Jogos de hoje, quinta, 24 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quinta-feira, 24, marca o início da Super Data FIFA, com confrontos importantes pela UEFA Nations League, como o clássico Holanda x Alemanha, e Portugal x País de Gales. A programação se estende até a noite com jogos da Concacaf Nations League, oferecendo um dia repleto de futebol internacional.

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A quinta-feira, 24, marca o início da Super Data FIFA, com destaque para a UEFA Nations League. Holanda x Alemanha e Portugal x País de Gales aparecem entre os principais confrontos do dia, enquanto Noruega, Dinamarca, Sérvia, Grécia e Áustria também entram em campo.

A rodada europeia começa às 13h com Andorra x Malta, antes de uma faixa cheia às 15h45. O principal duelo coloca Holanda e Alemanha frente a frente na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, em um dos clássicos mais tradicionais do continente.

No mesmo horário, Portugal recebe o País de Gales, enquanto Noruega x Dinamarca também aparece entre os jogos de maior interesse esportivo. Sérvia x Grécia, Kosovo x República da Irlanda, Áustria x Israel e Liechtenstein x Lituânia completam a programação europeia desta quinta-feira.

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À noite, a Concacaf Nations League completa a agenda internacional. Puerto Rico x Guyana abre os jogos às 16h, enquanto República Dominicana x Nicarágua, Ilhas Cayman x Dominica e Haiti x Trinidad e Tobago entram em campo mais tarde. Costa Rica x Curaçao, às 23h, encerra a programação selecionada do dia.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

13h00 – Andorra x Malta – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Holanda x Alemanha – ESPN e Disney+

15h45 – Portugal x País de Gales – SporTV

15h45 – Noruega x Dinamarca – Disney+

15h45 – Sérvia x Grécia – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Kosovo x República da Irlanda – Disney+

15h45 – Áustria x Israel – SporTV 2

15h45 – Liechtenstein x Lituânia – SporTV 3

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Concacaf Nations League

16h00 – Puerto Rico x Guyana – Concacaf (YouTube)

21h00 – República Dominicana x Nicarágua – Concacaf (YouTube)

21h10 – Ilhas Cayman x Dominica – Concacaf (YouTube)

21h20 – Haiti x Trinidad e Tobago – Concacaf (YouTube)

23h00 – Costa Rica x Curaçao – Concacaf (YouTube)