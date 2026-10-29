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Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 29 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro e Vasco e Flamengo são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco do Clássico das Multidões hoje (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta-feira, 29 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quinta-feira, 29 de outubro de 2026, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Flamengo e Atlético-MG x Cruzeiro são os principais destaques da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que também terá Grêmio x Athletico-PR. Na Europa, Everton x Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa, e Fiorentina x Atalanta, pelo Campeonato Italiano, estão entre as atrações do dia.

A programação internacional começa às 14h30, com Frosinone x Lecce, pelo Campeonato Italiano. Mais tarde, às 16h45, Fiorentina x Atalanta completa os jogos da Serie A.

No Campeonato Saudita, Al Nassr x Al Kholood se enfrentam às 15h, em mais um compromisso da liga nacional. Na Inglaterra, Everton x Newcastle, às 16h45, movimenta a Copa da Liga Inglesa, em um duelo eliminatório entre duas equipes da Premier League.

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O futebol feminino também terá destaque na Champions League Feminina, com quatro partidas. Às 14h45, Austria Wien x Juventus e Paris FC x Häcken abrem a programação. Mais tarde, às 17h, Manchester City x Paris Saint-Germain e HB Køge x Barcelona completam os confrontos da competição continental.

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No futebol brasileiro, a Copa do Brasil Sub-20 apresenta dois jogos. Às 16h, Ceará x São Paulo abre a programação nacional, enquanto Palmeiras x Paysandu, às 18h30, também movimenta a competição de base.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG x Cruzeiro se enfrentam às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. 

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Às 20h, Vasco x Flamengo protagoniza o clássico carioca no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 21h30, Grêmio x Athletico-PR encerra a programação do Brasileirão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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Confira os principais jogos desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 14h30 – Frosinone x Lecce – Disney+
  • 16h45 – Fiorentina x Atalanta – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al Nassr x Al Kholood – Xsports, SporTV 2, Canal GOAT e OneFootball
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Copa da Liga Inglesa

  • 16h45 – Everton x Newcastle – ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

  • 15h00 – Lebrijana x Getafe – Disney+
  • 15h00 – Atlético Calatayud x Osasuna – Disney+
  • 17h00 – Ribadesella x Racing Santander – Disney+
  • 17h00 – Auriense x Deportivo La Coruña – Disney+
  • 17h00 – Sporting Hortaleza x Sevilla – Disney+
  • 17h00 – Prat x Athletic Bilbao – Disney+

Champions League Feminina

  • 14h45 – Austria Wien x Juventus – ESPN 4 e Disney+
  • 14h45 – Paris FC x Häcken – Disney+
  • 17h00 – Manchester City x Paris Saint-Germain – ESPN 4 e Disney+
  • 17h00 – HB Køge x Barcelona – Disney+
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      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Copa do Brasil Sub-20

      • 16h00 – Ceará x São Paulo – SporTV
      • 18h30 – Palmeiras x Paysandu – SporTV

      Campeonato Paulista Sub-20

      • 20h00 – Corinthians x Guarani – Xsports e Energia 97 FM (YouTube)

      Campeonato Brasileiro

      • 19h30 – Atlético-MG x Cruzeiro – Premiere
      • 20h00 – Vasco x Flamengo – Amazon Prime Video
      • 21h30 – Grêmio x Athletico-PR – SporTV e Premiere
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      TAGS:
      Campeonato Brasileiro
      Futebol: onde assistir
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