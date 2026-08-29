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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 29 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Brasileirão vai ter Atlético-MG x Vitória, São Paulo x Bragantino e Vasco x Cruzeiro. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 29 ago 2026, 12h25
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 29 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O sábado, 29 de agosto, tem uma programação extensa no Brasil e na Europa. Na Premier League, o primeiro jogo do dia será entre Liverpool e Nottingham Forest, às 8h30, em Anfield. Mais tarde, Bournemouth x Everton e Coventry City x Hull City entram em campo às 11h. Às 13h30, Tottenham x Newcastle encerra a programação do Campeonato Inglês neste sábado.

O Campeonato Alemão também ocupa boa parte da manhã. Elversberg x Bayer Leverkusen, Colônia x Hoffenheim, Union Berlin x Eintracht Frankfurt e Mainz x Paderborn começam às 10h30. Às 11h, RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach entra em campo, enquanto Borussia Dortmund x Hamburgo, às 13h30, fecha a programação da Bundesliga.

Na Itália, Fiorentina x Frosinone, Monza x Udinese e Sassuolo x Torino jogam às 13h30. Mais tarde, às 15h45, Juventus x Parma aparece como o principal confronto do Campeonato Italiano no dia. Pela La Liga, Real Sociedad x Espanyol antecede Sevilla x Atlético de Madrid, às 16h30.

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O Campeonato Francês também tem rodada cheia. Strasbourg x Lens começa às 12h15, enquanto Olympique de Lyon x Le Havre, Auxerre x Angers, Brest x Toulouse e Lorient x Troyes entram em campo às 16h. No Campeonato Saudita, Al-Kholood x Al-Ahli joga às 13h05 e Al-Fateh x Al-Ittihad será disputado às 15h.

No Brasil, pela Série B, Botafogo-SP x Cuiabá começa às 18h30. O Campeonato Brasileiro fecha a programação nacional. Atlético-MG x Vitória, às 18h30, abre a sequência da Série A. Às 20h, São Paulo recebe o Red Bull Bragantino no MorumBIS, enquanto Vasco x Cruzeiro, às 21h20, encerra a noite em São Januário.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 29 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Bundesliga 2

  • 08h00 – Karlsruher x Wolfsburg – Jovem Pan Esportes (YouTube)
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Championship

  • 08h30 – Middlesbrough x West Bromwich – ESPN e Disney+

Premier League

  • 08h30 – Liverpool x Nottingham Forest – CazéTV e Disney+
  • 11h00 – Bournemouth x Everton – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Coventry City x Hull City – Disney+
  • 13h30 – Tottenham x Newcastle – ESPN e Disney+

Campeonato Russo

  • 09h00 – Fakel x Zenit – Xsports
  • 14h00 – Lokomotiv Moscou x Dynamo Moscou – Xsports
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Campeonato Alemão

  • 10h30 – Elversberg x Bayer Leverkusen – CazéTV
  • 10h30 – Colônia x Hoffenheim – Canal GOAT
  • 10h30 – Union Berlin x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT
  • 10h30 – Mainz x Paderborn – SportyNet (TV e YouTube)
  • 11h00 – RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach – Sportv, Xsports e Canal GOAT
  • 13h30 – Borussia Dortmund x Hamburgo – CazéTV e SportyNet (TV)

Campeonato Espanhol

  • 14h00 – Real Sociedad x Espanyol – CazéTV
  • 16h30 – Sevilla x Atlético de Madrid – CazéTV

Campeonato Francês

  • 12h15 – Strasbourg x Lens – CazéTV
  • 16h00 – Olympique de Lyon x Le Havre – CazéTV e Xsports
  • 16h00 – Auxerre x Angers – CazéTV
  • 16h00 – Brest x Toulouse – CazéTV
  • 16h00 – Lorient x Troyes – CazéTV
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Campeonato Saudita

  • 13h05 – Al-Kholood x Al-Ahli – Canal GOAT
  • 15h00 – Al-Fateh x Al-Ittihad – Canal GOAT

Campeonato Italiano

  • 13h30 – Fiorentina x Frosinone – ESPN 4, ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 13h30 – Monza x Udinese – Disney+
  • 13h30 – Sassuolo x Torino – Disney+
  • 15h45 – Juventus x Parma – ESPN e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá – ESPN e Disney+

    Campeonato Brasileiro

    • 18h30 – Atlético-MG x Vitória – Premiere
    • 20h00 – São Paulo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
    • 21h20 – Vasco x Cruzeiro – Record, CazéTV e Premiere
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Futebol: onde assistir
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