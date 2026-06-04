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Confira a programação completa de jogos de quinta-feira, 4 de junho! O dia será recheado de amistosos internacionais com seleções como Espanha, França e Suécia em campo, além do duelo pela Copa Verde entre Anápolis e Paysandu. Veja os horários e onde assistir para não perder nenhum lance.

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A quinta-feira, 4 de junho, será marcada por uma agenda concentrada nos amistosos de seleções, com equipes europeias, africanas e americanas em campo em jogos de preparação. No calendário nacional, a Copa Verde completa a programação com um duelo importante entre Anápolis e Paysandu.

No cenário internacional, a bola começa a rolar às 13h, com dois compromissos simultâneos: Eslováquia x Chipre e Irlanda do Norte x Guiné. Às 14h, Suécia x Grécia coloca frente a frente duas seleções europeias tradicionais. Mais tarde, às 16h, a Espanha encara o Iraque, em duelo no qual a seleção espanhola entra naturalmente como centro das atenções pela força técnica de seu elenco.

Pouco depois, às 16h10, França x Costa do Marfim surge como um dos jogos mais fortes do dia. À noite, às 21h, República Tcheca x Guatemala fecha a agenda internacional da quinta-feira.

No futebol brasileiro, o destaque fica para Anápolis x Paysandu, às 20h, pela Copa Verde.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 4 de junho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de Seleções

13h00 – Eslováquia x Chipre – Disney+

13h00 – Irlanda do Norte x Guiné – Disney+

14h00 – Suécia x Grécia – ESPN 4 e Disney+

16h00 – Espanha x Iraque – ESPN e Disney+

16h10 – França x Costa do Marfim – Sportv

21h00 – República Tcheca x Guatemala – Sportv

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa Verde

20h00 – Anápolis x Paysandu – Sportynet e Canal do Benja

VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.