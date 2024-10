Jogos de hoje, quinta, 24 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta quinta-feira, a agenda do futebol está recheada de opções. Pela Conference League, apenas um jogo terá transmissão no Brasil, que é Panathinaikos e Chelsea, às 13h45.

Pela Europa League, mais dois clubes ingleses vão entrar em campo hoje, que são eles: O Manchester United vai até a Turquia para enfrentar o Fenerbahce, enquanto o Tottenham vai jogar em Londres contra o AZ, ambas as partidas vão acontecer às 16 horas.

De noite, o principal destaque vai ser o jogo válido pela semifinal da Copa Sul-Americana, entre Corinthians e Racing, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Pelo Campeonato Brasileiro Série A, um jogo atrasado da 19ª rodada vai acontecer hoje às 19 horas. Vasco e Cuiabá se enfrentam no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Pela Série B, Sport e Guarani se enfrentam pela rodada 33, na Ilha do Retiro, no Recife, às 21h30.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 24 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Conference League:

13h45 – Panathinaikos x Chelsea – CazéTV (Youtube) e Prime Video (Streaming)

Europa League:

16h00 – Fenerbahce x Manchester United – CazéTV (Youtube) e Prime Video (Streaming)

16h00 – Tottenham x AZ – CazéTV (Youtube) e Prime Video (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

19h00 – Vasco da Gama x Cuiabá – Premiere

Copa Sul-americana:

21h30 – Corinthians x Racing – SBT, ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série B:

21h30 – Sport x Guarani – TV Brasil, Premiere e Canal GOAT (Youtube)

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Racing hoje?

Corinthians e Racing se enfrentam às 21h30 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Vasco da Gama e Cuiabá hoje?

Vasco da Gama e Cuiabá se enfrentam hoje, às 19 horas, no Estádio de São Januário, no Rio, em um jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir Fenerbahce x Manchester United hoje?

Fenerbahce e Manchester United se enfrentam às 16 horas, na Turquia, pela fase de grupos da Europa League. O jogo terá transmissão da CazéTV no Youtube e do Prime Video por streaming.

Como assistir Sport e Guarani hoje?

Sport e Guarani se enfrentam hoje pela rodada 33 da Série B, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo terá transmissão da TV Brasil, do Premiere e do Canal GOAT no Youtube.