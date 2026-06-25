Jogos de hoje, quinta, 25 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Rodada da Copa do Mundo reúne seis partidas ao longo do dia; Equador x Alemanha e Japão x Suécia são os destaques
A quinta-feira, 25 de junho, terá uma programação intensa pela Copa do Mundo 2026, com seis partidas distribuídas entre o fim da tarde e a noite. O calendário ainda reserva um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro, completando o dia de futebol.
A rodada começa às 17h, com dois jogos simultâneos. Equador x Alemanha surge como um dos principais confrontos do dia. No mesmo horário, Curaçao x Costa do Marfim coloca frente a frente uma equipe caribenha em busca de afirmação e uma seleção africana marcada pela força física e velocidade.
Às 20h, mais dois jogos movimentam a competição. Japão x Suécia e Tunísia x Holanda. A programação da Copa se encerra às 23h, novamente com partidas simultâneas. Turquia x Estados Unidos aparece como um duelo de forte intensidade, com duas seleções de perfil competitivo. Já Paraguai x Austrália fecha o dia com um confronto direto por uma vaga na próxima fase.
No futebol brasileiro, a Série B terá Cuiabá x Londrina, às 20h30. O duelo completa a agenda nacional e vale pontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 17h00 – Equador x Alemanha – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 17h00 – Curaçao x Costa do Marfim – SporTV e CazéTV
- 20h00 – Japão x Suécia – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay e CazéTV
- 20h00 – Tunísia x Holanda – CazéTV
- 23h00 – Turquia x Estados Unidos – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
- 23h00 – Paraguai x Austrália – CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h30 – Cuiabá x Londrina – Disney+
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