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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 27 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Gre-Nal pela Copa do Brasil é destaque do dia; Barcelona e Chelsea jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 06h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 27 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quinta-feira, 27 de agosto, tem como principal atração no Brasil o clássico Internacional x Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na Europa, Barcelona entra em campo pelo Campeonato Espanhol, Chelsea e Fulham disputam a Copa da Liga Inglesa, enquanto Liga Europa e Conference League movimentam a fase classificatória dos torneios continentais.

Pela Conference League, a programação começa às 13h45, com Monaco x Górnik Zabrze. Às 14h, Hradec Králové x Panathinaikos também entra em campo, enquanto Hapoel Tel Aviv x Atalanta, às 15h, completa a relação de partidas selecionadas da competição nesta quinta-feira.

A Liga Europa também aparece na agenda com Thun x Lech Poznan, às 15h, em confronto pelos playoffs do torneio. 

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Na Espanha, às 16h, Barcelona x Athletic Bilbao coloca em campo o atual campeão espanhol diante de um dos adversários mais tradicionais do país. A Copa da Liga Inglesa terá Chelsea x Luton Town, às 15h30.

Na América do Sul, Estudiantes x Barracas Central, às 19h, movimenta a Copa da Argentina. No Brasil, Fluminense e Palmeiras se enfrentam às 20h pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.

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O grande destaque da noite, porém, fica para a Copa do Brasil. Internacional e Grêmio se enfrentam às 20h, no Beira-Rio, no primeiro jogo das quartas de final. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Conference League

  • 13h45 – Monaco x Górnik Zabrze – OneFootball
  • 14h00 – Hradec Králové x Panathinaikos – OneFootball
  • 15h00 – Hapoel Tel Aviv x Atalanta – OneFootball

Liga Europa

  • 15h00 – Thun x Lech Poznan – OneFootball
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Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Barcelona x Athletic Bilbao – CazéTV

Copa da Liga Inglesa

  • 15h30 – Chelsea x Luton Town – ESPN e Disney+

Copa da Argentina

  • 19h00 – Estudiantes x Barracas Central – XSports (YouTube)
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil

  • 20h00 – Internacional x Grêmio – Prime Video

Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 20h00 – Fluminense x Palmeiras – SporTV
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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