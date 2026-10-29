Jogos de hoje, quinta-feira, 29 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro e Vasco e Flamengo são os destaques do dia
A quinta-feira, 29 de outubro de 2026, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Flamengo e Atlético-MG x Cruzeiro são os principais destaques da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que também terá Grêmio x Athletico-PR. Na Europa, Everton x Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa, e Fiorentina x Atalanta, pelo Campeonato Italiano, estão entre as atrações do dia.
A programação internacional começa às 14h30, com Frosinone x Lecce, pelo Campeonato Italiano. Mais tarde, às 16h45, Fiorentina x Atalanta completa os jogos da Serie A.
No Campeonato Saudita, Al Nassr x Al Kholood se enfrentam às 15h, em mais um compromisso da liga nacional. Na Inglaterra, Everton x Newcastle, às 16h45, movimenta a Copa da Liga Inglesa, em um duelo eliminatório entre duas equipes da Premier League.
O futebol feminino também terá destaque na Champions League Feminina, com quatro partidas. Às 14h45, Austria Wien x Juventus e Paris FC x Häcken abrem a programação. Mais tarde, às 17h, Manchester City x Paris Saint-Germain e HB Køge x Barcelona completam os confrontos da competição continental.
No futebol brasileiro, a Copa do Brasil Sub-20 apresenta dois jogos. Às 16h, Ceará x São Paulo abre a programação nacional, enquanto Palmeiras x Paysandu, às 18h30, também movimenta a competição de base.
Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG x Cruzeiro se enfrentam às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Às 20h, Vasco x Flamengo protagoniza o clássico carioca no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 21h30, Grêmio x Athletico-PR encerra a programação do Brasileirão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Confira os principais jogos desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Italiano
- 14h30 – Frosinone x Lecce – Disney+
- 16h45 – Fiorentina x Atalanta – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al Nassr x Al Kholood – Xsports, SporTV 2, Canal GOAT e OneFootball
Copa da Liga Inglesa
- 16h45 – Everton x Newcastle – ESPN e Disney+
Copa do Rei da Espanha
- 15h00 – Lebrijana x Getafe – Disney+
- 15h00 – Atlético Calatayud x Osasuna – Disney+
- 17h00 – Ribadesella x Racing Santander – Disney+
- 17h00 – Auriense x Deportivo La Coruña – Disney+
- 17h00 – Sporting Hortaleza x Sevilla – Disney+
- 17h00 – Prat x Athletic Bilbao – Disney+
Champions League Feminina
- 14h45 – Austria Wien x Juventus – ESPN 4 e Disney+
- 14h45 – Paris FC x Häcken – Disney+
- 17h00 – Manchester City x Paris Saint-Germain – ESPN 4 e Disney+
- 17h00 – HB Køge x Barcelona – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Sub-20
- 16h00 – Ceará x São Paulo – SporTV
- 18h30 – Palmeiras x Paysandu – SporTV
Campeonato Paulista Sub-20
- 20h00 – Corinthians x Guarani – Xsports e Energia 97 FM (YouTube)
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Atlético-MG x Cruzeiro – Premiere
- 20h00 – Vasco x Flamengo – Amazon Prime Video
- 21h30 – Grêmio x Athletico-PR – SporTV e Premiere