Jogos de hoje, sábado, 25 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Jogos de Vasco, Santos, Internacional e Athletico-PR no Brasileirão são os destaques de hoje, 25
O sábado, 25 de julho, terá uma agenda extensa no futebol, com jogos espalhados desde a manhã até a madrugada. No Brasil, o destaque fica para o Brasileirão Série A, com três partidas importantes: Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol.
A rodada nacional começa às 18h30, com dois jogos simultâneos: Athletico-PR x Internacional e Santos x Chapecoense. Mais tarde, às 20h30, Vasco x Mirassol fecha a agenda da Série A em um confronto direto.
O sábado também terá espaço para o futebol feminino. Às 16h, Mixto x Palmeiras movimenta o Campeonato Brasileiro Feminino. Às 17h, RB Bragantino x Atlético-MG completa a programação da modalidade.
No cenário internacional, os amistosos de clubes ganham destaque com equipes europeias tradicionais. Pela manhã, Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund, às 8h, e Celtic x Milan, às 11h, abrem a programação. À tarde, Standard Liège x Juventus, às 15h, mantém o cardápio europeu. À noite, Liverpool x Sunderland, às 19h, Wrexham x Leeds United, às 20h30, e Tottenham x Auckland FC, à 0h30, completam a lista de amistosos.
A agenda ainda inclui jogos do Campeonato Argentino, com Newell’s Old Boys x Talleres, às 17h, e River Plate x Barracas Central, às 19h15.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 25 de julho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Feminino A1
- 16h00 — Mixto x Palmeiras — TV Brasil
- 17h00 — RB Bragantino x Atlético-MG — UOL Play
Campeonato Brasileiro Série A
- 18h30 — Athletico-PR x Internacional — Prime Video
- 18h30 — Santos x Chapecoense — SporTV e Premiere
- 20h30 — Vasco x Mirassol — Record, CazéTV e Premiere
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de clubes
- 08h00 — Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund — SportyNet
- 11h00 — Celtic x Milan — SportyNet
- 15h00 — Standard Liège x Juventus — SportyNet
- 19h00 — Liverpool x Sunderland — SportyNet
- 20h30 — Wrexham x Leeds United — SportyNet
- 00h30 — Tottenham x Auckland FC — SportyNet
Campeonato Argentino
- 17h00 — Newell’s Old Boys x Talleres — ESPN e Disney+
- 19h15 — River Plate x Barracas Central — ESPN e Disney+