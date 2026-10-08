Jogos de hoje, quinta, 8 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Santos x Flamengo e Palmeiras x Bahia agitam o Brasileirão; Série B tem dois jogos
A quinta-feira, 8 de outubro, fecha a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro com quatro partidas e ainda reserva dois confrontos pela Série B. Santos x Flamengo, Athletico-PR x Atlético-MG, Palmeiras x Bahia e Fluminense x Coritiba movimentam a elite nacional, enquanto Ceará, Criciúma, Náutico e Novorizontino entram em campo pela segunda divisão.
A programação começa às 19h30 com Santos x Flamengo, na Vila Belmiro. Também às 19h30, a Série B tem dois jogos importantes pela 32ª rodada. Ceará recebe o Criciúma, no Castelão, enquanto Náutico x Novorizontino acontece nos Aflitos. Os dois confrontos encerram a rodada da segunda divisão nesta quinta-feira.
Às 20h, Athletico-PR x Atlético-MG movimenta a Arena da Baixada. O time paranaense tenta aproveitar o mando de campo, enquanto o Atlético-MG busca repetir o resultado do primeiro turno, quando venceu o confronto em Belo Horizonte.
A faixa das 21h30 concentra os dois últimos jogos do Brasileirão. Palmeiras recebe o Bahia em São Paulo, em duelo importante na parte de cima da tabela. No mesmo horário, Fluminense x Coritiba fecha a rodada no Maracanã.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Ceará x Criciúma – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
- 19h30 – Náutico x Novorizontino – Premiere
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Santos x Flamengo – SporTV e Premiere
- 20h00 – Athletico-PR x Atlético-MG – Premiere
- 21h30 – Palmeiras x Bahia – TV Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 – Fluminense x Coritiba – TV Globo e Premiere