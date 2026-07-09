Jogos de hoje, quinta, 9 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Primeiro semifinalista da Copa do Mundo de 2026 será conhecido nesta quinta-feira. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
A agenda do futebol nesta quinta-feira, 9 de julho, concentra todas as suas atenções em um único evento: a abertura das quartas de final da Copa do Mundo.
A poderosa França enfrenta a talentosa seleção de Marrocos em um confronto que vai definir o primeiro semifinalista do Mundial. A bola rola no estádio de Boston, nos Estados Unidos, às 17h (horário de Brasília).
Confira a agenda do principal jogo desta quinta-feira, 9 de julho de 2026, com horário e canal:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)
- 17h00 – França x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
EM UM SÓ LUGAR