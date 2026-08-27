Jogos de hoje, quinta, 27 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Gre-Nal pela Copa do Brasil é destaque do dia; Barcelona e Chelsea jogam na Europa
A quinta-feira, 27 de agosto, tem como principal atração no Brasil o clássico Internacional x Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na Europa, Barcelona entra em campo pelo Campeonato Espanhol, Chelsea e Fulham disputam a Copa da Liga Inglesa, enquanto Liga Europa e Conference League movimentam a fase classificatória dos torneios continentais.
Pela Conference League, a programação começa às 13h45, com Monaco x Górnik Zabrze. Às 14h, Hradec Králové x Panathinaikos também entra em campo, enquanto Hapoel Tel Aviv x Atalanta, às 15h, completa a relação de partidas selecionadas da competição nesta quinta-feira.
A Liga Europa também aparece na agenda com Thun x Lech Poznan, às 15h, em confronto pelos playoffs do torneio.
Na Espanha, às 16h, Barcelona x Athletic Bilbao coloca em campo o atual campeão espanhol diante de um dos adversários mais tradicionais do país. A Copa da Liga Inglesa terá Chelsea x Luton Town, às 15h30.
Na América do Sul, Estudiantes x Barracas Central, às 19h, movimenta a Copa da Argentina. No Brasil, Fluminense e Palmeiras se enfrentam às 20h pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.
O grande destaque da noite, porém, fica para a Copa do Brasil. Internacional e Grêmio se enfrentam às 20h, no Beira-Rio, no primeiro jogo das quartas de final.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Conference League
- 13h45 – Monaco x Górnik Zabrze – OneFootball
- 14h00 – Hradec Králové x Panathinaikos – OneFootball
- 15h00 – Hapoel Tel Aviv x Atalanta – OneFootball
Liga Europa
- 15h00 – Thun x Lech Poznan – OneFootball
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Barcelona x Athletic Bilbao – CazéTV
Copa da Liga Inglesa
- 15h30 – Chelsea x Luton Town – ESPN e Disney+
Copa da Argentina
- 19h00 – Estudiantes x Barracas Central – XSports (YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil
- 20h00 – Internacional x Grêmio – Prime Video
Campeonato Brasileiro Sub-17
- 20h00 – Fluminense x Palmeiras – SporTV