Jogos de hoje, quinta, 5 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Palmeiras x Remo e Cruzeiro x Bahia agitam o Brasileirão; Milan, Juventus, Benfica e Ajax são destaques na Europa
A quinta-feira, 5 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Palmeiras x Remo e Cruzeiro x Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, são os principais destaques nacionais. Na Europa, a Europa League apresenta confrontos como Milan x Ferencváros, AZ Alkmaar x Juventus e Benfica x Lech Poznan, enquanto a Conference League terá Ajax, Atalanta e Monaco em campo.
A programação internacional começa às 10h25, com Al Kholood x Al Khaleej, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 14h30, Al Qadsiah x Al Fayha movimenta a competição.
Na Europa, a Europa League começa às 14h45, com Milan x Ferencváros, Real Sociedad x Lyon e Sparta Praga x Bournemouth, entre outros confrontos. As partidas fazem parte da quarta rodada da fase de liga e podem alterar a disputa pelas primeiras posições da competição continental.
Às 17h, AZ Alkmaar x Juventus e Benfica x Lech Poznan estão entre as principais atrações da Europa League. A rodada também terá Celtic x Besiktas e Sunderland x Dinamo Zagreb. Pela Conference League, Midtjylland x Ajax acontece às 14h45, enquanto Monaco x Nordsjælland e Getafe x Brighton movimentam a programação das 17h.
No futebol brasileiro, a Copa do Brasil Sub-20 terá duas partidas pelas quartas de final. Às 15h, São Paulo x Ceará abre a programação, enquanto Paysandu x Palmeiras, às 17h30, também movimenta a competição de base. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP x Londrina se enfrentam às 19h30, em um confronto importante na reta final do campeonato.
Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Remo acontece às 19h30, em São Paulo. O último confronto da noite será Cruzeiro x Bahia, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.
Confira os principais jogos desta quinta-feira, 5 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 10h25 – Al Kholood x Al Khaleej – Canal GOAT
- 14h30 – Al Qadsiah x Al Fayha – Canal GOAT e Xsports
Europa League
- 14h45 – Milan x Ferencváros – CazéTV
- 14h45 – Real Sociedad x Lyon – CazéTV
- 14h45 – Sparta Praga x Bournemouth – CazéTV
- 14h45 – Crystal Palace x Hoffenheim – CazéTV
- 14h45 – Anderlecht x RB Salzburg – CazéTV
- 17h00 – AZ Alkmaar x Juventus – CazéTV
- 17h00 – Benfica x Lech Poznan – CazéTV
- 17h00 – Celtic x Besiktas – CazéTV
- 17h00 – Sunderland x Dinamo Zagreb – CazéTV
- 17h00 – Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille – CNN Esportes (YouTube)
Conference League
- 14h45 – Atalanta x Kairat Almaty – CazéTV
- 14h45 – AGF Aarhus x Braga – CazéTV
- 14h45 – Trabzonspor x Freiburg – CazéTV
- 14h45 – Midtjylland x Ajax – CazéTV
- 17h00 – Monaco x Nordsjælland – CazéTV
- 17h00 – Getafe x Brighton – CazéTV
- 17h00 – Copenhagen x Iberia 1999 – CazéTV
- 17h00 – Panathinaikos x CSKA Sofia – CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final
- 15h00 – São Paulo x Ceará – SporTV
- 17h30 – Paysandu x Palmeiras – SporTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Botafogo-SP x Londrina – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Palmeiras x Remo – Premiere
- 21h30 – Cruzeiro x Bahia – Amazon Prime Video