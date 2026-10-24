Jogos de hoje, sábado, 24 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Sete partidas do Brasileirão acontecem durante o dia; Chelsea x Tottenham é o destaque na Europa
O sábado, 24 de outubro de 2026, terá uma programação intensa no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Corinthians, Palmeiras x Red Bull Bragantino e Internacional x Botafogo estão entre os principais confrontos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, Chelsea x Tottenham, Aston Villa x Manchester City e Napoli x Roma prometem movimentar as principais ligas do continente.
A programação internacional começa às 8h30, com Aston Villa x Manchester City, pela Premier League. Às 11h, Arsenal x Everton e Coventry City x Fulham dão sequência à rodada inglesa. Mais tarde, às 13h30, Chelsea x Tottenham protagoniza um dos confrontos mais aguardados do dia, em um clássico londrino de grande rivalidade.
Na Alemanha, a Bundesliga apresenta cinco partidas simultâneas às 10h30, incluindo RB Leipzig x Elversberg e Colônia x Schalke 04. O principal confronto acontece às 13h30, com Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt, reunindo duas equipes tradicionais do futebol alemão.
Na Itália, Cagliari x Bologna e Como x Sassuolo abrem a programação às 10h. Às 13h, Napoli x Roma é a principal atração da Serie A, enquanto Lazio x Parma encerra o sábado italiano às 15h45. Na Espanha, Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña, às 16h, é o destaque da LaLiga.
O Campeonato Francês também terá um confronto importante, com Lens x Paris FC, às 15h45. Em Portugal, Estrela Amadora x Casa Pia e Gil Vicente x Porto movimentam o campeonato nacional.
No futebol brasileiro, a Série B terá cinco partidas pela 35ª rodada. Avaí x Botafogo-SP abre a programação às 16h. Às 16h30, São Bernardo x Vila Nova e Atlético-GO x Novorizontino entram em campo, enquanto Ponte Preta x Fortaleza e CRB x Londrina, às 18h30, completam os jogos da segunda divisão.
Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol x São Paulo, Internacional x Botafogo e Vitória x Athletico-PR acontecem às 16h30. Às 18h30, Vasco x Corinthians e Palmeiras x Red Bull Bragantino concentram as atenções em dois confrontos importantes para a classificação. Mais tarde, Chapecoense x Fluminense, às 19h30, e Santos x Bahia, às 21h, encerram a programação nacional.
Confira os principais jogos deste sábado, 24 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Premier League
- 08h30 – Aston Villa x Manchester City – ESPN e Disney+
- 11h00 – Arsenal x Everton – ESPN e Disney+
- 11h00 – Coventry City x Fulham – ESPN 4 e Disney+
- 13h30 – Chelsea x Tottenham – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Rayo Vallecano x Elche – CazéTV
- 11h15 – Racing Santander x Espanyol – CazéTV
- 13h30 – Valencia x Villarreal – CazéTV
- 16h00 – Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña – CazéTV
Campeonato Italiano
- 10h00 – Cagliari x Bologna – Disney+
- 10h00 – Como x Sassuolo – ESPN 2 e Disney+
- 13h00 – Napoli x Roma – CazéTV e Disney+
- 15h45 – Lazio x Parma – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Augsburg x Union Berlin – OneFootball
- 10h30 – Colônia x Schalke 04 – SportyNet (YouTube) e OneFootball
- 10h30 – Mainz x Werder Bremen – Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
- 10h30 – Paderborn x Hamburgo – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – RB Leipzig x Elversberg – CazéTV e OneFootball
- 13h30 – Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Português
- 11h30 – Estrela Amadora x Casa Pia – Disney+
- 16h30 – Gil Vicente x Porto – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 – Lens x Paris FC – CazéTV
Campeonato Mexicano
- 22h00 – Monterrey x Chivas Guadalajara – SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Avaí x Botafogo-SP – Disney+
- 16h30 – São Bernardo x Vila Nova – Globo e Premiere
- 16h30 – Atlético-GO x Novorizontino – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
- 18h30 – Ponte Preta x Fortaleza – ESPN e Disney+
- 18h30 – CRB x Londrina – Disney+
Campeonato Brasileiro
- 16h30 – Mirassol x São Paulo – Globo e Premiere
- 16h30 – Internacional x Botafogo – Globo e Premiere
- 16h30 – Vitória x Athletico-PR – Globo, ge tv e Premiere
- 18h30 – Vasco x Corinthians – Record, CazéTV e Premiere
- 18h30 – Palmeiras x Red Bull Bragantino – Premiere
- 19h30 – Chapecoense x Fluminense – Amazon Prime Video
- 21h00 – Santos x Bahia – SporTV e Premiere