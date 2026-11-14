Jogos de hoje, sábado, 14 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Japão x Brasil é o destaque do dia; jogos de Vasco e Galo e última rodada da Série B movimentam o futebol nacional
O sábado, 14 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Japão x Brasil é a principal atração do dia. Na Europa, Portugal x Dinamarca e Noruega x País de Gales são os destaques da UEFA Nations League. No Brasil, Mirassol x Atlético-MG e Chapecoense x Vasco movimentam o Campeonato Brasileiro, enquanto a Série B chega à última rodada.
A programação começa às 7h15, com Japão x Brasil, em Singapura. O amistoso faz parte da preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos internacionais e representa mais uma oportunidade para a comissão técnica avaliar o desempenho da equipe diante de um adversário que vem ganhando espaço no cenário mundial.
Na Europa, a UEFA Nations League começa às 11h, com Kosovo x Israel. Às 14h, Noruega x País de Gales e Geórgia x Hungria movimentam a competição, em confrontos importantes para a classificação dos respectivos grupos.
O principal duelo europeu acontece às 16h45, com Portugal x Dinamarca, em Braga. A partida coloca frente a frente duas seleções que buscam consolidar suas campanhas na Liga A. No mesmo horário, Suécia x Bósnia e Herzegovina, Áustria x Irlanda, Romênia x Polônia e Irlanda do Norte x Ucrânia completam a programação da competição continental.
No futebol brasileiro, a 38ª e última rodada da Série B terá sete partidas simultâneas às 16h30. CRB x Ceará, Fortaleza x Vila Nova e Criciúma x Novorizontino estão entre os principais confrontos. A rodada também terá América-MG x Avaí, Juventude x Botafogo-SP, Sport x Goiás e Atlético-GO x Cuiabá, em uma tarde decisiva para a classificação final da segunda divisão.
Pelo Campeonato Brasileiro, Mirassol x Atlético-MG se enfrentam às 18h30, no interior paulista. O confronto é válido pela 35ª rodada da Série A e coloca em disputa pontos importantes na reta final da competição. O Atlético-MG também administra o calendário em meio à preparação para a decisão da Copa Sul-Americana.
Na Argentina, Banfield e Boca Juniors, adversário do Galo na final da Sul-Americana, se enfrentam às 19h, pela semifinal da Copa Argentina.
Fechando o dia, às 20h30, Chapecoense x Vasco movimenta a Arena Condá, em Chapecó.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 14 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Amistoso Internacional
- 07h15 – Japão x Brasil – Globo, SporTV e ge tv
Campeonato Inglês Feminino
- 09h45 – Manchester United x Crystal Palace – Xsports
UEFA Nations League
- 11h00 – Kosovo x Israel – ESPN e Disney+
- 14h00 – Noruega x País de Gales – ESPN e Disney+
- 14h00 – Geórgia x Hungria – SporTV
- 16h45 – Portugal x Dinamarca – SporTV
- 16h45 – Suécia x Bósnia e Herzegovina – ESPN 3 e Disney+
- 16h45 – Áustria x Irlanda – Disney+
- 16h45 – Romênia x Polônia – Disney+
- 16h45 – Irlanda do Norte x Ucrânia – Disney+
Liga das Nações da Concacaf
- 16h00 – Sint Maarten x Guiana Francesa – Concacaf (YouTube)
- 18h30 – Haiti x Estados Unidos – Canal GOAT e Concacaf (YouTube)
- 21h00 – São Vicente e Granadinas x Belize – Concacaf (YouTube)
- 22h00 – Jamaica x México – Concacaf (YouTube)
Copa Argentina
- 19h00 – Banfield x Boca Juniors – Xsports
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h30 – América-MG x Avaí – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 16h30 – Juventude x Botafogo-SP – Canal GOAT, Xsports, SportyNet, ESPN 2 e Disney+
- 16h30 – CRB x Ceará – RedeTV!, Canal GOAT, Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 16h30 – Sport x Goiás – Disney+
- 16h30 – Criciúma x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+
- 16h30 – Atlético-GO x Cuiabá – Disney+
- 16h30 – Fortaleza x Vila Nova – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 18h30 – Mirassol x Atlético-MG – Amazon Prime Video
- 20h30 – Chapecoense x Vasco – Premiere