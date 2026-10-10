Jogos de hoje, sábado, 10 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasil enfrenta a Argentina em amistoso; Vasco x Remo e São Paulo x Vitória movimentam o Brasileirão
O sábado, 10 de outubro, reúne uma extensa programação no Brasil e no futebol europeu. Arsenal, Chelsea e Manchester United entram em campo pela Premier League, enquanto Barcelona e Real Madrid movimentam o Campeonato Espanhol. Bayern de Munique, Inter de Milão, Napoli e PSG também estão entre os destaques. No Brasil, Vasco x Remo e São Paulo x Vitória abrem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A programação começa às 8h30 com Arsenal x Leeds United, pela Premier League. Às 11h, Chelsea recebe o Bournemouth, Sunderland enfrenta o Brighton, Aston Villa joga contra o Brentford e Ipswich Town encara o Fulham. Mais tarde, às 13h30, Manchester United x Tottenham fecha os jogos ingleses do sábado.
Na Espanha, Rayo Vallecano x Athletic Bilbao, às 9h, abre a rodada. Deportivo Alavés recebe o Atlético de Madrid às 11h15 e, às 13h30, Barcelona x Getafe coloca o clube catalão diante de sua torcida. O principal confronto do dia em La Liga acontece às 16h, com Real Madrid x Villarreal, no Santiago Bernabéu.
O Campeonato Alemão concentra cinco jogos às 10h30. Augsburg x Bayern de Munique aparece entre as principais atrações, enquanto Mainz x Bayer Leverkusen, Paderborn x Stuttgart, Union Berlin x Elversberg e Hoffenheim x Hamburgo completam a faixa. Às 13h30, RB Leipzig recebe o Eintracht Frankfurt.
Na Itália, Genoa x Fiorentina, às 10h, abre a programação da Serie A. Às 13h, Inter de Milão x Parma movimenta o Giuseppe Meazza, enquanto Napoli x Frosinone, às 15h45, encerra os jogos italianos do sábado.
Na França, Lille recebe o Le Havre às 12h15. Mais tarde, às 15h45, quatro partidas acontecem simultaneamente: PSG x Le Mans, Monaco x Toulouse, Lorient x Paris FC e Brest x Angers.
Portugal também tem rodada movimentada. Casa Pia x Santa Clara começa às 11h30, Marítimo recebe o Porto às 14h e Académico de Viseu x Estoril fecha a programação às 16h30. Na Holanda, Ajax x NEC Nijmegen, às 16h, aparece como a principal atração.
O Campeonato Saudita reserva um confronto de peso às 15h, com Al-Hilal x Al-Ittihad, colocando frente a frente dois dos principais clubes do país.
O futebol feminino também ganha destaque. Brasil e Argentina se enfrentam às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no primeiro de dois amistosos entre as seleções nesta Data Fifa.
No Brasil, o Campeonato Brasileiro começa às 17h com Vasco x Remo, em São Januário. À noite, São Paulo recebe o Vitória às 21h, no MorumBIS, completando os jogos de sábado pela 30ª rodada.
Na Argentina, River Plate x Estudiantes de Río Cuarto, às 21h30, movimenta o Campeonato Argentino e encerra a programação selecionada.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 10 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Premier League
- 08h30 – Arsenal x Leeds United – ESPN e Disney+
- 11h00 – Chelsea x Bournemouth – CazéTV
- 11h00 – Sunderland x Brighton – ESPN 4 e Disney+
- 11h00 – Aston Villa x Brentford – ESPN e Disney+
- 11h00 – Ipswich Town x Fulham – Disney+
- 13h30 – Manchester United x Tottenham – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – CazéTV
- 11h15 – Deportivo Alavés x Atlético de Madrid – SportyNet (TV e YouTube)
- 13h30 – Barcelona x Getafe – CazéTV
- 16h00 – Real Madrid x Villarreal – CazéTV
Campeonato Italiano
- 10h00 – Genoa x Fiorentina – Disney+
- 13h00 – Inter de Milão x Parma – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Napoli x Frosinone – ESPN e Disney+
Campeonato Turco
- 10h00 – Samsunspor x Trabzonspor – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Augsburg x Bayern de Munique – SporTV, SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
- 10h30 – Mainz x Bayer Leverkusen – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – Paderborn x Stuttgart – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – Union Berlin x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – Hoffenheim x Hamburgo – OneFootball
- 13h30 – RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – SportyNet, Xsports e OneFootball
Campeonato Português
- 11h30 – Casa Pia x Santa Clara – Disney+
- 14h00 – Marítimo x Porto – ESPN 2 e Disney+
- 16h30 – Académico de Viseu x Estoril – Disney+
Campeonato Francês
- 12h15 – Lille x Le Havre – CazéTV
- 15h45 – PSG x Le Mans – Xsports e CazéTV
- 15h45 – Monaco x Toulouse – CazéTV
- 15h45 – Lorient x Paris FC – CazéTV
- 15h45 – Brest x Angers – CazéTV
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al-Hilal x Al-Ittihad – Canal GOAT e BandSports
Campeonato Holandês
- 16h00 – Ajax x NEC Nijmegen – ESPN 2 e Disney+
Amistoso Feminino
- 15h45 – Estados Unidos x Espanha – ESPN 4 e Disney+
- 16h30 – Brasil x Argentina – TV Globo, ge tv e SporTV
Campeonato Argentino
- 21h30 – River Plate x Estudiantes de Río Cuarto – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 17h00 – Vasco x Remo – Record, CazéTV e Premiere
- 21h00 – São Paulo x Vitória – SporTV e Premiere