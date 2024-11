Jogos de hoje, sábado, 16 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Chegou o fim de semana e, neste sábado, 16, a agenda de jogos de futebol está cheia de atrações!

Pela Liga das Nações da UEFA, a bola vai rolar para nove jogos durante a tarde. Às 11 horas começa a competição com um jogo isolado entre Azerbaijão e Estônia. Às 14 horas, quatro jogos vão ocorrer simultaneamente, são eles: Geórgia x Ucrânia, Montenegro x Islândia, Turquia x País de Gales e Andorra x Moldávia. Um pouco mais tarde, às 16h45, outros quatro jogos fecham o dia no mesmo horário: Alemanha x Bósnia, Holanda x Hungria, Albânia x República Tcheca e Suécia x Eslováquia.

Pelo Brasileirão Série B, quatro jogos dão continuidade a penúltima rodada da competição: Novorizontino x Paysandu, às 17 horas, Amazonas x Goiás, às 19 horas, Vila Nova x Ituano, às 21 horas e Ponte Preta x Sport, às 21h30.

Durante a noite, um jogo isolado do Brasileirão Série A também vai ocorrer. Às 18h30, o Athletico recebe o Atlético Mineiro em Curitiba, em uma partida atrasada da rodada 19.

Agenda dos principais jogos deste sábado, 16 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

11h00 – Azerbaijão x Estônia – Sportv2

14h00 – Geórgia x Ucrânia – Sportv2

14h00 – Montenegro x Islândia – Disney+ (Streaming)

14h00 – Turquia x País de Gales – Sportv

14h00 – Andorra x Moldávia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Alemanha x Bósnia – Sportv

16h45 – Holanda x Hungria – Disney+ (Streaming)

16h45 – Albânia x República Tcheca – ESPN e Disney+ (Streaming)

16h45 – Suécia x Eslováquia- ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Série B:

17h00 – Novorizontino x Paysandu – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

19h00 – Amazonas x Goiás – Sportv e Premiere

21h00 – Vila Nova x Ituano – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 – Ponte Preta x Sport – Sportv e Premiere

Série A:

18h30 – Athletico x Atlético-MG – CazéTV e Rede Furacão

Como assistir ao jogo entre Alemanha e Bósnia hoje?

Alemanha e Bósnia se enfrentam às 16h45 em Freiburg, na Alemanha, pela Liga das Nações da UEFA. O jogo será televisionado pelo Sportv.

Como assistir ao jogo entre Novorizontino x Paysandu hoje?

Novorizontino e Paysandu vão jogar em Novo Horizonte, São Paulo, às 17 horas, pela rodada 37 da Série B. A partida vai ter transmissão da TV Brasil, do Canal GOAT no Youtube e do Premiere.

Como assistir Ponte Preta e Sport hoje?

Ponte Preta vão se enfrentar pela rodada 37 da Série B no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30. O jogo será transmitido pelo Sportv e Premiere.

Como assistir Athletico e Atlético Mineiro hoje?

Em duelo válido pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro Série A, o Athletico recebe o Atlético Mineiro na Ligga Arena, em Curitiba, às 18h30. A partida terá transmissão da CazéTV e da Rede Furacão.