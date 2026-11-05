🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Esporte

Jogos de hoje, quinta, 5 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Palmeiras x Remo e Cruzeiro x Bahia agitam o Brasileirão; Milan, Juventus, Benfica e Ajax são destaques na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre Palmeiras e Remo hoje (Alexandre Schneider/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, quinta, 5 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quinta-feira, 5 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Palmeiras x Remo e Cruzeiro x Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, são os principais destaques nacionais. Na Europa, a Europa League apresenta confrontos como Milan x Ferencváros, AZ Alkmaar x Juventus e Benfica x Lech Poznan, enquanto a Conference League terá Ajax, Atalanta e Monaco em campo.

A programação internacional começa às 10h25, com Al Kholood x Al Khaleej, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 14h30, Al Qadsiah x Al Fayha movimenta a competição.

Na Europa, a Europa League começa às 14h45, com Milan x Ferencváros, Real Sociedad x Lyon e Sparta Praga x Bournemouth, entre outros confrontos. As partidas fazem parte da quarta rodada da fase de liga e podem alterar a disputa pelas primeiras posições da competição continental.

Às 17h, AZ Alkmaar x Juventus e Benfica x Lech Poznan estão entre as principais atrações da Europa League. A rodada também terá Celtic x Besiktas e Sunderland x Dinamo Zagreb. Pela Conference League, Midtjylland x Ajax acontece às 14h45, enquanto Monaco x Nordsjælland e Getafe x Brighton movimentam a programação das 17h.

Siga
Continua após a publicidade

No futebol brasileiro, a Copa do Brasil Sub-20 terá duas partidas pelas quartas de final. Às 15h, São Paulo x Ceará abre a programação, enquanto Paysandu x Palmeiras, às 17h30, também movimenta a competição de base. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP x Londrina se enfrentam às 19h30, em um confronto importante na reta final do campeonato.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Remo acontece às 19h30, em São Paulo. O último confronto da noite será Cruzeiro x Bahia, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. 

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira os principais jogos desta quinta-feira, 5 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 10h25 – Al Kholood x Al Khaleej – Canal GOAT 
  • 14h30 – Al Qadsiah x Al Fayha – Canal GOAT e Xsports
Continua após a publicidade

Europa League

  • 14h45 – Milan x Ferencváros – CazéTV
  • 14h45 – Real Sociedad x Lyon – CazéTV
  • 14h45 – Sparta Praga x Bournemouth – CazéTV
  • 14h45 – Crystal Palace x Hoffenheim – CazéTV
  • 14h45 – Anderlecht x RB Salzburg – CazéTV
  • 17h00 – AZ Alkmaar x Juventus – CazéTV
  • 17h00 – Benfica x Lech Poznan – CazéTV
  • 17h00 – Celtic x Besiktas – CazéTV
  • 17h00 – Sunderland x Dinamo Zagreb – CazéTV
  • 17h00 – Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille – CNN Esportes (YouTube)

Conference League

  • 14h45 – Atalanta x Kairat Almaty – CazéTV
  • 14h45 – AGF Aarhus x Braga – CazéTV
  • 14h45 – Trabzonspor x Freiburg – CazéTV
  • 14h45 – Midtjylland x Ajax – CazéTV
  • 17h00 – Monaco x Nordsjælland – CazéTV
  • 17h00 – Getafe x Brighton – CazéTV
  • 17h00 – Copenhagen x Iberia 1999 – CazéTV
  • 17h00 – Panathinaikos x CSKA Sofia – CazéTV

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final

  • 15h00 – São Paulo x Ceará – SporTV
  • 17h30 – Paysandu x Palmeiras – SporTV
Continua após a publicidade

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Botafogo-SP x Londrina – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 – Palmeiras x Remo – Premiere
  • 21h30 – Cruzeiro x Bahia – Amazon Prime Video
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).