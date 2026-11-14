🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Jogos de hoje, sábado, 14 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Japão x Brasil é o destaque do dia; jogos de Vasco e Galo e última rodada da Série B movimentam o futebol nacional

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 06h00
Dez jogadores de futebol brasileiros, com uniformes amarelos e azuis, posam sorrindo em campo gramado, com arquibancada lotada ao fundo
Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado (Ayush Kumar/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, sábado, 14 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O sábado, 14 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Japão x Brasil é a principal atração do dia. Na Europa, Portugal x Dinamarca e Noruega x País de Gales são os destaques da UEFA Nations League. No Brasil, Mirassol x Atlético-MG e Chapecoense x Vasco movimentam o Campeonato Brasileiro, enquanto a Série B chega à última rodada.

A programação começa às 7h15, com Japão x Brasil, em Singapura. O amistoso faz parte da preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos internacionais e representa mais uma oportunidade para a comissão técnica avaliar o desempenho da equipe diante de um adversário que vem ganhando espaço no cenário mundial.

Na Europa, a UEFA Nations League começa às 11h, com Kosovo x Israel. Às 14h, Noruega x País de Gales e Geórgia x Hungria movimentam a competição, em confrontos importantes para a classificação dos respectivos grupos.

O principal duelo europeu acontece às 16h45, com Portugal x Dinamarca, em Braga. A partida coloca frente a frente duas seleções que buscam consolidar suas campanhas na Liga A. No mesmo horário, Suécia x Bósnia e Herzegovina, Áustria x Irlanda, Romênia x Polônia e Irlanda do Norte x Ucrânia completam a programação da competição continental.

Siga
Continua após a publicidade

No futebol brasileiro, a 38ª e última rodada da Série B terá sete partidas simultâneas às 16h30. CRB x Ceará, Fortaleza x Vila Nova e Criciúma x Novorizontino estão entre os principais confrontos. A rodada também terá América-MG x Avaí, Juventude x Botafogo-SP, Sport x Goiás e Atlético-GO x Cuiabá, em uma tarde decisiva para a classificação final da segunda divisão.

Pelo Campeonato Brasileiro, Mirassol x Atlético-MG se enfrentam às 18h30, no interior paulista. O confronto é válido pela 35ª rodada da Série A e coloca em disputa pontos importantes na reta final da competição. O Atlético-MG também administra o calendário em meio à preparação para a decisão da Copa Sul-Americana.

Continua após a publicidade

Na Argentina, Banfield e Boca Juniors, adversário do Galo na final da Sul-Americana, se enfrentam às 19h, pela semifinal da Copa Argentina. 

Fechando o dia, às 20h30, Chapecoense x Vasco movimenta a Arena Condá, em Chapecó. 

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 14 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

Amistoso Internacional

  • 07h15 – Japão x Brasil – Globo, SporTV e ge tv
Continua após a publicidade

Campeonato Inglês Feminino

  • 09h45 – Manchester United x Crystal Palace – Xsports

UEFA Nations League

  • 11h00 – Kosovo x Israel – ESPN e Disney+
  • 14h00 – Noruega x País de Gales – ESPN e Disney+
  • 14h00 – Geórgia x Hungria – SporTV
  • 16h45 – Portugal x Dinamarca – SporTV
  • 16h45 – Suécia x Bósnia e Herzegovina – ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 – Áustria x Irlanda – Disney+
  • 16h45 – Romênia x Polônia – Disney+
  • 16h45 – Irlanda do Norte x Ucrânia – Disney+

Liga das Nações da Concacaf

  • 16h00 – Sint Maarten x Guiana Francesa – Concacaf (YouTube)
  • 18h30 – Haiti x Estados Unidos – Canal GOAT e Concacaf (YouTube)
  • 21h00 – São Vicente e Granadinas x Belize – Concacaf (YouTube)
  • 22h00 – Jamaica x México – Concacaf (YouTube)
Continua após a publicidade

Copa Argentina

  • 19h00 – Banfield x Boca Juniors – Xsports

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 16h30 – América-MG x Avaí – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h30 – Juventude x Botafogo-SP – Canal GOAT, Xsports, SportyNet, ESPN 2 e Disney+
  • 16h30 – CRB x Ceará – RedeTV!, Canal GOAT, Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h30 – Sport x Goiás – Disney+
  • 16h30 – Criciúma x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 – Atlético-GO x Cuiabá – Disney+
  • 16h30 – Fortaleza x Vila Nova – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 18h30 – Mirassol x Atlético-MG – Amazon Prime Video
  • 20h30 – Chapecoense x Vasco – Premiere
Publicidade
TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).