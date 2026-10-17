Jogos de hoje, sábado, 17 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Athletico-PR x Palmeiras e São Paulo x Vasco agitam o Brasileirão; jogos de Bayern e Barcelona são destaques na Europa
O sábado, 17 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Athletico-PR x Palmeiras, São Paulo x Vasco, Botafogo x Chapecoense e Atlético-MG x Coritiba são os destaques da Série A. Na Europa, Bayern de Munique x RB Leipzig, Real Betis x Barcelona e Newcastle x Aston Villa estão entre os principais confrontos.
A programação internacional começa às 8h30, com Everton x Chelsea, pela Premier League. Às 11h, Brentford x Liverpool e Manchester City x Ipswich Town movimentam o futebol inglês. Mais tarde, às 13h30, Newcastle x Aston Villa completa a rodada de sábado.
Na Alemanha, a Bundesliga apresenta cinco partidas simultâneas às 10h30, incluindo Union Berlin x Borussia Dortmund e Hamburgo x Stuttgart. O principal confronto acontece às 13h30, com Bayern de Munique x RB Leipzig.
Na Espanha, Espanyol x Atlético de Madrid abre a programação às 9h. Às 13h30, Real Betis x Barcelona é o principal destaque da LaLiga. Na Itália, Venezia x Napoli, Bologna x Inter de Milão e Roma x Genoa movimentam a Serie A.
O Campeonato Francês também terá confrontos importantes, com Strasbourg x Paris Saint-Germain, às 12h15, e Lille x Brest e Troyes x Lens, ambos às 15h45.
No Brasil, a Série B terá Ceará x Juventude, às 16h30, e América-MG x Operário-PR, às 18h30.
Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo x Chapecoense abre a programação da Série A às 18h, seguido de Atlético-MG x Coritiba, às 18h30. Às 19h30, Athletico-PR recebe o Palmeiras, enquanto São Paulo x Vasco, às 21h, encerra os jogos do dia.
Confira os principais jogos deste sábado, 17 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Premier League
- 08h30 – Everton x Chelsea – ESPN e Disney+
- 11h00 – Brentford x Liverpool – ESPN e Disney+
- 11h00 – Fulham x Hull City – ESPN 4 e Disney+
- 11h00 – Manchester City x Ipswich Town – Disney+
- 13h30 – Newcastle x Aston Villa – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Espanyol x Atlético de Madrid – CazéTV
- 11h15 – Villarreal x Elche – CazéTV
- 13h30 – Real Betis x Barcelona – CazéTV
- 16h00 – Valencia x Athletic Bilbao – CazéTV
Campeonato Italiano
- 10h00 – Venezia x Napoli – SportyNet (YouTube) e Disney+
- 13h00 – Bologna x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Roma x Genoa – SportyNet (YouTube) e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Union Berlin x Borussia Dortmund – SportyNet, CazéTV e OneFootball
- 10h30 – Hamburgo x Stuttgart – OneFootball
- 10h30 – Schalke 04 x Mainz – OneFootball
- 10h30 – Elversberg x Augsburg – OneFootball
- 10h30 – Werder Bremen x Paderborn – OneFootball
- 13h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig – Xsports, CazéTV e OneFootball
Campeonato Francês
- 12h15 – Strasbourg x Paris Saint-Germain – Xsports e CazéTV
- 15h45 – Lille x Brest – CazéTV
- 15h45 – Troyes x Lens – CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h30 – Ceará x Juventude – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
- 18h30 – América-MG x Operário-PR – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 18h00 – Botafogo x Chapecoense – Record, CazéTV e Premiere
- 18h30 – Atlético-MG x Coritiba – Premiere
- 19h30 – Athletico-PR x Palmeiras – Amazon Prime Video
- 21h00 – São Paulo x Vasco – SporTV e Premiere