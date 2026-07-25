Jogos de hoje, sábado, 25 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O sábado, 25 de julho, promete uma maratona futebolística global! Com Brasileirão Série A, amistosos europeus de peso como Milan e Juventus, Campeonato Brasileiro Feminino e a liga argentina, a agenda é extensa da manhã à madrugada. Não perca nenhum lance e confira todos os jogos e horários!

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O sábado, 25 de julho, terá uma agenda extensa no futebol, com jogos espalhados desde a manhã até a madrugada. No Brasil, o destaque fica para o Brasileirão Série A, com três partidas importantes: Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol.

A rodada nacional começa às 18h30, com dois jogos simultâneos: Athletico-PR x Internacional e Santos x Chapecoense. Mais tarde, às 20h30, Vasco x Mirassol fecha a agenda da Série A em um confronto direto.

O sábado também terá espaço para o futebol feminino. Às 16h, Mixto x Palmeiras movimenta o Campeonato Brasileiro Feminino. Às 17h, RB Bragantino x Atlético-MG completa a programação da modalidade.

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No cenário internacional, os amistosos de clubes ganham destaque com equipes europeias tradicionais. Pela manhã, Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund, às 8h, e Celtic x Milan, às 11h, abrem a programação. À tarde, Standard Liège x Juventus, às 15h, mantém o cardápio europeu. À noite, Liverpool x Sunderland, às 19h, Wrexham x Leeds United, às 20h30, e Tottenham x Auckland FC, à 0h30, completam a lista de amistosos.

A agenda ainda inclui jogos do Campeonato Argentino, com Newell’s Old Boys x Talleres, às 17h, e River Plate x Barracas Central, às 19h15.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 25 de julho de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Feminino A1

16h00 — Mixto x Palmeiras — TV Brasil

Mixto x Palmeiras — TV Brasil 17h00 — RB Bragantino x Atlético-MG — UOL Play

Campeonato Brasileiro Série A

18h30 — Athletico-PR x Internacional — Prime Video

18h30 — Santos x Chapecoense — SporTV e Premiere

20h30 — Vasco x Mirassol — Record, CazéTV e Premiere

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

08h00 — Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund — SportyNet

11h00 — Celtic x Milan — SportyNet

15h00 — Standard Liège x Juventus — SportyNet

19h00 — Liverpool x Sunderland — SportyNet

20h30 — Wrexham x Leeds United — SportyNet

00h30 — Tottenham x Auckland FC — SportyNet

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Campeonato Argentino

17h00 — Newell’s Old Boys x Talleres — ESPN e Disney+

19h15 — River Plate x Barracas Central — ESPN e Disney+