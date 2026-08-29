Jogos de hoje, sábado, 29 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasileirão vai ter Atlético-MG x Vitória, São Paulo x Bragantino e Vasco x Cruzeiro. Saiba como assistir
O sábado, 29 de agosto, tem uma programação extensa no Brasil e na Europa. Na Premier League, o primeiro jogo do dia será entre Liverpool e Nottingham Forest, às 8h30, em Anfield. Mais tarde, Bournemouth x Everton e Coventry City x Hull City entram em campo às 11h. Às 13h30, Tottenham x Newcastle encerra a programação do Campeonato Inglês neste sábado.
O Campeonato Alemão também ocupa boa parte da manhã. Elversberg x Bayer Leverkusen, Colônia x Hoffenheim, Union Berlin x Eintracht Frankfurt e Mainz x Paderborn começam às 10h30. Às 11h, RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach entra em campo, enquanto Borussia Dortmund x Hamburgo, às 13h30, fecha a programação da Bundesliga.
Na Itália, Fiorentina x Frosinone, Monza x Udinese e Sassuolo x Torino jogam às 13h30. Mais tarde, às 15h45, Juventus x Parma aparece como o principal confronto do Campeonato Italiano no dia. Pela La Liga, Real Sociedad x Espanyol antecede Sevilla x Atlético de Madrid, às 16h30.
O Campeonato Francês também tem rodada cheia. Strasbourg x Lens começa às 12h15, enquanto Olympique de Lyon x Le Havre, Auxerre x Angers, Brest x Toulouse e Lorient x Troyes entram em campo às 16h. No Campeonato Saudita, Al-Kholood x Al-Ahli joga às 13h05 e Al-Fateh x Al-Ittihad será disputado às 15h.
No Brasil, pela Série B, Botafogo-SP x Cuiabá começa às 18h30. O Campeonato Brasileiro fecha a programação nacional. Atlético-MG x Vitória, às 18h30, abre a sequência da Série A. Às 20h, São Paulo recebe o Red Bull Bragantino no MorumBIS, enquanto Vasco x Cruzeiro, às 21h20, encerra a noite em São Januário.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 29 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Bundesliga 2
- 08h00 – Karlsruher x Wolfsburg – Jovem Pan Esportes (YouTube)
Championship
- 08h30 – Middlesbrough x West Bromwich – ESPN e Disney+
Premier League
- 08h30 – Liverpool x Nottingham Forest – CazéTV e Disney+
- 11h00 – Bournemouth x Everton – ESPN e Disney+
- 11h00 – Coventry City x Hull City – Disney+
- 13h30 – Tottenham x Newcastle – ESPN e Disney+
Campeonato Russo
- 09h00 – Fakel x Zenit – Xsports
- 14h00 – Lokomotiv Moscou x Dynamo Moscou – Xsports
Campeonato Alemão
- 10h30 – Elversberg x Bayer Leverkusen – CazéTV
- 10h30 – Colônia x Hoffenheim – Canal GOAT
- 10h30 – Union Berlin x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT
- 10h30 – Mainz x Paderborn – SportyNet (TV e YouTube)
- 11h00 – RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach – Sportv, Xsports e Canal GOAT
- 13h30 – Borussia Dortmund x Hamburgo – CazéTV e SportyNet (TV)
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Real Sociedad x Espanyol – CazéTV
- 16h30 – Sevilla x Atlético de Madrid – CazéTV
Campeonato Francês
- 12h15 – Strasbourg x Lens – CazéTV
- 16h00 – Olympique de Lyon x Le Havre – CazéTV e Xsports
- 16h00 – Auxerre x Angers – CazéTV
- 16h00 – Brest x Toulouse – CazéTV
- 16h00 – Lorient x Troyes – CazéTV
Campeonato Saudita
- 13h05 – Al-Kholood x Al-Ahli – Canal GOAT
- 15h00 – Al-Fateh x Al-Ittihad – Canal GOAT
Campeonato Italiano
- 13h30 – Fiorentina x Frosinone – ESPN 4, ESPN Brasil no Youtube e Disney+
- 13h30 – Monza x Udinese – Disney+
- 13h30 – Sassuolo x Torino – Disney+
- 15h45 – Juventus x Parma – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 18h30 – Atlético-MG x Vitória – Premiere
- 20h00 – São Paulo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
- 21h20 – Vasco x Cruzeiro – Record, CazéTV e Premiere