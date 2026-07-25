🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Jogos de hoje, sábado, 25 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Jogos de Vasco, Santos, Internacional e Athletico-PR no Brasileirão são os destaques de hoje, 25

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 25 jul 2026, 09h33
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, sábado, 25 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O sábado, 25 de julho, terá uma agenda extensa no futebol, com jogos espalhados desde a manhã até a madrugada. No Brasil, o destaque fica para o Brasileirão Série A, com três partidas importantes: Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol

A rodada nacional começa às 18h30, com dois jogos simultâneos: Athletico-PR x Internacional e Santos x Chapecoense. Mais tarde, às 20h30, Vasco x Mirassol fecha a agenda da Série A em um confronto direto.

O sábado também terá espaço para o futebol feminino. Às 16h, Mixto x Palmeiras movimenta o Campeonato Brasileiro Feminino. Às 17h, RB Bragantino x Atlético-MG completa a programação da modalidade.

Siga
Continua após a publicidade

No cenário internacional, os amistosos de clubes ganham destaque com equipes europeias tradicionais. Pela manhã, Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund, às 8h, e Celtic x Milan, às 11h, abrem a programação. À tarde, Standard Liège x Juventus, às 15h, mantém o cardápio europeu. À noite, Liverpool x Sunderland, às 19h, Wrexham x Leeds United, às 20h30, e Tottenham x Auckland FC, à 0h30, completam a lista de amistosos.

A agenda ainda inclui jogos do Campeonato Argentino, com Newell’s Old Boys x Talleres, às 17h, e River Plate x Barracas Central, às 19h15.

Continua após a publicidade

 

Futebol: as contratações de peso na temporada

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 25 de julho de 2026, com horários e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino A1

  • 16h00 — Mixto x Palmeiras — TV Brasil
  • 17h00 — RB Bragantino x Atlético-MG — UOL Play

Campeonato Brasileiro Série A

  • 18h30 — Athletico-PR x Internacional — Prime Video
  • 18h30 — Santos x Chapecoense — SporTV e Premiere
  • 20h30 — Vasco x Mirassol — Record, CazéTV e Premiere

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 08h00 — Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund — SportyNet
  • 11h00 — Celtic x Milan — SportyNet
  • 15h00 — Standard Liège x Juventus — SportyNet
  • 19h00 — Liverpool x Sunderland — SportyNet
  • 20h30 — Wrexham x Leeds United — SportyNet
  • 00h30 — Tottenham x Auckland FC — SportyNet
Continua após a publicidade

Campeonato Argentino

  • 17h00 — Newell’s Old Boys x Talleres — ESPN e Disney+
  • 19h15 — River Plate x Barracas Central — ESPN e Disney+
    Publicidade
    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).