Jogos de hoje, quinta, 31 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda desta quinta-feira, 31, começa com três jogos do Campeonato Italiano. Às 14h30, Genoa e Fiorentina se enfrentam. Um pouco mais tarde, às 16h45, dois jogos vão ocorrer de forma simultânea: Como x Lazio e Roma x Torino.

A bola também vai rolar durante a tarde na Copa do Rei, os jogos em destaque são: UE Vic x Atlético de Madri, às 15 horas e CD Gevora x Real Bétis e Jove Español de São Vicente x Real Sociedad, os dois jogos às 17 horas.

Na Arábia Saudita, Al-Ittihad e Al-Ahli se enfrentam às 15 horas, pelo campeonato local.

O principal jogo do dia será às 21h30, quando Racing e Corinthians entram em campo pela segunda semifinal da Copa Sul-Americana, na Argentina.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 31 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Italiano

14h30 – Genoa x Fiorentina – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Como x Lazio – Disney+ (Streaming)

16h45 – Roma x Torino – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Copa do Rei:

15h00 – UE Vic x Atlético de Madri – ESPN3 e Disney+ (Streaming)

17h00 – CD Gevora x Real Bétis – Disney+ (Streaming)

17h00 – Jove Español de São Vicente x Real Sociedad – Disney+ (Streaming)

Campeonato Saudita:

15h00 – Al-Ittihad x Ah-Ahli – Canal GOAT (Youtube)

Copa Sul-Americana:

21h30 – Racing x Corinthians – SBT, ESPN e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Racing e Corinthians hoje?

Racing e Corinthians se enfrentam no Estádio “El Cilindro”, em Avellaneda, às 21h30, pela segunda semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo na Neo Química Arena terminou empatado em 2 a 2. O jogo terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Roma e Torino hoje?

Roma e Torino se enfrentam no Estádio Olímpico de Roma às 16h45, pelo Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão da ESPN4 e do Disney+.

Como assistir Como x Lazio hoje?

Como e Lazio vão jogar no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, às 16h45, pelo Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão do Disney+.



Como assistir Al-Ittihad e Al-Ahli hoje?

Al-Ittihad e Al-Ahli se enfrentam hoje no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Árabia Saudita, às 15 horas. O jogo terá transmissão do Canal GOAT no Youtube.