Jogos de hoje, sábado, 20 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Holanda x Suécia e Alemanha x Costa do Marfim são os destaques da Copa do Mundo. Saiba como assistir ao vivo
O sábado, 20 de junho, terá uma programação cheia, com partidas pela Copa do Mundo 2026, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela La Liga 2. O Mundial volta a ocupar o centro da agenda, com destaque para Holanda x Suécia, Alemanha x Costa do Marfim e Tunísia x Japão, este último já na virada para domingo no horário de Brasília.
A rodada da Copa começa às 14h, com Holanda x Suécia, confronto europeu que promete intensidade e organização tática. Às 17h, Alemanha x Costa do Marfim aparece como o principal jogo da faixa da tarde, reunindo uma seleção tetracampeã mundial e uma equipe africana tradicionalmente competitiva.
À noite, às 21h, Equador x Curaçao coloca frente a frente uma seleção sul-americana que fez uma ótima campanha nas eliminatórias e um adversário que busca afirmação no cenário mundial. A programação da Copa se encerra à 1h, já na madrugada de domingo, com Tunísia x Japão, duelo entre duas seleções disciplinadas e acostumadas a jogos de forte exigência tática.
No futebol nacional, a Série B terá três partidas ao longo do sábado. Pela manhã, às 11h, Londrina x Athletic abre a agenda brasileira. Às 19h, dois jogos completam a rodada: Vila Nova x Náutico e Ceará x Botafogo-SP.
A programação ainda terá futebol espanhol, com Almería x Málaga, às 16h, pela La Liga 2.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 20 de junho, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026
- 14h00 – Holanda x Suécia – CazéTV
- 17h00 – Alemanha x Costa do Marfim – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 21h00 – Equador x Curaçao – CazéTV
- 01h00 – Tunísia x Japão – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 11h00 – Londrina x Athletic – Disney+
- 19h00 – Vila Nova x Náutico – X Sports, Canal GOAT e Disney+
- 19h00 – Ceará x Botafogo-SP – Disney+
La Liga 2
- 16h00 – Almería x Málaga – Disney+