🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Jogos de hoje, sábado, 26 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo e Inglaterra x Espanha são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 06h00
Neo Química Arena - Corinthians
Neo Química Arena, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre Corinthians e São Paulo hoje (Caique Coufal/Sports Press Photo/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, sábado, 26 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O sábado, 26 de setembro, é marcado pelo futebol de seleções e por uma decisão no Brasil. Inglaterra x Espanha aparece como o principal confronto da UEFA Nations League, enquanto República Tcheca e Croácia também entram em campo pela Liga A. No futebol brasileiro, Corinthians x São Paulo abre a final do Campeonato Brasileiro Feminino, e três partidas movimentam a Série B.

A programação começa às 9h30 com Charlton x Manchester City, pelo Campeonato Inglês Feminino. Pouco depois, às 10h, Eslovênia x Escócia abre os jogos da Nations League, em confronto válido pela Liga B.

Às 13h, a Nations League tem mais dois compromissos. Islândia x Estônia e Bulgária x Luxemburgo movimentam a Liga C. No mesmo horário, London City Lionesses e Brighton se enfrentam pelo futebol feminino inglês.

Siga
Continua após a publicidade

O grande destaque internacional acontece às 15h45, com Inglaterra x Espanha. O confronto reúne a atual campeão do mundo contra a terceira colocada do último Mundial. No mesmo horário, República Tcheca x Croácia também joga pela Liga A.

No Brasil, todas as atenções se voltam para a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians e São Paulo se enfrentam às 16h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final. A partida de volta será disputada no próximo sábado, 3 de outubro, no MorumBIS.

Continua após a publicidade

A Série B também tem rodada importante. Às 16h30, Náutico x Sport protagoniza clássico pernambucano, enquanto Operário-PR recebe o Ceará. Mais tarde, às 18h30, Goiás x Atlético-GO coloca frente a frente dois rivais estaduais em mais um duelo de peso na reta final da competição.

A agenda internacional ainda reserva Estados Unidos x Peru, às 17h45, em amistoso. À noite, Cruz Azul x Toluca e Santos Laguna x Pachuca movimentam o Campeonato Mexicano.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 26 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Inglês Feminino

  • 09h30 – Charlton x Manchester City – Xsports
  • 13h00 – London City Lionesses x Brighton – Canal GOAT
Continua após a publicidade

UEFA Nations League

  • 10h00 – Eslovênia x Escócia – SporTV
  • 13h00 – Islândia x Estônia – SporTV
  • 13h00 – Bulgária x Luxemburgo – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Inglaterra x Espanha – ESPN e Disney+
  • 15h45 – República Tcheca x Croácia – SporTV 3 e ge tv

Amistoso Internacional

  • 17h45 – Estados Unidos x Peru – ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

  • 20h00 – Cruz Azul x Toluca – SportyNet (YouTube)
  • 22h00 – Santos Laguna x Pachuca – SportyNet (TV e YouTube)
Continua após a publicidade

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 16h30 – Corinthians x São Paulo – TV Globo, ge tv e SporTV

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 16h30 – Náutico x Sport – TV Globo (PE), SporTV 2 e Premiere
  • 16h30 – Operário-PR x Ceará – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
  • 18h30 – Goiás x Atlético-GO – Disney+
Publicidade
TAGS:
Futebol Feminino
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).