Jogos de hoje, quinta, 4 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Suécia x Grécia, Espanha x Iraque e França x Costa do Marfim são os destaques durante a tarde; final da Copa Verde movimenta a noite. Saiba como assistir
A quinta-feira, 4 de junho, será marcada por uma agenda concentrada nos amistosos de seleções, com equipes europeias, africanas e americanas em campo em jogos de preparação. No calendário nacional, a Copa Verde completa a programação com um duelo importante entre Anápolis e Paysandu.
No cenário internacional, a bola começa a rolar às 13h, com dois compromissos simultâneos: Eslováquia x Chipre e Irlanda do Norte x Guiné. Às 14h, Suécia x Grécia coloca frente a frente duas seleções europeias tradicionais. Mais tarde, às 16h, a Espanha encara o Iraque, em duelo no qual a seleção espanhola entra naturalmente como centro das atenções pela força técnica de seu elenco.
Pouco depois, às 16h10, França x Costa do Marfim surge como um dos jogos mais fortes do dia. À noite, às 21h, República Tcheca x Guatemala fecha a agenda internacional da quinta-feira.
No futebol brasileiro, o destaque fica para Anápolis x Paysandu, às 20h, pela Copa Verde.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 4 de junho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de Seleções
- 13h00 – Eslováquia x Chipre – Disney+
- 13h00 – Irlanda do Norte x Guiné – Disney+
- 14h00 – Suécia x Grécia – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – Espanha x Iraque – ESPN e Disney+
- 16h10 – França x Costa do Marfim – Sportv
- 21h00 – República Tcheca x Guatemala – Sportv
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa Verde
- 20h00 – Anápolis x Paysandu – Sportynet e Canal do Benja
VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.