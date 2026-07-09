Jogos de hoje, quinta, 9 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Nesta quinta-feira, 9 de julho, a Copa do Mundo entra em sua fase mais eletrizante com a abertura das quartas de final! A poderosa França enfrenta a surpreendente Marrocos em Boston, às 17h, valendo uma vaga na semifinal. Prepare-se para um duelo imperdível com transmissão em diversos canais.

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A agenda do futebol nesta quinta-feira, 9 de julho, concentra todas as suas atenções em um único evento: a abertura das quartas de final da Copa do Mundo.

A poderosa França enfrenta a talentosa seleção de Marrocos em um confronto que vai definir o primeiro semifinalista do Mundial. A bola rola no estádio de Boston, nos Estados Unidos, às 17h (horário de Brasília).

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Confira a agenda do principal jogo desta quinta-feira, 9 de julho de 2026, com horário e canal:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)

17h00 – França x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

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