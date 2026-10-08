Jogos de hoje, quinta, 8 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Ler Resumo





A quinta-feira, 8 de outubro, encerra a 29ª rodada do Brasileirão com quatro jogos emocionantes: Santos x Flamengo, Palmeiras x Bahia, Athletico-PR x Atlético-MG e Fluminense x Coritiba. A Série B também tem Ceará x Criciúma e Náutico x Novorizontino. Confira os horários e onde assistir a todas as partidas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A quinta-feira, 8 de outubro, fecha a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro com quatro partidas e ainda reserva dois confrontos pela Série B. Santos x Flamengo, Athletico-PR x Atlético-MG, Palmeiras x Bahia e Fluminense x Coritiba movimentam a elite nacional, enquanto Ceará, Criciúma, Náutico e Novorizontino entram em campo pela segunda divisão.

A programação começa às 19h30 com Santos x Flamengo, na Vila Belmiro. Também às 19h30, a Série B tem dois jogos importantes pela 32ª rodada. Ceará recebe o Criciúma, no Castelão, enquanto Náutico x Novorizontino acontece nos Aflitos. Os dois confrontos encerram a rodada da segunda divisão nesta quinta-feira.

Às 20h, Athletico-PR x Atlético-MG movimenta a Arena da Baixada. O time paranaense tenta aproveitar o mando de campo, enquanto o Atlético-MG busca repetir o resultado do primeiro turno, quando venceu o confronto em Belo Horizonte.

A faixa das 21h30 concentra os dois últimos jogos do Brasileirão. Palmeiras recebe o Bahia em São Paulo, em duelo importante na parte de cima da tabela. No mesmo horário, Fluminense x Coritiba fecha a rodada no Maracanã.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Ceará x Criciúma – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

19h30 – Náutico x Novorizontino – Premiere

Campeonato Brasileiro

19h30 – Santos x Flamengo – SporTV e Premiere

20h00 – Athletico-PR x Atlético-MG – Premiere

21h30 – Palmeiras x Bahia – TV Globo, ge tv e Premiere

21h30 – Fluminense x Coritiba – TV Globo e Premiere