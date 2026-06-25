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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 25 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Rodada da Copa do Mundo reúne seis partidas ao longo do dia; Equador x Alemanha e Japão x Suécia são os destaques

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 25 jun 2026, 14h20
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Nova York e Nova Jersey vai ser o palco da final entre Espanha e Argentina (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A quinta-feira, 25 de junho, terá uma programação intensa pela Copa do Mundo 2026, com seis partidas distribuídas entre o fim da tarde e a noite. O calendário ainda reserva um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro, completando o dia de futebol.

A rodada começa às 17h, com dois jogos simultâneos. Equador x Alemanha surge como um dos principais confrontos do dia. No mesmo horário, Curaçao x Costa do Marfim coloca frente a frente uma equipe caribenha em busca de afirmação e uma seleção africana marcada pela força física e velocidade.

Às 20h, mais dois jogos movimentam a competição. Japão x Suécia e Tunísia x Holanda. A programação da Copa se encerra às 23h, novamente com partidas simultâneas. Turquia x Estados Unidos aparece como um duelo de forte intensidade, com duas seleções de perfil competitivo. Já Paraguai x Austrália fecha o dia com um confronto direto por uma vaga na próxima fase.

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No futebol brasileiro, a Série B terá Cuiabá x Londrina, às 20h30. O duelo completa a agenda nacional e vale pontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

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Campeonato Brasileiro – Série B

  • 20h30 – Cuiabá x Londrina – Disney+
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