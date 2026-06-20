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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 20 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Holanda x Suécia e Alemanha x Costa do Marfim são os destaques da Copa do Mundo. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 20 jun 2026, 11h11
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Taça da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 20 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O sábado, 20 de junho, terá uma programação cheia, com partidas pela Copa do Mundo 2026, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela La Liga 2. O Mundial volta a ocupar o centro da agenda, com destaque para Holanda x Suécia, Alemanha x Costa do Marfim e Tunísia x Japão, este último já na virada para domingo no horário de Brasília.

A rodada da Copa começa às 14h, com Holanda x Suécia, confronto europeu que promete intensidade e organização tática. Às 17h, Alemanha x Costa do Marfim aparece como o principal jogo da faixa da tarde, reunindo uma seleção tetracampeã mundial e uma equipe africana tradicionalmente competitiva.

À noite, às 21h, Equador x Curaçao coloca frente a frente uma seleção sul-americana que fez uma ótima campanha nas eliminatórias e um adversário que busca afirmação no cenário mundial. A programação da Copa se encerra à 1h, já na madrugada de domingo, com Tunísia x Japão, duelo entre duas seleções disciplinadas e acostumadas a jogos de forte exigência tática.

No futebol nacional, a Série B terá três partidas ao longo do sábado. Pela manhã, às 11h, Londrina x Athletic abre a agenda brasileira. Às 19h, dois jogos completam a rodada: Vila Nova x Náutico e Ceará x Botafogo-SP.

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A programação ainda terá futebol espanhol, com Almería x Málaga, às 16h, pela La Liga 2.

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 20 de junho, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026

  • 14h00 – Holanda x Suécia – CazéTV
  • 17h00 – Alemanha x Costa do Marfim – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 21h00 – Equador x Curaçao – CazéTV
  • 01h00 – Tunísia x Japão – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 11h00 – Londrina x Athletic – Disney+
    • 19h00 – Vila Nova x Náutico – X Sports, Canal GOAT e Disney+
    • 19h00 – Ceará x Botafogo-SP – Disney+
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    La Liga 2

    • 16h00 – Almería x Málaga – Disney+
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    TAGS:
    Copa do Mundo 2026
    Futebol: onde assistir
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