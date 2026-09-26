Jogos de hoje, sábado, 26 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo e Inglaterra x Espanha são os destaques do dia
O sábado, 26 de setembro, é marcado pelo futebol de seleções e por uma decisão no Brasil. Inglaterra x Espanha aparece como o principal confronto da UEFA Nations League, enquanto República Tcheca e Croácia também entram em campo pela Liga A. No futebol brasileiro, Corinthians x São Paulo abre a final do Campeonato Brasileiro Feminino, e três partidas movimentam a Série B.
A programação começa às 9h30 com Charlton x Manchester City, pelo Campeonato Inglês Feminino. Pouco depois, às 10h, Eslovênia x Escócia abre os jogos da Nations League, em confronto válido pela Liga B.
Às 13h, a Nations League tem mais dois compromissos. Islândia x Estônia e Bulgária x Luxemburgo movimentam a Liga C. No mesmo horário, London City Lionesses e Brighton se enfrentam pelo futebol feminino inglês.
O grande destaque internacional acontece às 15h45, com Inglaterra x Espanha. O confronto reúne a atual campeão do mundo contra a terceira colocada do último Mundial. No mesmo horário, República Tcheca x Croácia também joga pela Liga A.
No Brasil, todas as atenções se voltam para a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians e São Paulo se enfrentam às 16h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final. A partida de volta será disputada no próximo sábado, 3 de outubro, no MorumBIS.
A Série B também tem rodada importante. Às 16h30, Náutico x Sport protagoniza clássico pernambucano, enquanto Operário-PR recebe o Ceará. Mais tarde, às 18h30, Goiás x Atlético-GO coloca frente a frente dois rivais estaduais em mais um duelo de peso na reta final da competição.
A agenda internacional ainda reserva Estados Unidos x Peru, às 17h45, em amistoso. À noite, Cruz Azul x Toluca e Santos Laguna x Pachuca movimentam o Campeonato Mexicano.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 26 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Inglês Feminino
- 09h30 – Charlton x Manchester City – Xsports
- 13h00 – London City Lionesses x Brighton – Canal GOAT
UEFA Nations League
- 10h00 – Eslovênia x Escócia – SporTV
- 13h00 – Islândia x Estônia – SporTV
- 13h00 – Bulgária x Luxemburgo – ESPN e Disney+
- 15h45 – Inglaterra x Espanha – ESPN e Disney+
- 15h45 – República Tcheca x Croácia – SporTV 3 e ge tv
Amistoso Internacional
- 17h45 – Estados Unidos x Peru – ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano
- 20h00 – Cruz Azul x Toluca – SportyNet (YouTube)
- 22h00 – Santos Laguna x Pachuca – SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h30 – Corinthians x São Paulo – TV Globo, ge tv e SporTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h30 – Náutico x Sport – TV Globo (PE), SporTV 2 e Premiere
- 16h30 – Operário-PR x Ceará – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
- 18h30 – Goiás x Atlético-GO – Disney+