Jogos de hoje, quinta-feira, 14 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta quinta-feira de Data FIFA, começam os principais jogos de seleções ao redor do mundo. Pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, o dia começa cedo, às 6h10, quando a bola rola para Austrália e Arábia Saudita. Às 9 horas é a vez de Coréia do Norte e Irã se enfrentarem. Um pouco mais tarde, às 11 horas, Kuwait e Coréia do Sul entram em campo e, às 13h15, Catar e Uzbequistão jogam.

Pela Liga das Nações da UEFA, a bola vai rolar para oito jogos durante a tarde. O primeiro deles é Cazaquistão e Áustria, que começa às 12 horas. Duas horas depois, às 14 horas, é a vez de Armênia e Ilhas Faroé entrarem em campo. Às 16h45, seis jogos vão ocorrer simultaneamente, são eles: Bélgica x Itália, França x Israel, Grécia x Inglaterra, Irlanda x Finlândia, Eslovênia x Noruega e Macedônia do Norte x Letônia.

Três jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 também vão ocorrer hoje. O primeiro e principal jogo é o duelo entre Venezuela e Brasil, às 18 horas. Mais tarde, às 20h30, é a vez de Paraguai e Argentina entrarem em campo. Fechando o dia, às 21 horas, Equador e Bolívia se enfrentam.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 14 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Classificatória asiática para a Copa do Mundo:

06h10 – Austrália x Arábia Saudita – Disney+ (Streaming)

09h00 – Coréia do Norte x Irã – Disney+ (Streaming)

11h00 – Kuwait x Coréia do Sul – ESPN e Disney+ (Streaming)

13h15 – Catar x Uzbequistão – Disney+ (Streaming)

Liga das Nações da UEFA:

12h00 – Cazaquistão x Áustria – ESPN e Disney+ (Streaming)

14h00 – Armênia x Ilhas Faroé – Sportv2

16h45 – Bélgica x Itália – Disney+ (Streaming)

16h45 – Grécia x Inglaterra – ESPN e Disney+ (Streaming)

16h45 – Irlanda x Finlândia – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – França x Israel – Sportv2

16h45 – Macedônia do Norte x Letônia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Eslovênia x Noruega – Sportv3

Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo:

18h00 – Venezuela x Brasil – Globo e Sportv

20h30 – Paraguai x Argentina – Sportv

21h00 – Equador x Bolívia – Sportv2

Como assistir ao jogo entre Venezuela e Brasil hoje?

Venezuela e Brasil se enfrentam hoje, às 18 horas, no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.

Como assistir ao jogo entre Bélgica e Itália hoje?

Bélgica e Itália se enfrentam pela Liga das Nações da UEFA, às 16h45. O jogo terá transmissão do Disney+ por streaming.

Como assistir Austrália e Arábia Saudita hoje?

Austrália e Arábia Saudita vão se enfrentar pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026 às 6h10. A partida terá transmissão do Disney+ por streaming.

Como assistir Paraguai e Argentina hoje?

Paraguai e Argentina se enfrentam, às 20h30, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão do Sportv.