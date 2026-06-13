Jogos de hoje, sábado, 13 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Destaque do dia é a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, contra o Marrocos. Saiba como assistir
O sábado, 13 de junho, será inteiramente dedicado à Copa do Mundo 2026, com três partidas na programação e destaque para a estreia da seleção brasileira. O Brasil entra em campo às 19h, contra o Marrocos, em um dos jogos mais aguardados do início do torneio.
A agenda começa às 16h, com Catar x Suíça. O confronto do Grupo B coloca frente a frente uma seleção asiática que busca afirmação em cenário mundial e uma equipe europeia tradicionalmente competitiva.
Às 19h, o Brasil enfrenta o Marrocos, em duelo que carrega peso técnico e simbólico. A seleção brasileira inicia sua caminhada no Mundial diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos, conhecido por sua intensidade, disciplina tática e capacidade de competir contra seleções de elite. É o principal atrativo do dia.
A programação segue às 22h, com Haiti x Escócia, e encerra já na virada para o domingo, às 1h, com Austrália x Turquia.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 13 de junho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 16h00 – Catar x Suíça – CazéTV
- 19h00 – Brasil x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 22h00 – Haiti x Escócia – CazéTV
- 01h00 – Austrália x Turquia – TV Globo, Sportv, ge tv (no Globoplay) e CazéTV