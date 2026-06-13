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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 13 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Destaque do dia é a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, contra o Marrocos. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 13 jun 2026, 10h11
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 15: The Brazil team line up for a photo prior to the International Friendly match between Brazil and Senegal at Emirates Stadium on November 15, 2025 in London, England. (Photo by Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images)
Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (Alex Burstow/Arsenal FC/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 13 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O sábado, 13 de junho, será inteiramente dedicado à Copa do Mundo 2026, com três partidas na programação e destaque para a estreia da seleção brasileira. O Brasil entra em campo às 19h, contra o Marrocos, em um dos jogos mais aguardados do início do torneio.

A agenda começa às 16h, com Catar x Suíça. O confronto do Grupo B coloca frente a frente uma seleção asiática que busca afirmação em cenário mundial e uma equipe europeia tradicionalmente competitiva.

Às 19h, o Brasil enfrenta o Marrocos, em duelo que carrega peso técnico e simbólico. A seleção brasileira inicia sua caminhada no Mundial diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos, conhecido por sua intensidade, disciplina tática e capacidade de competir contra seleções de elite. É o principal atrativo do dia.

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A programação segue às 22h, com Haiti x Escócia, e encerra já na virada para o domingo, às 1h, com Austrália x Turquia.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 13 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

  • 16h00 – Catar x Suíça –  CazéTV
  • 19h00 – Brasil x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 22h00 – Haiti x Escócia –  CazéTV
  • 01h00 – Austrália x Turquia – TV Globo, Sportv, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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