Jogos de hoje, quinta-feira, 5 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A quinta-feira, 5, vai contar com dois jogos decisivos na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na Europa, pela Copa do Rei, o Cacereño enfrenta o Atlético de Madri às 15 horas. Pela Premier League, Fulham e Brighton jogam às 16h30 e o Bournemouth encara o Tottenham às 17h15.

Na Copa da Itália, a bola rola para um jogo isolado entre Lazio e Napoli às 17 horas. Pelo Campeonato Português, Moreirense e Sporting jogam às 17h15.

Pelo Campeonato Brasileiro, os dois jogos vão ocorrer de forma simultânea às 20 horas, são eles: Athletico x Red Bull Bragantino e Fluminense x Cuiabá.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 5 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Copa do Rei:

15h00 – Carcereño x Atlético de Madri – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

Premier League:

16h30 – Fulham x Brighton – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

17h15 – Bournemouth x Tottenham – Disney+ (Streaming)

Copa da Itália:

17h00 – Lazio x Napoli – CazéTV

Campeonato Português:

17h15 – Moreirense x Sporting – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

20h00 – Athletico x RB Bragantino – CazéTV e Rede Furacão

20h00 – Fluminense x Cuiabá – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Lazio e Napoli hoje?

Lazio e Napoli entram em campo às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de finais da Copa Itália. O jogo vai ter transmissão exclusiva da CazéTV.

Como assistir ao jogo entre Bournemouth e Tottenham hoje?

A bola vai rolar para Bournemouth e Tottenham pela rodada 14 da Premier League, às 17h15. A partida vai passar com exclusividade no serviço de streaming Disney+.

Como assistir Moreirense e Sporting hoje?

Moreirense e Sporting se enfrentam pela rodada 13 do Campeonato português, às 17h15. O jogo vai ser transmitido com exclusividade pelo serviço de streaming Disney+.

Como assistir ao jogo entre Fluminense e Cuiabá hoje?

Fluminense e Cuiabá entram em campo às 20h, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ter transmissão do Sportv e do Premiere.