaque para Croácia x Inglaterra e Espanha x Tchéquia. No futebol brasileiro, Corinthians e São Paulo fazem o segundo jogo da final do Brasileirão Feminino, e Atlético-MG recebe o Red Bull Bragantino pela Série A.
A principal atração brasileira acontece às 11h, com Índia x Brasil, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. O confronto será o primeiro entre as seleções principais dos dois países e encerra a sequência de amistosos da equipe brasileira nesta Data Fifa, depois dos dois compromissos diante da Austrália.
A UEFA Nations League começa às 10h com Finlândia x Albânia, pela Liga C. Às 13h, quatro jogos acontecem simultaneamente: Croácia x Inglaterra, Belarus x San Marino, Estônia x Luxemburgo e Islândia x Bulgária.
A faixa das 15h45 concentra outros três jogos importantes. Espanha x Tchéquia coloca em campo a atual campeã mundial, enquanto Macedônia do Norte recebe a Escócia e Suíça enfrenta a Eslovênia. A Espanha chega embalada depois da vitória por 4 a 1 sobre a Croácia na rodada anterior, alcançando 40 jogos de invencibilidade.
No Brasil, a Série B tem quatro partidas. Avaí x Ceará, às 11h, abre a programação. Atlético-GO x América-MG entra em campo às 16h, Cuiabá recebe a Ponte Preta às 17h e Botafogo-SP x Vila Nova, às 18h30, encerra os jogos da segunda divisão. A CBF confirma Avaí x Ceará para 11h e Botafogo-SP x Vila Nova para 18h30.
O grande jogo do futebol feminino acontece às 16h30, com São Paulo x Corinthians, pelo segundo confronto da final do Campeonato Brasileiro Feminino.
Pela Campeonato Brasileiro Série A, Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
A agenda internacional ainda reserva dois amistosos no período noturno. Argentina x Burkina Faso, às 21h, coloca a seleção vice-campeã mundial em campo, enquanto Estados Unidos x México, às 23h, encerra a programação deste sábado.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 3 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistoso Internacional
- 11h00 – Índia x Brasil – TV Globo, ge tv e SporTV
- 21h00 – Argentina x Burkina Faso – SporTV
- 23h00 – Estados Unidos x México – ESPN e Disney+
UEFA Nations League
- 10h00 – Finlândia x Albânia – Disney+
- 13h00 – Croácia x Inglaterra – ESPN e Disney+
- 13h00 – Belarus x San Marino – Disney+
- 13h00 – Estônia x Luxemburgo – Disney+
- 13h00 – Islândia x Bulgária – SporTV 2
- 15h45 – Espanha x Tchéquia – SporTV 2
- 15h45 – Macedônia do Norte x Escócia – Disney+
- 15h45 – Suíça x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 11h00 – Avaí x Ceará – Disney+
- 16h00 – Atlético-GO x América-MG – ESPN e Disney+
- 17h00 – Cuiabá x Ponte Preta – Disney+
- 18h30 – Botafogo-SP x Vila Nova – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h30 – São Paulo x Corinthians – TV Globo, ge tv, SporTV, TV Brasil, UOL Esporte e N Sports
Campeonato Brasileiro
- 18h30 – Atlético-MG x Red Bull Bragantino – Premiere