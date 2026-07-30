Jogos de hoje, quinta, 30 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quinta-feira, 30, promete fortes emoções no futebol! Confira a agenda completa com os jogos do Brasileirão Série A, incluindo Corinthians x Athletico-PR, e a Copa Sul-Americana, com o Grêmio em campo. Não perca também as partidas internacionais e amistosos. Saiba onde assistir a tudo!

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A quinta-feira, 30, terá uma programação enxuta, mas com jogos de peso no futebol brasileiro e internacional. O destaque nacional fica para o Brasileirão Série A.

No Campeonato Brasileiro, Corinthians x Athletico-PR abre a noite da elite nacional, às 19h30. Mais tarde, Coritiba x Cruzeiro fecha a programação da Série A, às 21h30

Pela Copa Sul-Americana, o principal atrativo será Grêmio x Bolívar, às 19h. O jogo tem caráter decisivo para o clube gaúcho, que tenta confirmar sua força em casa e seguir vivo na competição continental. Às 21h30, a rodada ainda terá O’Higgins x Boca Juniors e Caracas x Independiente Santa Fe, completando a noite de playoffs do torneio.

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No cenário internacional, a programação começa às 14h, com Midtjylland x Besiktas, pela fase qualificatória da Europa League. Às 19h, Talleres x Vélez Sarsfield movimenta o Campeonato Argentino. A agenda ainda reserva o amistoso entre Leeds United x Sunderland, às 20h30, em mais um teste de pré-temporada para clubes ingleses.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 30 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Série A

19h30 – Corinthians x Athletico-PR – Record, CazéTV e Premiere

21h30 – Coritiba x Cruzeiro – SporTV e Premiere

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Europa League (qualificatória)

14h00 — Midtjylland x Besiktas — X Sports

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Campeonato Argentino

19h00 — Talleres x Vélez Sarsfield — ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

19h00 — Grêmio x Bolívar — Paramount+

Grêmio x Bolívar — Paramount+ 21h30 — O’Higgins x Boca Juniors — ESPN e Disney+

21h30 — Caracas x Independiente Santa Fe — Paramount+

Amistosos de clubes

20h30 — Leeds United x Sunderland — SportyNet (na TV e no YouTube)